¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

El objetivo de la gestión del ciclo de vida de los activos siempre debe ser maximizar el rendimiento de un nuevo activo físico o digital monitorizándolo para detectar problemas y realizando un mantenimiento preventivo. Los sistemas de gestión de activos empresariales, o EAM , se han convertido rápidamente en la forma preferida y más eficaz de hacer esto.

Gestión de activos empresariales (EAM)

EAM es un método de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Un sistema de gestión computarizada, o GMAO, es un componente típico de EAM que monitoriza los activos en tiempo real y ayuda a recomendar el mantenimiento cuando sea necesario. Los sistemas EAM de alto rendimiento no solo monitorizan el rendimiento de un activo, sino que también mantienen un registro histórico de su actividad que incluye información crítica, como cuándo se compró y cuánto le ha costado su mantenimiento a una organización a lo largo del tiempo.

Sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, o GMAO, es un tipo de software de gestión de activos que mantiene una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayuda a ampliar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen de GMAO como componente de EAM, así como de su ecosistema de mantenimiento general. Estas industrias incluyen fabricación, producción de petróleo y gas, generación de energía, construcción y transporte.

Seguimiento de activos

Los avances tecnológicos han hecho el seguimiento de los activos y la medición del rendimiento y la ubicación de los activos en tiempo real, una parte crucial de la gestión del ciclo de vida de los activos. Los tipos de sistemas de seguimiento de activos incluyen etiquetas de identificador de radiofrecuencia (RFID), códigos QR, WiFi y posicionamiento global por satélite (GPS).

Etiquetas de identificador de radiofrecuencia (RFID): las etiquetas RFID son etiquetas pequeñas fijadas a activos que transmiten una variedad de información sobre ellos utilizando señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir la temperatura y la humedad de un entorno junto con una ubicación interior precisa de los activos y una abundancia de otros datos vitales.

Seguimiento habilitado para WiFi: los sistemas de seguimiento habilitados para WiFi utilizan una etiqueta adherida a un activo que transmite información a través de una red WiFi local. Al igual que los RFID, el rastreo con WiFi solo es efectivo siempre que un activo esté en el interior y dentro del alcance de una red WiFi.

Códigos QR: los códigos QR son una actualización significativa en su predecesor, el código de barras universal. Al igual que el código de barras, pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre su activo de forma rápida y sencilla, pero a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y pueden ser leídos por algo tan común como un smartphone desde cualquier ángulo.

Satélites de posicionamiento global (GPS): Muchas empresas utilizan satélites de posicionamiento global para monitorear la ubicación de un activo en tránsito. Se coloca un rastreador en el activo que luego se comunica con la red del Sistema Global de Navegación Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, los rastreadores permiten a los administradores ver dónde está un activo, en cualquier parte del mundo, en tiempo real.