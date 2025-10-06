¿Qué es una orden de trabajo?

Las órdenes de trabajo son la fuerza impulsora detrás de la estrategia de mantenimiento de cualquier organización. Cuando un gerente envía una solicitud de mantenimiento, la entidad que recibe la solicitud crea un documento formal o digital que incluye todos los detalles de las tareas de mantenimiento y describe un proceso para completar las tareas. Este documento se denomina orden de trabajo. Las órdenes de trabajo también pueden incluir información sobre:

La empresa que gestiona el pedido

La ubicación del trabajo



Cualquier requisito de habilidades, herramientas y/o materiales.

La parte autorizada

El técnico o proveedor de servicios asignado a la tarea

Coste estimado de finalización

Estimaciones de precios de materiales y mano de obra

Fecha de finalización esperada

Fecha real de finalización

Nivel de prioridad

El objetivo principal de una orden de trabajo es mantener a todas las partes de la operación de mantenimiento al corriente del flujo de trabajo. Cuando se utilizan eficazmente, las órdenes de trabajo ayudan a una organización a organizar, comunicar y rastrear eficazmente el trabajo de mantenimiento dentro de un departamento u organización.

