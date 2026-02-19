¿Qué es el mantenimiento proactivo?

El mantenimiento proactivo es un enfoque estratégico para el mantenimiento de los activos que se centra en identificar y abordar los problemas antes de que provoquen fallos de funcionamiento o averías.
Las organizaciones que implementan estrategias de mantenimiento proactivo suelen combinar aspectos de diferentes filosofías de mantenimiento de activos en un enfoque único que se adapta a sus necesidades.
Las estrategias eficaces de mantenimiento proactivo comienzan con planes de mantenimiento detallados que se basan en datos históricos. A continuación, se priorizan los activos en función de lo crítico que sea su funcionalidad para la actividad principal y de la probabilidad de que su fallo cause un tiempo de inactividad.
Este enfoque moderno y basado en datos ayuda a los equipos a identificar las posibles causas de los fallos de los equipos antes que en el pasado e intervenir antes de que sean necesarias costosas reparaciones de emergencia.
Normalmente, los programas de mantenimiento proactivo dependen de un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS), una solución de software que crea flujos de trabajo digitales, automatiza órdenes de trabajo y aumenta el tiempo de actividad de los activos.
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Los programas de mantenimiento proactivo que tienen éxito suelen basarse en cuatro capacidades fundamentales:
Las organizaciones suelen confiar en cinco tipos básicos de mantenimiento proactivo, mezclando elementos de cada uno hasta encontrar la combinación adecuada para su enfoque de mantenimiento. Eche un vistazo más de cerca a cada uno.
El mantenimiento preventivo es un enfoque de mantenimiento de activos que se centra en prevenir fallas en los equipos mediante el mantenimiento proactivo de los activos antes de que las piezas se degraden o se rompan.
La programación del mantenimiento crítico es fundamental para los programas de mantenimiento proactivo, ya que permite a los equipos de mantenimiento programar las tareas rutinarias de mantenimiento, como la limpieza y la lubricación, de forma más eficaz.
Al establecer un programa de mantenimiento preventivo riguroso que se basa en las perspectivas de CM y el análisis predictivo, los programas de mantenimiento proactivo ayudan a prevenir fallos inesperados de los activos y tiempos de inactividad no planificados.
El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento proactivo que se basa en el análisis predictivo y el machine learning. Utiliza los datos recogidos por los sensores IoT para predecir cuándo es probable que fallen los equipos, las piezas o los componentes.
El mantenimiento predictivo es un enfoque de mantenimiento de activos basado en datos, que permite a los técnicos reparar los activos de forma que se eviten fallos catastróficos y tiempos de inactividad.
El mantenimiento basado en la condición (CBM) combina aspectos del mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo mediante la programación de actividades de mantenimiento cuando se superan los umbrales predefinidos para el estado de los activos.
Por ejemplo, un equipo de técnicos que trabaja con CBM monitorizaría varios aspectos de un activo. Configurarían su GMAO para activar una orden de trabajo cuando un sensor IoT alcanzara cierta temperatura, nivel de lubricación o frecuencia de vibración. Este enfoque ayuda a optimizar la asignación de recursos y priorizar las actividades de mantenimiento donde más se necesitan.
El mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM) es un enfoque de mantenimiento que se centra en la fiabilidad general de un activo, integrando tácticas de mantenimiento predictivo y preventivo en su mantenimiento para minimizar la probabilidad de fallo del activo.
Normalmente, el RCM se alinea más estrechamente con las prioridades operativas de la empresa, como la asignación de costes y recursos, que otros enfoques de mantenimiento proactivo. Como resultado, ayuda a los equipos a centrarse en mantener los activos críticos esenciales para la funcionalidad empresarial.
El mantenimiento automatizado, también conocido como mantenimiento habilitado por IoT, es la forma tecnológicamente más avanzada de mantenimiento proactivo. Depende en gran medida de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el ML (machine learning) y el IoT para su funcionalidad principal.
Los enfoques de mantenimiento automatizado aprovechan la integración de datos en tiempo real y la automatización de flujos de trabajo de la IA desde un GMAO centralizado para gestionar múltiples activos sin intervención manual. Aunque todavía es algo nuevo, ya se ha demostrado que los enfoques de mantenimiento automatizado agilizan significativamente los procesos de mantenimiento, establecen prácticas más rentables y aumentan la eficacia operativa.
Las empresas recurren a estrategias de mantenimiento proactivo por varias razones. Por lo general, buscan aprovechar herramientas y tecnologías digitales modernas para aumentar la eficiencia operativa.
Estos son algunos de los beneficios más populares de implementar una estrategia de mantenimiento proactivo eficaz:
El mantenimiento proactivo ayuda a organizaciones de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores a transformar enfoques de mantenimiento obsoletos en otros más nuevos, más basados en datos y tecnológicamente avanzados.
A continuación, le mostramos cómo cinco sectores diferentes utilizan prácticas de mantenimiento proactivas.
El sector manufacturero depende en gran medida de activos grandes y caros que automatizan procesos complejos, como los que transforman las materias primas en productos acabados como el acero, los textiles y los productos farmacéuticos.
Los procedimientos de mantenimiento proactivos gestionados en plataformas GMAO avanzadas pueden recopilar y analizar instantáneamente datos de los sensores IoT. También pueden alertar a los equipos de mantenimiento cuando los niveles de vibración o las temperaturas de los equipos superan los umbrales preestablecidos, lo que activa una orden de trabajo.
Las compañías eléctricas dependen del mantenimiento basado en la condición para monitorizar la temperatura, la presión y otros aspectos del estado y rendimiento de los activos en turbinas eólicas y presas hidroeléctricas.
Mantener activos grandes y costosos como turbinas y presas es más seguro y eficiente gracias a las modernas herramientas GMAO que detectan desviaciones en las métricas de rendimiento y asignan automáticamente técnicos.
A medida que los trenes aumentan la velocidad y sus sistemas de control se vuelven más complejos, el mantenimiento predictivo desempeña un papel clave para mantener la seguridad de los pasajeros. Analiza los datos de los sensores IoT en tiempo real de los componentes del tren y el equipo ferroviario y los compara continuamente con los datos históricos.
Este nuevo enfoque basado en datos para mantener y gestionar los vagones de tren en las extensas redes ferroviarias por las que circulan ayuda a reducir las interrupciones, mejorar los procedimientos de seguridad y aumentar el tiempo de actividad de los activos.
Los programas de mantenimiento preventivo para el mantenimiento de edificios están ayudando a los gestores de instalaciones a tomar decisiones más informadas sobre cómo inspeccionan y mantienen una amplia gama de activos complejos. Estos activos incluyen sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), ascensores y almacenes.
Las actividades de mantenimiento preventivo ayudan a los técnicos a realizar inspecciones periódicas de los activos y a sustituir las piezas críticas antes de que provoquen averías en los equipos, lo que hace que las instalaciones sean más seguras y cómodas para los ocupantes.
Las plataformas GMAO avanzadas y otras herramientas de mantenimiento proactivo están transformando la fabricación inteligente (SM), que utiliza tecnologías integradas en procesos de fabricación complejos.
Un GMAO que rastrea una máquina de fabricación inteligente puede detectar cuándo su rendimiento se desvía de los parámetros preestablecidos y programar automáticamente la sustitución de una pieza o componente. La automatización está ayudando a reducir los errores humanos y a agilizar los complejos flujos de trabajo a nivel empresarial en todo el panorama del mantenimiento de la fabricación inteligente.
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1 ITIC hourly cost of downtime report, Information Technology Intelligence Consulting Corporation. 2024