Tendances en matière d’observabilité en 2026

Les outils d’observabilité pilotés par l’IA peuvent automatiser la prise de décision basée sur les données de télémétrie qu’ils collectent, intégrer la visualisation des données dans les tableaux de bord via l’IA générative et optimiser les workflows avec les informations obtenues grâce au machine learning. La nouvelle couche de complexité introduite par l’IA nécessitera de la vigilance lorsqu’il s’agira de contrôler les coûts, de supprimer les silos et de garantir la compatibilité et la fonctionnalité d’une pile complète de systèmes distribués.

Par conséquent, les trois tendances cruciales de l’environnement de l’observabilité en 2026 seront les suivantes :

Les plateformes d’observabilité deviennent plus intelligentes pour suivre l’IA

Intégrer l’observabilité dans une stratégie globale de gestion des coûts L’adoption croissante des normes d’observabilité ouvertes

Rendre les plateformes d’observabilité plus intelligentes sera essentiel, car de plus en plus de systèmes s’intègrent à l’informatique alimentée par l’IA et en dépendent. La veille d’observabilité nécessite l’utilisation accrue d’outils d’observabilité pilotés par l’IA, c’est-à-dire l’utilisation de l’IA pour observer l’IA.

En matière de gestion des coûts, déployer efficacement des outils d’observabilité dans un environnement cloud natif nécessite une attention particulière portée à la tarification et à la compatibilité. L’amélioration de la prévision et de la planification des capacités et l’accent mis sur les objectifs de niveau de service peuvent contribuer à maintenir les dépenses dans les limites fixées et à éviter l’enfermement propriétaire.

La standardisation de l’observabilité est nécessaire car les normes et outils de télémétrie open source comme OpenTelemetry (OTel), Prometheus et Grafana, s’adaptent à l’utilisation de l’IA générative dans leurs workloads. L’application d’une norme commune permet aux entreprises d’intégrer les données d’observabilité produites par les outils d’IA générative, les modèles de machine learning et les agents IA avec le reste de leur pile, afin d’offrir une vue plus complète de la performance et des indicateurs du système.

Parmi les autres tendances clés en matière d’observabilité, citons l’observabilité en tant que code, une pratique DevOps dans laquelle les configurations d’observabilité sont gérées comme du code, et une attention accrue portée à l’observabilité des fonctions critiques pour les entreprises, ces dernières cherchant à mieux gérer un nombre croissant d’alertes d’observabilité.