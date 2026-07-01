¿Qué es el mantenimiento prescriptivo?

Se utiliza ampliamente en una amplia gama de sectores, en los que los activos industriales pesados e interconectados son la base de los procesos empresariales.

A medida que más empresas pasan de estrategias de mantenimiento anticuadas y reactivas a estrategias de mantenimiento más modernas y proactivas, la analítica prescriptiva se perfila como una de las soluciones más sofisticadas del mercado. Muchas organizaciones avanzadas implementan estrategias prescriptivas junto con las predictivas, utilizando estas últimas para identificar un problema y las primeras para recomendar soluciones.

Con la ayuda de los sensores inteligentes y las plataformas de gestión de activos empresariales (EAM), las organizaciones modernas pueden recopilar más información que nunca sobre sus activos. El mantenimiento prescriptivo ayuda a poner en práctica esos datos, recomendando tareas de mantenimiento para resolver problemas antes de que resulten en fallos de equipos o tiempos de inactividad no planificados.