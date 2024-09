Le logiciel IBM SPSS Complex Samples peut calculer des statistiques et des erreurs standard à partir de plans d’échantillonnage complexes en incorporant les plans dans l’analyse d’enquête. Cette solution vous aide à produire un tableau plus précis en permettant aux évaluations de sous-population de prendre en compte d’autres sous-populations.

SPSS Complex Samples offre des outils de planification tels que l’échantillonnage stratifié, par grappe ou à plusieurs phases. Il est conçu pour vous aider à atteindre des estimations de points correctes, à anticiper les résultats numériques et catégoriels à partir d’échantillons aléatoires complexes et à prendre en compte jusqu’à trois phases lors de l’analyse de données issues de plan à plusieurs phases. Ce module est inclus dans le pack premium SPSS et est disponible moyennant un coût supplémentaire pour les packs de base, standard et professionnel.