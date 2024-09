IBM SPSS Neural Networks utilise la modélisation de données non linéaire pour découvrir des relations complexes et tirer une plus grande valeur de vos données. Tirez parti des procédures de perceptron multicouche (MLP) ou de fonction de base radiale (RBF). Vous pouvez définir les conditions qui contrôlent les règles d’arrêt et l’architecture de réseau d’entraînement, ou laisser la procédure choisir. Influencez la pondération des variables et spécifiez les détails de l’architecture de réseau. Sélectionnez le type d’entraînement du modèle et partagez les résultats à l’aide de graphiques et de diagrammes.

Ce module est inclus dans l’édition premium SPSS pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Forecasting and Decision trees pour les plans d’abonnement.