¿Qué es una ciudad inteligente?

Al igual que el sistema nervioso del cuerpo regula la forma en que los seres humanos responden al mundo que les rodea, la evolución de las tecnologías está permitiendo a las ciudades responder a los cambios de su entorno local.

Las tecnologías de recogida de datos, incluidos los datos en tiempo real, son fundamentales para las iniciativas de ciudades inteligentes y los beneficios que prometen. Los datos ayudan a los gobiernos locales a mejorar la planificación urbana y la implementación de servicios urbanos, desde la gestión de residuos hasta el transporte público, lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Unos servicios urbanos más eficientes también pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono, contribuyendo a los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático y mejorando la calidad del aire local. Además, las soluciones de ciudades inteligentes pueden ser un motor para el crecimiento económico, ya que la mejora de las infraestructuras y la innovación tecnológica pueden fomentar la creación de empleo y las oportunidades empresariales.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha identificado tres características distintivas de las ciudades y comunidades inteligentes:1

