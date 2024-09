Recherchez un modèle non linéaire de la relation entre la variable dépendante et un ensemble de variables indépendantes. Contrairement à la régression linéaire traditionnelle, qui est limitée à l’estimation de modèles linéaires, la régression non linéaire peut estimer des modèles avec des relations arbitraires entre des variables indépendantes et dépendantes. Pour ce faire, elle utilise des algorithmes d’estimation itératifs.