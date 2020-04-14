Por qué la analítica prescriptiva y la optimización de decisiones son cruciales

La analítica prescriptiva ayuda a las empresas a identificar el mejor curso de acción para alcanzar objetivos organizativos como la reducción de costes, la satisfacción del cliente, la rentabilidad, etc. Aunque averiguar lo que debe hacer es un aspecto crucial de cualquier negocio, a menudo se pasa por alto el valor de la analítica prescriptiva. Todavía existe una tendencia a “seguir la intuición” cuando se analiza una variedad de escenarios posibles.
Siga leyendo para comprender qué es la analítica prescriptiva, cómo se relaciona con el análisis predictivo y por qué son críticos para las empresas en la actualidad.
Cuando los responsables de la toma de decisiones empresariales se enfrentan a la cuestión crítica de "qué medidas debemos adoptar", a menudo se ven envueltos en un marasmo de variables, limitaciones y compensaciones. Las soluciones de analítica prescriptiva como IBM Decision Optimization permiten la toma de decisiones precisas para problemas complejos al proporcionar herramientas para crear y implementar modelos de optimización que son representaciones matemáticas de problemas empresariales. Solucionadores de optimización potentes resuelven estos modelos utilizando algoritmos sofisticados y ofrecen recomendaciones a los responsables de la toma de decisiones.
¿El resultado? Puede obtener orientación sobre las acciones que debe tomar para cumplir los objetivos, como lograr la reducción de costes, la satisfacción del cliente, la rentabilidad y la eficiencia operativa.
Antes de preguntarnos "¿qué debemos hacer?", a menudo nos preguntamos "¿qué podría pasar?". Ahí es donde entra en juego el análisis predictivo. Este análisis utiliza algoritmos avanzados y machine learning para procesar datos históricos, "aprender" lo que ha sucedido y descubrir patrones, interacciones y relaciones ocultos en los datos. A continuación, crea modelos que muestran la probabilidad de que se produzcan determinados escenarios o resultados.
Se podría pensar que una empresa podría funcionar simplemente utilizando análisis predictivo y que la analítica prescriptiva es un complemento "agradable". Sin embargo, esa forma de pensar no da en el blanco. Según un informe de Economist Intelligence Unit, el 70 % de los ejecutivos empresariales considera que los proyectos de ciencia de datos y análisis son muy importantes. Pero solo el 2 por ciento dice que estos mismos proyectos han cumplido su promesa.
¿Por qué? Los modelos predictivos generados por el machine learning proporcionan "conocimientos accionables", pero no indican qué medidas se deben tomar basándose en dichos conocimientos para obtener los mejores resultados. En muchos casos, una persona sesgada va con “su instinto”. Los resultados no suelen ser óptimos en el mejor de los casos y decepcionantes en el peor. Para obtener un verdadero beneficio del análisis predictivo, es crítico invertir en analítica prescriptiva.
Estos son algunos ejemplos que arrojan algo de luz sobre el valor de añadir analítica prescriptiva a sus capacidades. Si estás en el sector manufacturero, el análisis predictivo puede darte una estimación de cuánto tiempo tardarán los empleados y las herramientas en realizar el mantenimiento. Después de utilizar la analítica prescriptiva, sabrá cuántas horas extra son necesarias para poder generar horarios detallados.
En el comercio minorista, el análisis predictivo puede prever un aumento de la demanda causado por circunstancias externas. El análisis prescriptivo puede ayudar a crear planes de reposición para decidir qué almacén debe abastecer a cada tienda minorista para satisfacer adecuadamente la demanda.
Para quienes trabajan en el sector energético y de servicios públicos, la analítica prescriptiva puede guiar las decisiones sobre qué generadores de energía deben encenderse o apagarse según la demanda eléctrica prevista.
Y, por último, si su empresa es una aerolínea u otra parte de los sectores de los viajes y el transporte, puede realizar previsiones de demanda y utilizar analítica prescriptiva para crear planes de flota y horarios de tripulación óptimos.
Según un comunicado de prensa de INFORMS, los finalistas del premio Edelman a los logros en investigación operativa y ciencias de la gestión han obtenido amplios beneficios mediante el uso de técnicas de optimización de decisiones para ofrecer capacidades de analítica prescriptiva. Los beneficios incluyen millones de dólares en ahorros directos, mejor servicio de atención al cliente y menor inventario. La analítica prescriptiva lleva la toma de decisiones empresariales al siguiente nivel. Dispone de las herramientas necesarias para predecir posibles escenarios e integrar estos conocimientos en el motor prescriptivo, de modo que las decisiones se optimicen dinámicamente desde una perspectiva de futuro.
Fleetpride, cliente de IBM, es un ejemplo real de una empresa que obtiene valor de la analítica prescriptiva. Fleetpride vende piezas y presta servicios para camiones y remolques pesados. Construyeron un modelo que utiliza datos históricos de envíos para predecir los pedidos de envío por almacén por día, semana y mes. Aplican la optimización de decisiones al modelo para determinar la acción óptima para hacer frente a la demanda de los clientes en un día determinado, incluyendo la dotación de personal y el inventario.
Como demuestra Fleetpride, la analítica prescriptiva permite transformar los datos y las soluciones predictivas en medidas concretas basadas en hechos e imparciales. Ya no tiene que confiar en la intuición. En cambio, la analítica avanzada, la modelización estadística y un motor de decisión pueden resolver complejos retos de planificación de negocio, programación, precios e inventario, junto con una serie de otros problemas que van más allá de las capacidades y de las hojas de cálculo y de la mente humana. Como resultado, su empresa puede estar preparada para lograr un mayor éxito y una ventaja competitiva.
Para aprender sobre cómo su negocio puede beneficiarse de las soluciones de analítica prescriptiva, visite la página web de IBM Decision Optimization o puede tomar este recorrido interactivo del producto para ver Decision Optimization en acción.
Obtenga una visión única del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Entienda lo que ha ocurrido y por qué, lo que podría ocurrir y lo que puede hacer al respecto. Con explicaciones claras y paso a paso de su razonamiento, Project Ripasso proporciona a todos los usuarios empresariales información para tomar decisiones con confianza y a la velocidad del pensamiento.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.