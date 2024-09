IBM SPSS Exact Tests vous permet d’analyser des occurrences rares dans de grandes bases de données ou de travailler avec de petits échantillons. Avec plus de 30 tests exacts, vous pouvez analyser vos données là où les tests traditionnels échouent, par exemple, si vous avez un petit nombre de variables de cas avec un pourcentage élevé de réponses dans une catégorie, ou si vous devez répartir vos données en sous-ensembles détaillés. Le module SPSS Exact Tests fonctionne sur les plateformes Windows, Mac et Linux et est disponible en tant que logiciel client autonome ou en tant qu’installation client/serveur. Ce module est inclus dans l’édition premium SPSS pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Complex Sampling and Testing pour les plans d’abonnement.