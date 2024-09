IBM offre aux établissements universitaires un moyen d’adapter leur utilisation de SPSS Statistics à des fins d’enseignement et d’apprentissage grâce à SPSS Statistics Campus Edition. Une licence unique pour l’ensemble d’un campus simplifie l’administration des licences et permet à un nombre illimité d’utilisateurs d’accéder à SPSS Statistics et SPSS Amos. Lire la fiche technique (PDF, 85,9 Ko)



Pour une licence à usage unique destinée aux étudiants et aux enseignants actifs, explorez SPSS Statistics Gradpack et Faculty Packs.