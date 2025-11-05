Qu’est-ce que la gestion des installations assistée par ordinateur (CAFM) ?

Bien que les systèmes CAFM gagnent en popularité grâce à leur capacité à intégrer rapidement de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité, ils ne sont pas les seuls logiciels de gestion des installations utilisés par les entreprises. Voici deux autres types de solutions de gestion des installations aux fonctionnalités comparables.

Système informatique de gestion de la maintenance (CMMS)

Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est un logiciel qui centralise et optimise les opérations de maintenance liées aux actifs individuels.

La GMAO est généralement plus spécialisée et technique que la CAFM, laquelle couvre également des domaines tels que l’allocation des ressources, la gestion immobilière et d’autres aspects non techniques liés aux actifs.

Système de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS)

Un système de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS) se distingue de la GMAO par son périmètre encore plus large que celui de la CAFM en termes d’indicateurs couverts.

Les entreprises combinent souvent les capacités de la CAFM et de la GMAO afin d’offrir aux équipes de gestion de projets une vision globale de la performance des actifs et de leur lien avec la situation globale de l’entreprise.

Un IWMS est généralement utilisé par les grandes entreprises souhaitant étendre les capacités de la CAFM à des domaines tels que la gestion des baux, les flux de trésorerie et la durabilité, au sein d’un tableau de bord unique et convivial.