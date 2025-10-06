El mantenimiento basado en el estado (CBM) es una estrategia de mantenimiento preventivo que depende de la monitorización de activos o equipos para determinar cuándo es necesario el trabajo de mantenimiento.

CBM implica el uso de sensores y otros equipos de monitorización para recopilar datos sobre el rendimiento del equipo. Usando algoritmos, aprendizaje automático e inteligencia artificial, los datos recopilados se analizan para identificar patrones y anomalías que pueden indicar un problema de mantenimiento.

En el pasado, las empresas solo realizaban el mantenimiento con un cronograma fijo o cuando el equipo fallaba, lo que a menudo resultaba en prácticas de mantenimiento costosas e ineficientes (es decir, tiempos de inactividad inesperados y reparaciones de emergencia). Sin embargo, el mantenimiento basado en el estado ofrece un enfoque más reciente y más avanzado de la gestión del mantenimiento.

En lugar de realizar el mantenimiento en un programa predeterminado o esperar a que se produzcan averías en los equipos, CBM utiliza datos en tiempo real para identificar las necesidades de mantenimiento, lo que permite prácticas de mantenimiento más eficientes y rentables.