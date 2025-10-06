¿Qué es el mantenimiento reactivo?

Aunque las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo se adhieren a los programas de mantenimiento regulares para evitar fallos en los activos, el mantenimiento reactivo sólo prescribe reparaciones una vez que ha fallado un activo. Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, activos, infraestructuras y personas.

El mantenimiento preventivo y predictivo se consideran estrategias de mantenimiento proactivo y se adaptan mejor a las organizaciones que poseen activos complejos y tienen capital listo para invertir en un programa de mantenimiento general. Por otro lado, el mantenimiento reactivo es más adecuado para las organizaciones con activos de bajo coste y no críticos que no interrumpirán los procesos empresariales normales cuando se averían.

Hay tres tipos diferentes de mantenimiento reactivo.

Mantenimiento de emergencia: el mantenimiento de emergencia es un tipo de mantenimiento de activos no planificado que se implementa cuando se avería un equipo vital. Debido a la prioridad que se da a la reparación de un equipo con trabajos de mantenimiento de emergencia, es habitual que esta estrategia provoque interrupciones y retrasos.

Mantenimiento de averías: al igual que el mantenimiento de emergencia, el mantenimiento de averías es una respuesta no planificada a un activo que necesita ser reparado. Debido a la naturaleza inesperada del mantenimiento en caso de avería, es común que sea costoso y requiera mucho tiempo.

Mantenimiento hasta el fallo: el mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que permite deliberadamente que los activos funcionen hasta que se averíen. En algunos casos, ya se ha comprado un activo de sustitución y está listo para instalarse. La estrategia sólo es efectiva con piezas de equipo que se pueden sustituir o reparar rápidamente sin interrumpir la producción durante un tiempo significativo.