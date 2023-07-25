Optimización de la producción de energía con las últimas tecnologías de redes inteligentes

La tecnología de red inteligente tiene innumerables beneficios, como una mayor eficiencia y fiabilidad de la red y una fácil integración con fuentes de energía renovables. Sin embargo, para maximizar realmente los beneficios de una red inteligente, las compañías de Power® deben implementar estrategias efectivas de optimización como Estrategia. Para aprovechar al máximo su sistema de red inteligente, debe hacer lo siguiente:

Confiar en el análisis

Aprovechar los análisis avanzados puede ayudar a predecir y gestionar el suministro y la demanda de energía de forma más eficaz. La inteligencia artificial (IA) y la tecnología de machine learning (ML) pueden analizar grandes cantidades de datos para obtener conocimientos sobre los patrones de consumo de energía, los períodos de máxima demanda y el rendimiento de la red.

Los servicios pueden aprovechar estos conocimientos para optimizar las operaciones de la red, mejorar la precisión de la previsión de carga, mejorar la eficiencia energética e identificar oportunidades para actualizaciones de infraestructura. Además, los algoritmos de IA pueden permitir la toma de decisiones inteligentes y la automatización, facilitando una gestión óptima de la red y reduciendo los costes operativos.

Monitorice los datos de la red en tiempo real e implemente el mantenimiento predictivo

Mediante sensores, análisis y algoritmos de ML, los servicios pueden monitorizar los componentes de la red (por ejemplo, transformadores, subestaciones y líneas eléctricas) en tiempo real. Y la monitorización de la red en tiempo real es vital para optimizar la tecnología de red inteligente.

Le permite identificar y rectificar inmediatamente fallos, posibles fallos y problemas de calidad de la energía. También le ayudará a implementar un programa de mantenimiento predictivo (PdM), que programa de forma proactiva las actividades de mantenimiento para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la fiabilidad general de la red.

Además, los conocimientos basados en datos obtenidos del seguimiento de la red puede utilizarse para optimizar las estrategias operativas, identificar las zonas con mayores pérdidas de energía y reducir las ineficiencias del sistema. También le ayudarán a responder rápidamente a los cambios en la demanda de electricidad, garantizando un suministro constante.

Integre recursos energéticos distribuidos (DER)

La integración de los DER, incluidas las fuentes de energía renovables como los sistemas fotovoltaicos (es decir, los paneles solares), las turbinas eólicas y los sistemas de almacenamiento de energía, en la red puede hacerla más sostenible y resiliente. Estos sistemas de generación distribuida pueden devolver el exceso de electricidad a la red y reducir la dependencia de las centrales eléctricas tradicionales basadas en combustibles fósiles.

Las empresas de servicios públicos también pueden utilizar técnicas como algoritmos inteligentes de optimización de red para equilibrar la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovables y garantizar la estabilidad de la red. Además, la utilización de DER promueve la producción local de energía y reduce las pérdidas de transmisión, lo que mejora la resiliencia general de la red.

Implemente medidas de ciberseguridad y protección de datos

Dado que las redes inteligentes dependen en gran medida de los sistemas interconectados y del intercambio de datos, son vulnerables a los ciberataques. La implementación de medidas integrales de ciberseguridad y privacidad de datos protegerá la integridad y la topología de la red y garantizará un servicio continuo.

Las estrategias de optimización deben incluir protocolos de cifrado sólidos, segmentación de redes, sistemas de detección de intrusiones y auditorías de seguridad periódicas.

Además, preservar la protección de datos es crucial a la hora de recopilar y utilizar información confidencial, como patrones de consumo y datos personales. Dar prioridad a la ciberseguridad y la protección de datos le ayudará a mantener la confianza y la confianza de sus consumidores, lo que facilitará una adopción más amplia de la tecnología inteligente de redes.

Maximice la resiliencia de la red con microrredes

En un momento en el que los desastres y las emergencias relacionados con el clima van en aumento, es primordial mejorar la red inteligente para lograr la máxima resiliencia. El uso de microrredes (sistemas autosuficientes capaces de generar y distribuir energía de forma independiente) puede proporcionar una ventaja significativa.

Las microrredes pueden integrarse de manera fluida en la infraestructura de la red principal y pueden funcionar de forma autónoma durante los cortes de energía, lo que garantiza que las comunidades y las instalaciones críticas tengan acceso a la electricidad. La coordinación de las microrredes y la red principal facilitará el equilibrio de carga y la utilización de recursos y minimizará las interrupciones.

Utilice sistemas de almacenamiento de energía para aumentar la flexibilidad de la red

El almacenamiento de energía en red implica almacenar el exceso de electricidad para su uso posterior mediante baterías, volantes de inercia, supercondensadores y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo.

Las tecnologías de almacenamiento de energía permiten la recuperación y el almacenamiento eficientes del exceso de electricidad generado por fuentes renovables durante los períodos de menor demanda. La implementación de sistemas de almacenamiento de energía en toda la red puede ayudar a las empresas de servicios públicos a equilibrar la oferta y la demanda, mitigar las fluctuaciones y garantizar un suministro eléctrico estable y fiable.

Además, el almacenamiento de energía aumenta la flexibilidad de la red, ya que permite a las compañías eléctricas almacenar electricidad en los periodos de baja demanda y liberarla en las horas punta, lo que reduce la presión sobre la red y minimiza la necesidad de generar energía adicional.

Instalesi stemas de automatización y control de red

Los sistemas inteligentes de gestión de la distribución que automatizan los componentes de la red inteligente (como subestaciones y alimentadores) pueden monitorizar y controlar los flujos de energía, equilibrar las cargas y minimizar las pérdidas. Y las tecnologías de conmutación automatizada y autorreparación permiten una rápida detección y aislamiento de fallos, lo que reduce la duración de las interrupciones.