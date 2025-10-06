¿Qué es el mantenimiento centrado en la fiabilidad?

Antes de que la especialización y la cadena de suministro global separaran a los constructores de equipos de sus usuarios finales, quienes antes construían activos físicos eran a menudo quienes los utilizaban, por lo que tenían un conocimiento innato de sus partes inherentes. A medida que la especialización aumentó y los creadores de productos ya no eran los usuarios finales, los clientes de activos físicos necesitaban una metodología más completa y estratégica para comprender y abordar las partes de su maquinaria.

Esto fue especialmente cierto y fundamental para la industria de la aviación, a la que se suele atribuir el lugar de nacimiento de la RCM. A medida que se aceleraba la tasa de accidentes aéreos en la década de 1960, la industria tuvo que cambiar su forma de gestionar el mantenimiento, que no se realizaba con la frecuencia suficiente para evitar esos accidentes catastróficos. La industria necesitaba ayuda para identificar posibles fallas y tuvo que cambiar su enfoque. El mantenimiento basado en el tiempo, donde las intervenciones ocurrían en un horario específico, ya no funcionaba. Algunos estudios demostraron que dedicar menos tiempo y costes al mantenimiento, pero gestionarlo de forma más estratégica, producía mejores resultados, lo que sugiere que era posible adoptar un enfoque más eficiente.

De hecho, el nombre de mantenimiento centrado en la fiabilidad procede de un informe de 1978 de Nolan y Heap para United Airlines, que pretendía codificar el nuevo proceso para garantizar una mayor seguridad de los aviones mediante un nuevo enfoque del mantenimiento de los equipos. El impacto de este informe es tan duradero que prácticamente todos los enfoques de RCM evocan el estándar JA1011 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que creó el informe Nolan y Heap.

Ahora, RCM se ha extendido a casi todas las industrias como una forma inteligente y rentable de ejecutar el mantenimiento durante el proceso de fabricación.