IBM SPSS Categories vous permet de visualiser et d’explorer les relations entre vos données et d’anticiper les résultats en fonction de vos conclusions. Il utilise des méthodes de régression catégorielle pour anticiper les valeurs d’une variable de sortie nominale, ordinale ou numérique à partir d’une combinaison de variables de prédicteur indépendant numériques et ordonnées ou non ordonnées. Le logiciel propose des techniques avancées telles que l’analyse prédictive, l’apprentissage statistique, le mappage perceptuel et le dépliage multidimensionnel.

Ce module est inclus dans l’édition professionnelle SPSS Statistics pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Complex Sampling and Testing pour les plans d’abonnement.