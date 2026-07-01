¿Qué es el mantenimiento prescriptivo?

El mantenimiento prescriptivo (RxM) es una estrategia de mantenimiento basada en datos que utiliza inteligencia artificial (IA) , tecnología de Internet de las cosas (IoT) y machine learning (ML) para analizar el estado de los equipos y recomendar acciones.
Se utiliza ampliamente en una amplia gama de sectores, en los que los activos industriales pesados e interconectados son la base de los procesos empresariales.
A medida que más empresas pasan de estrategias de mantenimiento anticuadas y reactivas a estrategias de mantenimiento más modernas y proactivas, la analítica prescriptiva se perfila como una de las soluciones más sofisticadas del mercado. Muchas organizaciones avanzadas implementan estrategias prescriptivas junto con las predictivas, utilizando estas últimas para identificar un problema y las primeras para recomendar soluciones.
Con la ayuda de los sensores inteligentes y las plataformas de gestión de activos empresariales (EAM), las organizaciones modernas pueden recopilar más información que nunca sobre sus activos. El mantenimiento prescriptivo ayuda a poner en práctica esos datos, recomendando tareas de mantenimiento para resolver problemas antes de que resulten en fallos de equipos o tiempos de inactividad no planificados.
El mantenimiento predictivo (PdM) es un plan de mantenimiento que utiliza datos operativos y monitorización de condiciones (CM) en tiempo real para predecir cuándo es probable que los activos fallen. El mantenimiento prescriptivo lleva este enfoque un paso más allá al recomendar tareas específicas que los técnicos pueden realizar para resolver los problemas e incluso evaluar las contingencias financieras y operativas de sus recomendaciones.
El mantenimiento prescriptivo depende del mantenimiento predictivo para su funcionalidad principal: proporcionar recomendaciones basadas en datos para resolver problemas de mantenimiento antes de que resulten en degradación o fallo del activo.
A medida que las organizaciones adoptan cada vez más la tecnología IoT y el análisis avanzado como parte de sus estrategias de gestión de activos, la demanda de soluciones prescriptivas y predictivas aumenta. Según un informe reciente, el mercado global de soluciones de análisis prescriptivo y análisis predictivo valía 25 400 millones de USD en 2024 y se esperaba que creciera hasta 156 140 millones de USD para 2032.
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Todas las estrategias de mantenimiento prescriptivo (RxM) siguen un proceso de cinco fases que implica la recopilación de datos de sensores IoT, el análisis de datos mediante técnicas prescriptivas y predictivas, y la automatización de tareas.
A continuación, analizamos cada fase con más detalle.
Los activos industriales modernos, como bombas de petróleo y gas, turbinas y transformadores, están equipados con miles de sensores IoT que recopilan datos relacionados con el rendimiento de los activos en tiempo real. Los datos recopilados por estos sensores suelen incluir variables críticas como la temperatura, la vibración, el consumo de energía y los caudales.
Estos datos se transmiten luego a una plataforma de monitorización de condiciones (CM), nube o sistema de edge computing para su análisis posterior. Durante esta etapa, las plataformas prescriptivas también importan datos históricos sobre el rendimiento de los activos para compararlos con las condiciones actuales.
Las organizaciones deben establecer expectativas de rendimiento de referencia para cada activo que pretendan monitorizar, estableciendo perfiles operativos normales en condiciones ideales. Sin valores de referencia, los sistemas de mantenimiento prescriptivo no pueden detectar anomalías ni identificar patrones que puedan indicar un modo de fallo en desarrollo.
La segunda etapa del flujo de trabajo de analítica prescriptiva consiste en aplicar análisis predictivo y algoritmos estadísticos para predecir fallos antes de que ocurran. Basándose en los valores de referencia de rendimiento y en los datos recopilados durante la primera fase, el sistema ahora puede predecir cuándo es probable que fallen determinados activos.
Por ejemplo, un modelo predictivo que ha estado recopilando y analizando datos sobre el motor de un vehículo podría determinar que el motor tiene un 99 % de probabilidad de fallo en 6 semanas. Esta información se basa en los aumentos de vibración que detecta en comparación con los datos operativos históricos.
La fase 2 es donde terminan las estrategias y sistemas tradicionales de mantenimiento predictivo, lo que permite a los técnicos actuar en función de la información generada.
El mantenimiento prescriptivo aporta un nivel adicional de inteligencia, basándose en las perspectivas recopiladas mediante métodos predictivos en las fases 1 y 2. En la tercera fase, un sistema prescriptivo puede evaluar posibles respuestas y recomendar medidas en función de las variables que está programado para tener en cuenta.
Por ejemplo, si un sistema prescriptivo detecta en la fase 2 que es probable que un rodamiento falle en breve, podría recomendar alguna de estas medidas:
Además de los datos de mantenimiento y rendimiento, algunas organizaciones añaden datos de otras partes de la empresa, como la planificación del capital, el inventario de piezas y la programación del trabajo, para que los tenga en cuenta un sistema prescriptivo.
La mayoría de las estrategias modernas de mantenimiento prescriptivo automatizan y mejoran los flujos de trabajo mediante el uso de un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS). Cuando se integra correctamente, un CMMS moderno desempeña un papel crítico en RxM, sirviendo tanto como sistema de registro como capa de ejecución para actividades de mantenimiento prescriptivo.
Como sistema de registro, el CMMS sirve como fuente autorizada de información empresarial para todas las actividades de mantenimiento. Como ejecutor de tareas de mantenimiento prescriptivo, un CMMS puede configurarse para automatizar tareas manuales, como generar órdenes de trabajo, pedir piezas de repuesto y mantener actualizados los calendarios de mantenimiento.
La integración de un CMMS en una estrategia de mantenimiento prescriptivo contribuye a optimizar las actividades de mantenimiento, reducir la dependencia del trabajo manual y mejorar la ejecución.
La fase final del flujo de trabajo de mantenimiento prescriptivo sigue en curso. El aprendizaje continuo es una técnica de entrenamiento de la IA que consiste en entrenar secuencialmente a un modelo para nuevas tareas y, al mismo tiempo, conservar lo que ya ha aprendido. A medida que un CMMS genera órdenes de trabajo y los equipos de mantenimiento las completan, los algoritmos de machine learning aprenden constantemente de los resultados de cada tarea de mantenimiento que se completa.
Finalmente, cuando un sistema de aprendizaje prescriptivo ha recopilado suficiente información, obtiene perspectivas sobre qué intervenciones recomendadas evitaron fallos de activos y cuáles no. Estas perspectivas son valiosas a nivel operativo, ya que informan tanto las recomendaciones futuras del sistema como la forma en que los técnicos establecen y gestionan las referencias.
Las organizaciones adoptan estrategias de mantenimiento prescriptivo porque ofrecen beneficios que van más allá de las etapas operativas y de ejecución del mantenimiento de activos. Cuando se aplica de forma eficaz, el mantenimiento prescriptivo puede repercutir en toda la organización, mejorando la seguridad de los trabajadores, optimizando la planificación de inversiones y aumentando la productividad general:
El mantenimiento prescriptivo se utiliza en todos los sectores con un elevado número de activos, como la industria manufacturera, el sector del petróleo y el gas y la minería. He aquí un vistazo a cómo esos sectores y otros lo utilizan para aumentar la fiabilidad de los activos, reducir los costes y mejorar la seguridad de los trabajadores:
Las empresas de fabricación utilizan el mantenimiento prescriptivo principalmente para monitorizar los equipos de producción, la robótica y los grandes sistemas de montaje.
Las plataformas modernas con IA pueden analizar las vibraciones, la temperatura, los niveles de fluidos y otros indicadores clave de rendimiento (KPI), y ayudan a identificar problemas en los equipos antes de que provoquen averías.
Las aplicaciones comunes para el mantenimiento prescriptivo en el sector de la fabricación incluyen:
Las instalaciones de petróleo y gas dependen de activos grandes y complejos que operan sin interrupción (y en entornos exigentes) para su actividad principal.
El mantenimiento prescriptivo ayuda a monitorizar y mantener una amplia gama de componentes críticos, como bombas, compresores, tuberías y turbinas, lo que garantiza que el tiempo de inactividad se mantenga al mínimo.
El mantenimiento prescriptivo también ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores en el sector del petróleo y el gas. Los fallos de la maquinaria pesada pueden causar lesiones e incluso muertes. Los análisis avanzados ayudan a identificar y corregir problemas en grúas, bombas y plataformas petrolíferas antes de que den lugar a condiciones peligrosas.
Los equipos de minería suelen funcionar en condiciones extremas que pueden acelerar el desgaste y provocar su deterioro.
El mantenimiento prescriptivo con un CMMS totalmente integrado ayuda a los técnicos de mantenimiento a monitorizar las condiciones operativas y el rendimiento de los activos de diversos activos pesados que son críticos para las operaciones principales, incluyendo:
Las herramientas de análisis en tiempo real de mantenimiento dan a los equipos de mantenimiento una imagen precisa de cómo el entorno y las condiciones están afectando su equipo y les ayudan a abordar los problemas antes de que interrumpan la producción.
El sector del transporte y la logística se basa principalmente en el mantenimiento prescriptivo para dar servicio a grandes flotas de vehículos que transportan personas y mercancías a largas distancias.
Los vehículos equipados con sensores IoT recogen datos en la fuente para su análisis adicional en un CMMS o en la nube. Las aplicaciones de mantenimiento en los sectores del transporte y la logística incluyen:
Los hospitales modernos dependen de activos grandes y complejos para respaldar la atención al paciente y agilizar los procesos. Dada la criticidad del entorno y la naturaleza interconectada de los sistemas, estos activos deben ser altamente fiables.
En el ámbito hospitalario, el mantenimiento prescriptivo contribuye al buen funcionamiento de diversos sistemas:
Los sistemas de mantenimiento prescriptivo para el sector sanitario mejoran el tiempo de actividad de los equipos, la seguridad de los pacientes y el cumplimiento normativo.
A medida que la IA, la tecnología IoT y las aplicaciones de ML continúan avanzando, el mantenimiento prescriptivo está a punto de convertirse en un componente fundamental de los programas de mantenimiento modernos. Es probable que los sistemas futuros integren algoritmos cada vez más sofisticados, conjuntos de datos más grandes y modelos predictivos aún más potentes para ofrecer recomendaciones precisas.
Las organizaciones que puedan combinar el mantenimiento prescriptivo con el mantenimiento predictivo, las plataformas CMMS y los sistemas EAM avanzados estarán en la mejor posición para obtener beneficios de estas tecnologías a medida que maduren. En cierto modo, el mantenimiento prescriptivo representa una nueva era en la gestión del mantenimiento, con organizaciones que pueden utilizarlo mejor para sustituir prácticas obsoletas y reactivas por otras más eficientes, automatizadas y proactivas.
Pero el futuro del mantenimiento prescriptivo también tendrá sus desafíos. La eficacia de los sistemas de análisis predictivo y prescriptivo depende en gran medida de la calidad de los datos que reciben, y muchas organizaciones siguen enfrentándose a una amplia variedad de problemas relacionados con sus datos, entre los que se incluyen los siguientes ejemplos:
Cuando se basa en una base sólida de buenos datos, el mantenimiento prescriptivo puede ayudar a las organizaciones a utilizar inteligencia basada en datos en todos sus procesos de mantenimiento, prolongando los ciclos de vida de los activos y mejorando la productividad. Pero si los datos subyacentes son deficientes, ni siquiera las plataformas predictivas y prescriptivas más avanzadas despegarán.
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