IBM SPSS Custom Tables vous permet de résumer les données de SPSS Statistics et d’afficher vos analyses sous forme de tables prêtes pour la production et dignes d’une présentation. Il fournit des capacités analytiques pour vous aider à tirer des connaissances de vos données et propose des fonctionnalités avancées qui vous permettent de générer des tables facilement lisibles et interprétables par tout un chacun. La solution vous permet de travailler avec des données de sortie et de présenter les résultats de l’enquête en utilisant l’imbrication, l’empilement et les catégories de réponses multiples. Vous pouvez également gérer les valeurs manquantes et modifier les étiquettes et les formats.

Ce module est inclus dans l’édition Standard de SPSS pour les environnements sur site et dans le module complémentaire Custom Tables and Advanced Statistics pour les plans d’abonnements.