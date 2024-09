Gérez une bibliothèque de lois sur la conservation, la confidentialité et la découverte avec des rôles appropriés et des processus de gestion du changement adaptés pour les autorisations de niveau champ. Intégrez les lois sur la conservation, la découverte et la confidentialité pour des instructions plus complètes. Créez et partagez des procédures de gouvernance et des protocoles internes. Reliez les lois et les protocoles aux calendriers de conservation et identifiez les lois en vigueur. Utilisez un modèle juridictionnel ISO complet avec prise en charge des régions gouvernementales telles que l’Union européenne.