¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

La gestión del ciclo de vida de los activos combina una serie de estrategias diseñadas para extender la vida útil de un activo y aumentar su eficiencia. Hoy en día, muchos enfoques dependen del Internet de las cosas (IoT) para monitorizar el estado de los activos, el rendimiento en tiempo real y el mantenimiento preventivo cuando sea necesario.
Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término incluye activos físicos y no físicos, como infraestructuras y equipos, capital (dinero) y personas. El ciclo de vida de un activo se refiere al proceso de principio a fin mediante el cual su propietario adquiere, almacena, utiliza y mantiene un activo a lo largo de su vida útil.
Las organizaciones realizan un seguimiento del estado de sus activos utilizando varios métodos. Muchos utilizan los datos proporcionados por sensores conectados a Internet (Internet de las cosas o IoT) para monitorizar el rendimiento de los activos en tiempo real. Como parte de una estrategia general de mantenimiento, el mantenimiento de activos se realiza regularmente para reducir los costos de mantenimiento, extender la vida útil de los activos y evitar el tiempo de inactividad no planificado.
La mayoría de las organizaciones implementan un enfoque de gestión del ciclo de vida de los activos en cuatro etapas principales.
Durante la primera etapa, las partes interesadas evalúan la necesidad de un activo, su valor proyectado para la organización y su costo proyectado. Formulan un plan sobre cómo se gestionará y mantendrá un activo y considerarán cuidadosamente cualquier riesgo asociado con la adquisición de activos. Los riesgos pueden variar según el tipo de activo y organización, pero generalmente incluyen la probabilidad de avances tecnológicos que podrían hacer que un activo sea redundante, la probabilidad de fallo y/o reemplazo, y la disponibilidad de recursos necesarios para operar un activo, como combustible y / o piezas.
Valoración: Es importante medir cuidadosamente el valor general de cualquier activo para una organización. Para hacer esto, los tomadores de decisiones necesitarán tener en cuenta la duración probable de la vida útil de un activo, así como su rendimiento previsto a lo largo del tiempo.bable de los activos. Con la cantidad de información disponible hoy en día a través del Internet de las cosas (IoT), una técnica cada vez más valiosa durante la parte de valoración de la etapa de planificación es la creación de un gemelo digital de un activo que está en consideración.
Creación de un gemelo digital: un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los operadores ejecutar pruebas y predecir el rendimiento basado en simulaciones. Con un buen gemelo digital, los responsables de la toma de decisiones pueden saber cuán bien es probable que un activo funcione bajo las condiciones a las que lo someterán. Según un reciente informe de Mind Commerce (2), es probable que la tecnología de gemelos digitales surja como imperativo empresarial en un futuro cercano, formando la base de las empresas en la "era del IoT conectado" con sus capacidades avanzadas de monitorización de activos.
La siguiente etapa es la compra, transporte e instalación del activo. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en esta fase es cómo se integrará el nuevo activo en el ecosistema general de la organización. A medida que un activo se pone en funcionamiento, ¿cómo se integrará con otros activos? ¿Cómo encajará en el plan de gestión de inventario existente de una organización? ¿Cómo se compartirán sus datos? Todas estas preguntas deben responderse como parte de un plan general para optimizar el activo y mantenerlo funcionando a niveles máximos.
El objetivo de la gestión del ciclo de vida de los activos siempre debe ser maximizar el rendimiento de un nuevo activo físico o digital monitorizándolo para detectar problemas y realizando un mantenimiento preventivo. Los sistemas de gestión de activos empresariales, o EAM, se han convertido rápidamente en la forma preferida y más eficaz de hacer esto.
Gestión de activos empresariales (EAM)
EAM es un método de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Un sistema de gestión computarizada, o GMAO, es un componente típico de EAM que monitoriza los activos en tiempo real y ayuda a recomendar el mantenimiento cuando sea necesario. Los sistemas EAM de alto rendimiento no solo monitorizan el rendimiento de un activo, sino que también mantienen un registro histórico de su actividad que incluye información crítica, como cuándo se compró y cuánto le ha costado su mantenimiento a una organización a lo largo del tiempo.
Sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)
Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, o GMAO, es un tipo de software de gestión de activos que mantiene una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayuda a ampliar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen de GMAO como componente de EAM, así como de su ecosistema de mantenimiento general. Estas industrias incluyen fabricación, producción de petróleo y gas, generación de energía, construcción y transporte.
Seguimiento de activos
Los avances tecnológicos han hecho el seguimiento de los activos y la medición del rendimiento y la ubicación de los activos en tiempo real, una parte crucial de la gestión del ciclo de vida de los activos. Los tipos de sistemas de seguimiento de activos incluyen etiquetas de identificador de radiofrecuencia (RFID), códigos QR, WiFi y posicionamiento global por satélite (GPS).
Etiquetas de identificador de radiofrecuencia (RFID): las etiquetas RFID son etiquetas pequeñas fijadas a activos que transmiten una variedad de información sobre ellos utilizando señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir la temperatura y la humedad de un entorno junto con una ubicación interior precisa de los activos y una abundancia de otros datos vitales.
Seguimiento habilitado para WiFi: los sistemas de seguimiento habilitados para WiFi utilizan una etiqueta adherida a un activo que transmite información a través de una red WiFi local. Al igual que los RFID, el rastreo con WiFi solo es efectivo siempre que un activo esté en el interior y dentro del alcance de una red WiFi.
Códigos QR: los códigos QR son una actualización significativa en su predecesor, el código de barras universal. Al igual que el código de barras, pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre su activo de forma rápida y sencilla, pero a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y pueden ser leídos por algo tan común como un smartphone desde cualquier ángulo.
Satélites de posicionamiento global (GPS): Muchas empresas utilizan satélites de posicionamiento global para monitorear la ubicación de un activo en tránsito. Se coloca un rastreador en el activo que luego se comunica con la red del Sistema Global de Navegación Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, los rastreadores permiten a los administradores ver dónde está un activo, en cualquier parte del mundo, en tiempo real.
Para hacer frente adecuadamente a la depreciación de un activo a lo largo del tiempo, los responsables de la toma de decisiones deben considerar una estrategia para su eventual eliminación y sustitución. Los activos valiosos pueden ser complejos y los mercados cambian constantemente, por lo que es importante tener en cuenta el rendimiento global de la inversión de un activo a medida que se acerca el final de su vida útil. Los responsables de la toma de decisiones deberán tener en cuenta el tiempo de actividad de los activos, su vida útil prevista, los costes cambiantes del combustible y/o las piezas de repuesto necesarias para su funcionamiento y, por supuesto, el valor global de las tareas que realiza para la organización a la hora de decidir si retirarlos o no.
La gestión eficaz del ciclo de vida de los activos ayuda a maximizar el retorno de la inversión (ROI) de las organizaciones en sus activos más valiosos. Estos son algunos de los beneficios que pueden esperar las organizaciones que implementan una estrategia efectiva de gestión del ciclo de vida de los activos.
Con la información recopilada de un activo a través de sensores (IoT), los operadores ahora pueden medir el rendimiento del activo en tiempo real. Utilizando esta información, pueden reparar activos antes de que se rompan, reemplazar piezas clave cuando sea necesario y programar el mantenimiento cuando sea óptimo para su organización. Este enfoque, conocido como mantenimiento preventivo, desempeña un papel clave en una estrategia general de gestión del ciclo de vida de los activos, ampliando una vida útil de los activos y optimizando su rendimiento.
Cuando las organizaciones asumen un papel proactivo tanto en la supervisión como en la mejora del rendimiento de sus activos mediante el mantenimiento programado periódicamente, en lugar de esperar a que se produzca una avería, reducen la probabilidad de costosas reparaciones y tiempos de inactividad. Al anticipar las reparaciones necesarias y ser proactivas a la hora de realizarlas, las organizaciones pueden programar el mantenimiento cuando más les convenga, no después de una falla inesperada del equipo.
Según una encuesta reciente de IDC (1), aumentar la eficiencia operativa fue la principal prioridad para las organizaciones en 2022 (51%). Para conseguirlo, muchos están invirtiendo en estrategias de gestión del ciclo de vida de los activos que utilizan las capacidades del IoT y la inteligencia artificial para realizar el mantenimiento preventivo. En lugar de esperar a final de mes o de trimestre para revisar las cifras de rendimiento, los operadores pueden obtener datos en tiempo real y aprovecharlos para hacer los cambios necesarios sobre la marcha.
Los avances tecnológicos en la gestión del ciclo de vida de los activos están impulsando grandes cambios y mejorando las capacidades diarias de las organizaciones. A continuación se muestran algunos casos de uso de tecnología de vanguardia que se está implementando en el campo en este momento.
A medida que la IA y el ML continúan evolucionando y volviéndose cada vez más avanzados, se les encomiendan misiones más complejas en todo el ciclo de vida de los activos, incluyendo:
Las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual están ayudando a las organizaciones con la gestión del ciclo de vida de los activos mediante una variedad de tareas que incluyen:
Cada vez más, la robótica y los drones se utilizan para realizar una variedad de tareas que antes realizaban los trabajadores de mantenimiento, lo que les permite reorientar sus habilidades en trabajos de mayor valor para sus organizaciones. Estas tareas incluyen:
