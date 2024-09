IBM SPSS Direct Marketing vous permet d’effectuer une analyse avancée de vos clients ou contacts pour améliorer vos résultats. Choisissez entre l’analyse de la récence, de la fréquence et du montant (RFM), l’analyse de cluster, le profilage des prospects, l’analyse du code postal, la notation de la propension et les tests de contrôle des packages. Comprenez davantage vos clients, améliorez les campagnes marketing et optimisez le retour sur investissement de votre budget marketing. Utilisez-le pour lancer ou tester des campagnes, augmenter les revenus issus des ventes croisées et incitatives, ou ouvrir une boutique. Ce module est inclus dans l’édition premium SPSS pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Forecasting and Decision trees pour les plans d’abonnement.