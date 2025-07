Qu’est-ce que la gestion de l’espace ?

La gestion de l’espace a un impact direct sur la productivité, la rentabilité et la satisfaction des clients et peut façonner la culture et les résultats de l’entreprise. Par exemple, une entreprise peut repenser son siège social pour inclure des espaces plus collaboratifs de façon à soutenir l’innovation et le travail en équipe. Un détaillant pourrait réorganiser l’agencement de sa boutique pour améliorer le flux des clients et augmenter les ventes. Une entreprise de fabrication peut réorganiser son atelier de production pour améliorer le workflow et la sécurité, ce qui améliore la productivité et réduit le risque d’accident.

Un système de gestion efficace de l’espace permet de réduire les coûts associés au loyer, aux services collectifs et à l’entretien. À mesure que les pratiques de travail à distance et hybrides se développent, de nombreuses entreprises repensent leur utilisation de l’espace et la manière de mettre en place des conditions de travail flexibles sur site et hors site.