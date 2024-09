IBM SPSS Decision Trees vous permet d’identifier des groupes, de découvrir des relations entre eux et d’anticiper les événements futurs. Il propose une classification visuelle et des arbres de décisions pour vous aider à présenter des résultats catégoriels et à expliquer plus clairement l’analyse à un public non technique. Créez des modèles de discrimination pour la segmentation, la stratification, la prévision, la réduction des données et le filtrage des variables. Vous pouvez également créer des modèles pour l’identification des interactions, le fusionnement des catégories et la discrétisation de variables continues.

Ce module est inclus dans l’édition professionnelle SPSS Statistics pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Forecasting and Decision trees pour les plans d’abonnement.