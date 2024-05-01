¿Qué es el análisis prescriptivo?

El análisis prescriptivo es una subdisciplina dentro del análisis de datos, en sí misma una práctica situada dentro de las disciplinas del análisis empresarial y la inteligencia empresarial, que se definen en términos generales como la conversión de datos en información procesable.

Hay cuatro tipos clave de análisis de datos, siendo el análisis prescriptivo el más avanzado:

Análisis descriptivo : "¿Qué ha pasado?"

Análisis de diagnóstico : "¿Por qué ha pasado?"

Análisis predictivo : “¿Qué podría pasar a continuación?”

Análisis prescriptivo: "¿Qué debemos hacer a continuación?"

Aunque los cuatro tipos de análisis son útiles para contar la historia dentro de los datos, el análisis prescriptivo difiere de los otros tipos en que no sólo se centra en predecir resultados futuros, sino también en recomendar acciones o decisiones para lograr los resultados deseados o evitar los no deseados. No se trata solo de "¿qué podría pasar en el futuro?" sino "¿qué debemos hacer para prepararnos para el futuro?"

Las organizaciones utilizan el análisis prescriptivo para tareas tan variadas como la segmentación de clientes, la predicción de bajas, la detección de fraudes, la evaluación de riesgos, la previsión de la demanda, el mantenimiento prescriptivo y las recomendaciones personalizadas. Aunque la práctica precede a la llegada del big data, la prevalencia de grandes volúmenes de datos históricos dentro de las organizaciones ha acelerado la práctica.

Hoy en día, las herramientas de análisis prescriptivo utilizan muchas técnicas estadísticas del modelado predictivo, pero también aprovechan la inteligencia artificial y los algoritmos y modelos de machine learning. El software de análisis utiliza modelos de machine learning que se basan en grandes cantidades de datos, lo que permite a los analistas identificar con mayor precisión los riesgos y las oportunidades, lo que guía y mejora la toma de decisiones de los líderes empresariales.