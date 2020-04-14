Por qué la analítica prescriptiva y la optimización de decisiones son cruciales

Antes de preguntarnos "¿qué debemos hacer?", a menudo nos preguntamos "¿qué podría pasar?". Ahí es donde entra en juego el análisis predictivo. Este análisis utiliza algoritmos avanzados y machine learning para procesar datos históricos, "aprender" lo que ha sucedido y descubrir patrones, interacciones y relaciones ocultos en los datos. A continuación, crea modelos que muestran la probabilidad de que se produzcan determinados escenarios o resultados.

Se podría pensar que una empresa podría funcionar simplemente utilizando análisis predictivo y que la analítica prescriptiva es un complemento "agradable". Sin embargo, esa forma de pensar no da en el blanco. Según un informe de Economist Intelligence Unit, el 70 % de los ejecutivos empresariales considera que los proyectos de ciencia de datos y análisis son muy importantes. Pero solo el 2 por ciento dice que estos mismos proyectos han cumplido su promesa.

¿Por qué? Los modelos predictivos generados por el machine learning proporcionan "conocimientos accionables", pero no indican qué medidas se deben tomar basándose en dichos conocimientos para obtener los mejores resultados. En muchos casos, una persona sesgada va con “su instinto”. Los resultados no suelen ser óptimos en el mejor de los casos y decepcionantes en el peor. Para obtener un verdadero beneficio del análisis predictivo, es crítico invertir en analítica prescriptiva.

Estos son algunos ejemplos que arrojan algo de luz sobre el valor de añadir analítica prescriptiva a sus capacidades. Si estás en el sector manufacturero, el análisis predictivo puede darte una estimación de cuánto tiempo tardarán los empleados y las herramientas en realizar el mantenimiento. Después de utilizar la analítica prescriptiva, sabrá cuántas horas extra son necesarias para poder generar horarios detallados.

En el comercio minorista, el análisis predictivo puede prever un aumento de la demanda causado por circunstancias externas. El análisis prescriptivo puede ayudar a crear planes de reposición para decidir qué almacén debe abastecer a cada tienda minorista para satisfacer adecuadamente la demanda.

Para quienes trabajan en el sector energético y de servicios públicos, la analítica prescriptiva puede guiar las decisiones sobre qué generadores de energía deben encenderse o apagarse según la demanda eléctrica prevista.

Y, por último, si su empresa es una aerolínea u otra parte de los sectores de los viajes y el transporte, puede realizar previsiones de demanda y utilizar analítica prescriptiva para crear planes de flota y horarios de tripulación óptimos.