Le module IBM SPSS Missing Values vous aide à gérer les valeurs manquantes dans vos données et à tirer des conclusions plus valides. Découvrez les modèles derrière les données manquantes, estimez les statistiques récapitulatives et attribuez les valeurs manquantes à l’aide d’algorithmes statistiques. Le module vous aide à créer des modèles qui tiennent compte des données manquantes et qui éliminent les biais masqués. Les chercheurs spécialisés dans les enquêtes et les marchés, les spécialistes des sciences sociales, les data miners et d’autres professionnels s’appuient sur IBM SPSS Missing Values pour valider leurs données de recherche.

Ce module est inclus dans les packs SPSS standard, professionnel et premium. Vous pouvez également l’acheter pour l’ajouter aux packs de base et standard. Ce module est inclus dans l’édition professionnelle SPSS pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Complex Sampling and Testing pour les plans d’abonnement.