Edge computing para IoT

Hoy en día, el edge computing se ha convertido en una tecnología complementaria esencial para el IoT, que ayuda a acelerar los tiempos de proceso de datos, reducir la latencia y mejorar la seguridad de una amplia gama de dispositivos IoT.

Muchas aplicaciones modernas dependen del edge computing en el IoT para su funcionamiento. Desde dispositivos conectados que permiten a los profesionales sanitarios monitorizar a los pacientes de forma remota hasta sensores que optimizan los flujos de tráfico en zonas congestionadas y sistemas que controlan presas hidroeléctricas, sus casos de uso son amplios y variados.

Un informe reciente prevé que el número de dispositivos IoT en todo el mundo alcanzará los 18 000 millones a finales de 2025, lo que supone un aumento de 1600 millones con respecto a los dos años anteriores1.

El edge computing es crítico para garantizar que los datos que generan estos dispositivos se procesen en el edge en lugar de en la nube, donde ralentizaría drásticamente redes como internet.

Según Fortune Business Insights, el mercado mundial del edge computing estaba valorado en algo más de 10 000 millones de dólares estadounidenses hace solo dos años. Se espera que alcance los 182 000 millones en los próximos seis años, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta del 38,2 %2.