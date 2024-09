IBM StoredIQ Policy permet de réduire les risques et les coûts lors de l’élaboration de politiques d’identification, de classification et de gestion des informations d’entreprise en fonction de leur valeur métier. Bénéficiez d’une compréhension approfondie et globale des données non structurées de votre entreprise. Profitez du support nécessaire pour répondre à vos exigences métier et réglementaires, à l’application des règles de conformité, à la conservation des données et aux exigences des demandes d’audit.