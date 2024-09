Vous pouvez analyser des échantillons de petite taille, gérer les données manquantes et effectuer des échantillonnages complexes. Vous pouvez utiliser la régression avec codage optimal et des techniques telles que la méthode lasso et celle du filet élastique, et utiliser des fonctionnalités telles que l’analyse des composantes principales catégorielles, le codage et le dépliage multidimensionnels et l’analyse des correspondances multiples.