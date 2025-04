Qu’est-ce que l’IA informatique ?

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler la façon dont les personnes apprennent et développent un grand nombre des mêmes compétences, notamment la résolution de problèmes et la prise de décision.

Les applications qui utilisent l’IA peuvent voir et identifier des objets, comprendre et répondre aux prompts en langage humain, faire des recommandations aux utilisateurs et experts, et bien plus encore. L’IA informatique sous-tend les processus qui rendent l’IA et ses nombreuses applications possibles.