IBM SPSS Data Preparation utilise des techniques avancées pour rationaliser la phase de préparation des données et fournir des résultats d’analyse de données plus rapides et plus précis. Choisissez une méthode automatisée de préparation des données pour des résultats rapides ou sélectionnez d’autres méthodes pour préparer des ensembles de données plus complexes. Identifiez facilement les cas, variables et valeurs de données suspects ou non valides. Affichez les modèles de données manquantes, résumez les distributions de variables et travaillez plus précisément avec des algorithmes conçus pour les attributs nominaux.

Ce module est inclus dans l’édition professionnelle SPSS pour le déploiement sur site et dans l’édition de base pour les plans d’abonnement.