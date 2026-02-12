L’AIOps est l’application des capacités d’intelligence artificielle—telles que le traitement automatique du langage naturel et les modèles de machine learning—pour automatiser la gestion des services informatiques et les flux de travail opérationnels. L’ observabilité est la possibilité de comprendre l’état interne d’un système complexe en se basant uniquement sur la connaissance de ses sorties externes, en particulier de sa télémétrie. La combinaison de ces pratiques fournit des outils puissants pour l’optimisation, le dépannage et l’automatisation dans des environnements informatiques multicloud complexes.

L’observabilité AIOps utilise des techniques d’IA et de ML pour analyser les journaux, les métriques et les traces d’un système et effectuer des opérations, notamment :

Détection des anomalies : des algorithmes analysent de grands volumes de données afin de déterminer les performances de base du système et d’identifier les écarts.





L’analyse des causes profondes (RCA), qui va au-delà de la corrélation pour identifier des informations exploitables sur les problèmes du système.





Analyse prédictive, qui permet de prévoir les futures workloads du système et d’augmenter ou de réduire les ressources en conséquence.

Pour combiner AIOps et observabilité, la plupart des organisations utilisent des plateformes d’observabilité dotées de fonctionnalités d’IA intégrées. Les plateformes modernes d’observabilité intègrent souvent des fonctionnalités d’IA générative , telles que des interfaces textuelles pouvant répondre à des questions sur l’état du réseau ou des outils de visualisation de données en temps réel intégrés au tableau de bord de la plateforme. Les équipes informatiques peuvent utiliser ces outils d’IA générative—ainsi que les outils de résolution automatisés alimentés par l’IA de la plateforme d’observabilité—pour prévoir les temps d’arrêt, accroître l’efficacité opérationnelle et améliorer les performances des applications.

Voici un exemple de la façon dont les solutions AIOps peuvent être utilisées en observabilité. Supposons qu’une plateforme d’observabilité mette en évidence une corrélation entre un afflux soudain d’alertes concernant le ralentissement des applications et la latence au niveau d’un routeur principal.

La plateforme peut, en utilisant une base de référence du comportement réseau, identifier une activité anormale qui a précédé la latence, par exemple un changement non planifié de la configuration de ce routeur. Elle peut ensuite effectuer une analyse automatisée des causes profondes afin d’identifier comment, quand et où le changement a été effectué. La plateforme peut ensuite consulter les workflows préapprouvés pour appliquer un correctif (par exemple, revenir à une version précédente du micrologiciel du routeur). Enfin, elle peut présenter à l’équipe informatique un rapport d’incident, ce qui permet d’éviter d’autres perturbations.

L’IA générative, les opérations de cloud hybride et l’observabilité sont profondément liées. Un rapport de 2025 du cabinet d’études Gartner1 décrit l’observabilité comme une capacité clé du CloudOps (opérations dans le nuage) alimenté par l’IA. Selon un rapport publié en 2025 par S&P Global Market Intelligence2 , 71 % des entreprises qui utilisent des solutions d’observabilité utilisent leurs fonctionnalités d’IA, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2024.