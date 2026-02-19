¿Qué es el mantenimiento proactivo?

Las organizaciones que implementan estrategias de mantenimiento proactivo suelen combinar aspectos de diferentes filosofías de mantenimiento de activos en un enfoque único que se adapta a sus necesidades.

Las estrategias eficaces de mantenimiento proactivo comienzan con planes de mantenimiento detallados que se basan en datos históricos. A continuación, se priorizan los activos en función de lo crítico que sea su funcionalidad para la actividad principal y de la probabilidad de que su fallo cause un tiempo de inactividad.

Este enfoque moderno y basado en datos ayuda a los equipos a identificar las posibles causas de los fallos de los equipos antes que en el pasado e intervenir antes de que sean necesarias costosas reparaciones de emergencia.

Normalmente, los programas de mantenimiento proactivo dependen de un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (CMMS), una solución de software que crea flujos de trabajo digitales, automatiza órdenes de trabajo y aumenta el tiempo de actividad de los activos.