Su organización y/o equipo de mantenimiento pueden emplear diversas técnicas y herramientas para implementar un programa de monitorización de estado. Los enfoques más comunes incluyen:

Monitorización electromagnética

La monitorización electromagnética mide las distorsiones de campo y los cambios de corriente de eddy para localizar corrosión, grietas, debilidades y otras fallas. El técnico aplica campos magnéticos a las paredes superficiales y tubos del activo para identificar fallas en los materiales y características de la superficie.



Termografía infrarroja



La termografía infrarroja es un tipo de prueba no destructiva que utiliza imágenes térmicas para detectar sobrecalentamiento y otros problemas relacionados con la temperatura. Utiliza cámaras termográficas para capturar la radiación infrarroja emitida por un objeto/superficie y convertirla en una imagen visual (o termograma). Las organizaciones utilizan principalmente este tipo de CBM para monitorizar motores, inspeccionar cojinetes y comprobar los niveles de gas, lodo o líquido.

Interferometría láser



La interferometría láser utiliza longitudes de onda de luz generadas por láser para medir las variaciones del desplazamiento de onda de referencia de un activo. Usando un interferómetro, el técnico de mantenimiento mide los patrones de interferencia que indican defectos, como corrosión y cavidades, en materiales superficiales y subterráneos.

Análisis del petróleo



El análisis del petróleo evalúa las propiedades del aceite (p. ej., viscosidad, acidez, etc.) en un activo para detectar contaminantes o partículas de desgaste. Suele consistir en recoger una muestra de aceite lubricante del equipo y enviarla a un laboratorio para su análisis. El análisis de aceite puede ser útil para monitorizar activos como motores, cajas de cambios y sistemas hidráulicos.

Monitorización de vibraciones



La monitorización de vibraciones (o el análisis de vibraciones) utiliza sensores de vibración para medir las frecuencias de vibración en un activo y detectar anomalías que pueden indicar un problema. Dado que los activos giratorios (por ejemplo, motores y bombas), por ejemplo, tienden a vibrar más intensamente y con más fuerza a medida que envejecen, medir los cambios en la vibración puede ayudar a identificar el desgaste y los daños antes de que falle el activo. Los datos de vibración se pueden utilizar para detectar una amplia gama de problemas, incluida la desalineación, el desequilibrio, el desgaste o fallo de los rodamientos, ejes doblados y componentes sueltos, entre otras fallas.



Pruebas de emisiones acústicas



Las pruebas de emisiones acústicas son un tipo de análisis de vibración, pero implica el uso de sonidos de mayor frecuencia para encontrar choques y grietas. Los patrones de sonido revelan la presencia de ruidos o vibraciones inusuales que pueden indicar un problema o una avería inminente. Esta técnica es especialmente útil para detectar fallos en equipos rotatorios como motores, bombas y ventiladores.

Análisis ultrasónico



El análisis ultrasónico (también llamado prueba ultrasónica) utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para detectar fugas, grietas o defectos en un equipo. Depende de las técnicas de recopilación de datos de contacto (transmitidos por estructuras) y no de contacto (aéreos) para determinar la deserción de activos. Los métodos de contacto suelen utilizarse para detectar problemas mecánicos, como problemas de lubricación, daños en los engranajes y rotura de las barras del rotor, que generan sonidos de alta frecuencia. Los métodos sin contacto pueden detectar problemas, como fugas de presión y vacío en sistemas de gas comprimido, que tienden a generar sonidos de baja frecuencia.

Análisis del circuito del motor (MCA)



El análisis del circuito del motor, también conocido como prueba del motor, utiliza evaluaciones basadas en la tensión o la corriente para detectar desequilibrios eléctricos y medir la degradación del aislamiento, dos factores que pueden provocar fallos en el motor. MCA se utiliza principalmente para monitorizar motores eléctricos.

También se pueden utilizar otros métodos, como la inspección visual y las pruebas de rendimiento, para la monitorización de estado. Naturalmente, cada técnica tiene sus fortalezas y debilidades, por lo que la mejor opción para su departamento dependerá de sus recursos, equipos, entorno y necesidades organizativas.