Le module IBM SPSS Conjoint fournit des analyses conjointes pour vous aider à mieux comprendre les préférences des consommateurs, les compromis et la sensibilité au prix. Il vous permet de découvrir plus d’informations sur la façon dont les clients comparent les produits sur le marché et de mesurer l’impact des attributs de produits individuels sur le comportement des consommateurs. Ces informations vous aident à concevoir, à définir les prix et à commercialiser des produits et des services adaptés aux besoins de vos clients.

Ce module est inclus dans l’édition premium SPSS pour le déploiement sur site et dans le module complémentaire Complex Sampling and Testing pour les plans d’abonnement.