¿Qué es el mantenimiento reactivo?

El mantenimiento reactivo, a veces denominado "mantenimiento correctivo", se refiere a una estrategia de mantenimiento de equipo en la que el mantenimiento sólo se realiza cuando se avería un activo. Este enfoque se basa en la creencia de que los costes soportados durante el tiempo de inactividad de los activos o debidos a reparaciones necesarias suelen ser inferiores a los de mantener un programa de mantenimiento global. Junto con el mantenimiento preventivo y predictivo, el mantenimiento reactivo es una de las estrategias de mantenimiento más utilizadas en la actualidad.
Aunque las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo se adhieren a los programas de mantenimiento regulares para evitar fallos en los activos, el mantenimiento reactivo sólo prescribe reparaciones una vez que ha fallado un activo. Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, activos, infraestructuras y personas.
El mantenimiento preventivo y predictivo se consideran estrategias de mantenimiento proactivo y se adaptan mejor a las organizaciones que poseen activos complejos y tienen capital listo para invertir en un programa de mantenimiento general. Por otro lado, el mantenimiento reactivo es más adecuado para las organizaciones con activos de bajo coste y no críticos que no interrumpirán los procesos empresariales normales cuando se averían.
Hay tres tipos diferentes de mantenimiento reactivo.
Mantenimiento de emergencia: el mantenimiento de emergencia es un tipo de mantenimiento de activos no planificado que se implementa cuando se avería un equipo vital. Debido a la prioridad que se da a la reparación de un equipo con trabajos de mantenimiento de emergencia, es habitual que esta estrategia provoque interrupciones y retrasos.
Mantenimiento de averías: al igual que el mantenimiento de emergencia, el mantenimiento de averías es una respuesta no planificada a un activo que necesita ser reparado. Debido a la naturaleza inesperada del mantenimiento en caso de avería, es común que sea costoso y requiera mucho tiempo.
Mantenimiento hasta el fallo: el mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que permite deliberadamente que los activos funcionen hasta que se averíen. En algunos casos, ya se ha comprado un activo de sustitución y está listo para instalarse. La estrategia sólo es efectiva con piezas de equipo que se pueden sustituir o reparar rápidamente sin interrumpir la producción durante un tiempo significativo.
Como cualquier enfoque de mantenimiento ampliamente utilizado, ejecutar una estrategia de mantenimiento reactivo tiene ventajas y desventajas. Si bien es bueno para activos de bajo coste y baja prioridad, el mantenimiento reactivo puede tener un impacto negativo en los ciclos de vida de activos más grandes y complejos, generalmente en los que las organizaciones confían para las operaciones empresariales normales.
Requiere poca o ninguna planificación: cuando reaccionas ante una avería en lugar de anticiparla y prepararte para ella, no necesitas tomarte tiempo para capacitar y preparar a tu personal.
Coste mínimo de implementación: Todos los recursos financieros necesarios para ejecutar una estrategia de mantenimiento reactiva sólo se utilizan cuando se avería un activo, por lo que casi no hay ningún coste inicial.
Se necesitan menos empleados a tiempo completo: el mantenimiento reactivo no requiere mucha mano de obra hasta que se avería un activo, lo que libera personal y recursos para otros fines empresariales.
Sin detenciones periódicas: dado que no se detiene la producción de forma rutinaria para reparar un activo, no es necesario planificar ninguna interrupción.
Tiempo de inactividad no planificado: cuando no repara sus activos con regularidad, corre el riesgo de sufrir fallos inesperados en los equipos que pueden provocar costosas interrupciones. Los equipos más necesarios pueden quedar inutilizables hasta que se reparen adecuadamente y vuelvan a funcionar con normalidad.
Reparaciones costosas: si un activo es fundamental para las operaciones empresariales normales, que permanezca apagado para mantenerlo puede resultar caro. Además de las paradas de trabajo, también hay costes asociados con la contratación de técnicos necesarios para encargarse de las reparaciones.
Dificultad presupuestaria: planificar el presupuesto de mantenimiento en función de las grandes y costosas averías de los activos cuando no se sabe qué activo se averiará ni cuándo, ni cuánto tiempo llevará arreglarlo, es un reto para muchas organizaciones.
Retrasos en la búsqueda de las piezas necesarias: sin un plan de mantenimiento o un almacén lleno de piezas de repuesto, conseguir lo que necesita para realizar una reparación importante podría llevar meses. Cuando un activo crítico se avería, el mantenimiento puede retrasarse hasta que las piezas necesarias para repararlo estén disponibles.
Condiciones de funcionamiento inseguras: cuando los activos no se controlan intencionalmente como parte de una estrategia de mantenimiento reactivo o de funcionamiento hasta el fallo, los trabajadores corren el riesgo de utilizar equipos no seguros.
Mal rendimiento: los activos que no se reparan con regularidad no se averían de golpe, sino que su calidad se degrada con el paso de días, meses e incluso años. Es poco probable que los activos sometidos a presión continua, sin mantenimiento rutinario, funcionen a niveles óptimos.
Costes de energía elevados: cuando el rendimiento de los activos disminuye, también lo hace la eficiencia de los activos. Los activos que funcionan durante más tiempo sin un mantenimiento adecuado consumen más energía, lo que incrementa los costes y contribuye a aumentar el impacto medioambiental.
Si bien las grandes empresas que dependen de activos complejos como parte de sus operaciones diarias se están alejando en gran medida del mantenimiento reactivo hacia estrategias más proactivas, preventivas y predictivas, todavía hay casos en los que el mantenimiento reactivo tiene sentido, especialmente para organizaciones más pequeñas donde los costes iniciales de una estrategia preventiva o predictiva son prohibitivos. Estos son algunos ejemplos.
Muchas organizaciones que dependen de vehículos como parte de su negocio principal confían en el mantenimiento reactivo para mantenerlos en funcionamiento. Aunque a largo plazo puedan ver el valor de cambiar a otra estrategia, los recursos necesarios para poner en marcha una estrategia de mantenimiento preventivo o predictivo pueden estar simplemente fuera de su alcance. Dado que los activos en cuestión (vehículos) son relativamente baratos y fáciles de reparar, es más rentable para algunas organizaciones esperar hasta que se averían y arreglarlos.
La industria hostelera implementa estrategias de mantenimiento reactivas para cuidar muchos de sus activos, como equipos de climatización, máquinas de lavandería, ascensores, calderas y sistemas de tarjetas de acceso. Al igual que con el ejemplo de infraestructura, muchos de estos activos simplemente no se pueden reparar hasta que muestren signos visibles de fallo. Por ejemplo, una tarjeta de acceso que permita a un huésped acceder a una habitación se considera "que funciona" hasta deja de hacerlo. Dado que reparar o sustituir la tarjeta de acceso es rentable y fácil de realizar para un empleado, lo mejor es adoptar un enfoque de mantenimiento reactivo.
Cuando se trata de arreglar carreteras, carreteras interestatales, puentes, metros, líneas ferroviarias y otros activos críticos de infraestructura de transporte, la mayoría de los programas de mantenimiento estatales y federales utilizan un enfoque de mantenimiento reactivo. Esto se debe en gran medida a que el desgaste normal es difícil de solucionar en las estructuras hasta que se hace evidente después de que se haya producido un fallo. Un buen ejemplo de ello son las líneas que delimitan los carriles en una carretera: no se pueden pintar hasta que se hayan desteñido con el tiempo y el uso.
Para las organizaciones que poseen y operan activos más complejos, el mantenimiento reactivo puede ser costoso e ineficiente. Se requiere una estrategia más proactiva e integral, como el mantenimiento preventivo o predictivo.
El mantenimiento preventivo utiliza registros de mantenimiento, listas de comprobación, órdenes de trabajo y métricas de rendimiento para ayudar a los técnicos a detectar oportunidades para realizar el mantenimiento planificado de los activos antes de que se averíen. Con capacidades como el aprendizaje automático, el análisis de datos y la supervisión del estado de los activos, los programas modernos de mantenimiento preventivo ayudan a reducir los costes de mantenimiento, optimizar las actividades de mantenimiento y aumentar la vida útil de los activos.
Muchas estrategias de mantenimiento preventivo se basan en enfoques de gestión de activos empresariales (EAM) y software de mantenimiento como un sistema de gestión de mantenimiento informatizado (CMMS) para aumentar la estabilidad de los activos, garantizar el cumplimiento, gestionar las tareas de mantenimiento y resolver problemas que puedan afectar a la producción.
El mantenimiento predictivo se basa en las capacidades de supervisión basadas en condiciones del mantenimiento preventivo con capacidades de supervisión en tiempo real que permiten una evaluación y reevaluación continuas de la condición de un activo. Con un enfoque de mantenimiento predictivo, los sensores recopilan datos en tiempo real que luego se introducen en el software EAM y CMMS habilitado para IA, donde las herramientas avanzadas de análisis de datos identifican, detectan y abordan los problemas de mantenimiento a medida que ocurren.
Además, se pueden utilizar algoritmos para crear modelos que ayuden a detectar posibles problemas en el futuro y resolverlos antes de que provoquen averías en los equipos. Se ha demostrado que los programas de mantenimiento predictivo reducen el tiempo de inactividad de los activos hasta en un 35-50% y aumentan la duración de los activos en un 20-40%.1
Tanto el EAM como el CMMS (GMAO) desempeñan funciones importantes en las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.
La gestión de activos empresariales (EAM en inglés), es un enfoque de la gestión del rendimiento de activos (APM) que combina software, sistemas y servicios para ayudar a los técnicos a mantener estratégicamente sus activos. Hoy, desde canalizaciones hasta rascacielos conectados a través del Internet of Things (IoT), los análisis avanzados y la inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más importantes para EAM. Los datos recopilados de los sensores se analizan en segundos con técnicas de IA que generan información sobre por qué el equipo podría no funcionar correctamente.
El CMMS recopila la información crítica de los activos en un solo lugar donde puede ser de mayor utilidad para los técnicos de mantenimiento. El componente clave de CMMS es una base de datos que organiza la información crítica de los activos junto con los recursos necesarios para apoyar el mantenimiento de los activos. El software CMMS se utiliza ampliamente en muchos sectores diferentes, como la fabricación, el transporte, la construcción y la energía.
Adoptar enfoques de mantenimiento preventivo y predictivo puede generar muchos beneficios para las organizaciones dispuestas a realizar la inversión inicial.
Al sistematizar rigurosamente el mantenimiento y las inspecciones, los programas de mantenimiento preventivo y predictivo ayudan a garantizar que los activos alcancen sus ciclos de vida completos.
Los programas de mantenimiento preventivo y predictivo aumentan el tiempo de actividad de los activos, mejoran las capacidades de gestión de proveedores y flujo de trabajo y ayudan a organizar los equipos de mantenimiento para que sean más productivos.
El mantenimiento preventivo y predictivo permite a los responsables de mantenimiento supervisar el rendimiento y el estado de los activos en tiempo real para detectar oportunidades de realizar un mantenimiento preventivo antes de que falle un activo crítico.
El mantenimiento preventivo y predictivo permite a los equipos considerar más que la condición de un activo al tomar una decisión sobre el mantenimiento, incluidos factores como recursos, problemas de seguridad de los trabajadores, riesgos de seguridad y tiempo de inactividad proyectado.
Las grandes organizaciones saben cuántos requisitos de almacenamiento y gestión de datos pueden variar de una región a otra. El mantenimiento preventivo y predictivo ayuda a garantizar que sus procesos cumplan con las normas sin importar dónde haga negocios.
Las soluciones de mantenimiento de activos más completas de la actualidad están equipadas con funciones tecnológicas avanzadas como IoT, análisis y supervisión mejorados por IA y capacidades basadas en la nube. IBM Maximo® Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a evolucionar sus operaciones de mantenimiento desde la programación hasta el mantenimiento predictivo basado en condiciones, informado por datos en tiempo real.
Saque el máximo partido a sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Esta plataforma única, integrada y basada en la nube utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar los ciclos de vida de los activos, reducir el tiempo de inactividad y minimizar los costes operativos.
