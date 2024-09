IBM SPSS Amos est un puissant logiciel de modélisation d’équations structurelles (SEM) qui vous permet d’étayer vos recherches et vos théories en complétant les méthodes d’analyse multivariées standard, notamment la régression, l’analyse factorielle, la corrélation et l’analyse de variance. Vous pouvez développer des modèles d’attitude et de comportement reflétant des relations complexes plus précisément qu’avec les techniques statistiques multivariées standard, et ce, à l’aide d’une interface graphique ou de programmation intuitive. Amos est inclus dans l’édition Premium de SPSS Statistics (sauf dans l’édition Campus, où il est vendu séparément). Il est également possible d’acheter Amos dans le cadre des éditions Base, Standard et Professional de SPSS Statistics, ou séparément en tant qu’application autonome. Disponible uniquement pour Windows.