AIOps et MLOps : exploiter les mégadonnées pour un ITOps « plus intelligent »

L’AIOps désigne l’application des techniques d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) pour améliorer et automatiser divers aspects des opérations informatiques (ITOps).

La technologie de l’IA permet aux dispositifs informatiques d’imiter les fonctions cognitives du cerveau humain (apprentissage, perception, raisonnement et résolution de problèmes, par exemple). Et le machine learning, une branche de l’IA, désigne un large éventail de techniques permettant d’entraîner un ordinateur à apprendre à partir de ses entrées en utilisant les données existantes et une ou plusieurs méthodes « d’entraînement » (au lieu d’être explicitement programmé). Les technologies de ML permettent aux ordinateurs de se doter d’une intelligence artificielle.

Par conséquent, l’AIOps est pensé pour exploiter les capacités de génération de données et d’informations afin d’aider les entreprises à gérer leurs piles informatiques de plus en plus complexes.

Le MLOps est un ensemble de pratiques qui combine le machine learning (ML) avec l’ingénierie des données traditionnelle et le DevOps pour créer une ligne d’assemblage pour la construction et l’exécution de modèles de ML fiables, évolutifs et efficaces. Il aide les entreprises à rationaliser et à automatiser le cycle de vie du ML de bout en bout, qui comprend la collecte de données, la création de modèles (construits sur des sources de données issues du cycle de développement logiciel), le déploiement et l’orchestration des modèles, la surveillance de l’état et les processus de gouvernance des données.

Le MLOps permet à tous les acteurs impliqués, qu’il s’agisse de data scientists, d’ingénieurs logiciels ou de personnel informatique, de collaborer, de surveiller et d’optimiser en permanence les modèles afin d’améliorer leur précision et leur performance.

L’AIOps et le MLOps sont tous deux des pratiques essentielles pour les entreprises d’aujourd’hui ; chacun répond à des besoins ITOps distincts mais complémentaires. Cependant, ils diffèrent fondamentalement quant à leur objectif et à leur niveau de spécialisation dans les environnements d’IA et de ML.

Alors que l’AIOps est une discipline complète qui comprend une variété de projets analytiques et d’IA visant à optimiser les opérations informatiques, le MLOps se concentre spécifiquement sur les aspects opérationnels des modèles de ML, favorisant un déploiement, une surveillance et une maintenance efficaces.

Nous aborderons ici les principales différences entre l’AIOps et le MLOps, ainsi que la manière dont ils aident les équipes et les entreprises à relever différents défis en matière d’informatique et de science des données.