IBM StoredIQ® for Legal permet une gestion robuste du processus d’investigation numérique (ou e-discovery), de la notification de conservation des preuves à leur collecte, en passant par leur recensement et leur préservation. Les équipes juridiques peuvent utiliser une seule et même interface pour gérer toutes les exigences en matière de préservation et de collecte des données. La solution intègre l’automatisation, l’analyse et la génération d’informations tout au long du processus pour gagner en efficacité tout en réduisant la complexité, les coûts et les risques liés aux événements d’investigation numérique. StoredIQ for Legal peut être déployé à la fois sur site et dans le cloud.