Kustomize et Helm : quelle différence ?

Helm, le gestionnaire de paquets Kubernetes le plus utilisé, fait office de magasin d’applications Kubernetes, qui facilite la gestion et l’installation des applications préconfigurées. Selon plusieurs études récentes réalisées par la CNCF, Helm est le gestionnaire de paquets Kubernetes préféré, avec un taux d’adoption de 75 % parmi les entreprises qui utilisent Kubernetes.2

Helm regroupe les applications dans des « charts Helm », à savoir des collections de ressources Kubernetes préconfigurées que les équipes peuvent installer, mettre à niveau et gérer en tant qu’unité unique. Chaque chart comprend des fichiers de configuration (comme chart.yaml) et s’appuie sur des templates Go pour permettre une configuration dynamique, basée sur des valeurs d’entrée.

L’avantage de Helm réside dans son moteur de templates et ses capacités de gestion de paquets. Au lieu de gérer plusieurs versions de configurations similaires, Helm permet aux équipes de créer des charts avec des espaces réservés et d’utiliser des fichiers de valeurs distincts (comme values.yaml) pour remplir ces espaces réservés pendant le déploiement. Les équipes peuvent utiliser le template helm pour prévisualiser la configuration finale avant de l'appliquer au cluster Kubernetes.

Outre les templates, Helm propose des fonctionnalités complètes de gestion du cycle de vie, notamment la possibilité d’annuler les déploiements, de suivre l’historique de ces derniers et de gérer les versions. Ces capacités font de Helm un outil précieux pour les entreprises disposant de portefeuilles d’application complexes et pour lesquelles les fonctions d’orchestration et d’annulation s’avèrent donc indispensables.

Par exemple, une entreprise de commerce électronique peut utiliser un chart pour sa boutique en ligne et le personnaliser pour ses différents environnements (moins de serveurs pour les tests, plus de serveurs pour la production), le tout sans créer de fichiers de configuration distincts.

Pour déployer ces charts, les équipes utilisent la commande helm install, qui applique automatiquement toutes les ressources au cluster cible par le biais de l’interface de programmation d’application (API) Kubernetes. Helm gère automatiquement les versions et les dépendances pour garantir la cohérence et la fiabilité des déploiements.