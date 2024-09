Décrivez la relation entre une variable dépendante et un ensemble de variables indépendantes. Utilisez des options de plan et de contraste flexibles pour estimer les moyennes et les variances, et tester et prévoir les moyennes. Mélangez et associez des prédicteurs catégoriels et continus pour générer des modèles. Utilisez des modèles mixtes linéaires pour une plus grande précision lors de la prévision des résultats non linéaires. Elaborez des dizaines de modèles, notamment des plans en parcelles divisées (split-plot), des modèles multi-niveaux avec covariance à effets fixes et des plans en blocs (RCBD).