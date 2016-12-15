No deje que su cartera pierda dinero cuando su casa tiene goteras. ¿Sabía que los daños materiales, incluidos los robos, representan el 97,3 % de las reclamaciones de seguros de hogar? Los daños materiales pueden trastornar su vida debido a incendios y rayos, viento y granizo, o fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y tornados, o pueden ser fugas de agua y daños por congelación, o incluso robos. La buena noticia es que, con el Internet de las cosas, los sensores domésticos inteligentes y la ayuda de las compañías de seguros, puede protegerse a sí mismo, a su hogar y a su familia de las dificultades asociadas con los daños a la vivienda y a la propiedad.

A continuación, le presentamos una lista de ocho sensores que puede implementar en su hogar para garantizar su seguridad frente a las tormentas.

1. Detección de incendios/CO

El fuego es, con diferencia, la principal causa de daños materiales. Durante años, los modestos detectores de incendios han estado pitando ante la primera señal de humo en el hogar, pero hay varios tipos de contaminantes que pueden amenazar el entorno doméstico y la calidad del aire, lo que podría provocar daños materiales y perjudicar a las personas que se encuentran en el interior. Un detector de monóxido de carbono mide los niveles de CO en el aire y avisa a las personas si los niveles son peligrosos. Dado que el CO es inodoro e indetectable sin ayuda, un detector puede salvar vidas, especialmente cuando está conectado a un servicio de monitorización de emergencias.

Algunos sensores nuevos no solo detectan humo y monóxido de carbono, sino que también pueden monitorizar la calidad general del aire en su hogar y vigilar contaminantes como el polvo, el hollín, el polen, la temperatura, la humedad, la falta de ventilación, la contaminación y las partículas. Aún más atractivos son los descuentos que ofrecen las compañías de seguros cuando se utilizan estos sensores.

2. Detección de fugas/humedad

Los daños por el agua y las heladas son la segunda causa principal de reclamaciones a los seguros del hogar. Nadie quiere recibir la temida llamada en la que le informan de que su casa se está inundando y el agua se está filtrando en la vivienda de abajo. Una tubería de su máquina de hielo se ha roto y el agua lleva 24 horas corriendo sin parar. Se trata de un accidente muy costoso.

Un sensor de detección de humedad puede avisarle si su hogar corre peligro debido a la congelación de las tuberías o incluso a una rotura en la red de suministro de agua. Estos sensores le alertan de las fugas en su hogar para que pueda solucionar el problema de inmediato y no después de que se haya producido el daño. El sensor se puede colocar alrededor de calentadores de agua, lavavajillas, frigoríficos, fregaderos, bombas de sumidero y cualquier elemento que pueda sufrir fugas de agua. Si el sensor detecta agua no deseada, se le envía una notificación para que pueda acudir de inmediato a su hogar y comprobar el problema.

3. Apertura y cierre de puertas y ventanas

Los sensores para puertas y ventanas le avisan cuando alguien entra o sale de su casa e incluso pueden encender y apagar las luces cuando se abren o se cierran las puertas. Los sensores para puertas y ventanas son su primera línea de defensa contra los robos en el hogar; algunos sensores incluso detectan cuando un intruso rompe una ventana. Estos sensores le alertan de posibles intrusos, por no hablar de adolescentes rebeldes. Una vez más, la tecnología inalámbrica le permite recibir notificaciones directamente en su teléfono o tableta y le permite pedir ayuda rápidamente si es necesario.

4. Videoportero

El videoportero también es un sensor antirrobo. Este fantástico dispositivo le permite ver quién está en su puerta desde su smartphone. Tanto si está solo en casa y quiere ver quién llama a la puerta, como si está en el trabajo y alguien se presenta en su casa, lo sabrá. Combínelo con el sensor de apertura/cierre de puertas y los ladrones evitarán su casa y se mantendrán alejados de los problemas que conlleva entrar a robar. Ring es uno de los primeros videoporteros del mercado, pero ahora hay varias opciones interesantes.

5. Termostato inteligente

El termostato inteligente le permite controlar la calefacción y la refrigeración de su hogar desde cualquier lugar. Los termostatos inteligentes no solo son geniales, sino que también le ayudan a ahorrar dinero al controlar la temperatura y la humedad dentro y fuera de su hogar. Cuando entra y sale de su casa, la temperatura de esta también cambia, y un termostato inteligente puede ajustar la temperatura en función de su comportamiento y del uso de las habitaciones. Los mejores termostatos ajustan la temperatura habitación por habitación, lo que le permite mantener la temperatura ideal cuando está en la habitación y pasar a un modo de ahorro de energía cuando no hay nadie en ella. La aplicación de la tecnología cognitiva a estos sensores está allanando el camino para un hogar que piensa y conoce sus preferencias de temperatura.

6. Sensores de movimiento

Un sensor de movimiento hace lo que usted cree que hace: detecta el movimiento en una zona. Estos sensores vigilan cuando usted no está en casa; pueden alertarle si hay movimiento dentro de su hogar o si se han abierto o cerrado puertas o ventanas. Los sensores de movimiento se convierten en un par de ojos adicionales para usted, alertándole de actividades no deseadas en su hogar, como un adolescente que se escapa (o entra a escondidas), o si un niño entra en una zona restringida de la casa, como el botiquín.

Los sensores de movimiento también son excelentes para ayudar a ahorrar energía. Estos sensores se pueden conectar a la iluminación o al termostato para ayudar a controlar el consumo de energía en una habitación en función de la ocupación de la misma; por ejemplo, apagarán las luces si no hay nadie en la habitación o ajustarán la temperatura a un nivel energéticamente eficiente cuando la habitación esté desocupada.

Los sensores de movimiento también se pueden conectar a un sistema de vídeo, por lo que no solo recibirá una notificación cuando se active un sensor, sino que este podrá activar la grabación de vídeo para capturar imágenes de la intrusión.

Un multisensor combina varios sensores en un solo dispositivo. Algunas de las capacidades combinadas incluyen movimiento, temperatura, luz, humedad, vibración y rayos UV.

No todos los sensores de movimiento son iguales. A continuación, le ofrecemos una breve descripción de los diferentes tipos de sensores de movimiento que puede utilizar:

Infrarrojos pasivos (PIR) : detectan el calor corporal (energía infrarroja). Son los sensores más utilizados para la seguridad doméstica. Detectan el calor y el movimiento creando una rejilla protectora: si un objeto en movimiento bloquea varias zonas de la rejilla y los niveles de energía infrarroja cambian, los sensores se activan.

: detectan el calor corporal (energía infrarroja). Son los sensores más utilizados para la seguridad doméstica. Detectan el calor y el movimiento creando una rejilla protectora: si un objeto en movimiento bloquea varias zonas de la rejilla y los niveles de energía infrarroja cambian, los sensores se activan. Microondas (MW) : el sensor envía pulsos de microondas para medir el reflejo de los objetos en movimiento. Los sensores MW cubren más área que los sensores infrarrojos, pero son caros y vulnerables a las interferencias eléctricas.

: el sensor envía pulsos de microondas para medir el reflejo de los objetos en movimiento. Los sensores MW cubren más área que los sensores infrarrojos, pero son caros y vulnerables a las interferencias eléctricas. Sensores de movimiento de doble tecnología : los sensores de movimiento de doble tecnología utilizan múltiples tecnologías, como el infrarrojo pasivo (PIR) y el microondas (MW), un sensor activo, para supervisar un área. Ambos sensores deben activarse para que se dispare la alarma, lo que ayuda a reducir los casos de falsas alarmas.

: los sensores de movimiento de doble tecnología utilizan múltiples tecnologías, como el infrarrojo pasivo (PIR) y el microondas (MW), un sensor activo, para supervisar un área. Ambos sensores deben activarse para que se dispare la alarma, lo que ayuda a reducir los casos de falsas alarmas. Tipo reflectante de área : emite rayos infrarrojos desde un LED. Utilizando el reflejo de esos rayos, el sensor mide la distancia a la persona u objeto y detecta si el objeto se encuentra dentro del área designada.

: emite rayos infrarrojos desde un LED. Utilizando el reflejo de esos rayos, el sensor mide la distancia a la persona u objeto y detecta si el objeto se encuentra dentro del área designada. Ultrasónico : envía pulsos de ondas ultrasónicas y mide el reflejo de un objeto en movimiento.

: envía pulsos de ondas ultrasónicas y mide el reflejo de un objeto en movimiento. Vibración: detecta la vibración. Hay dos tipos principales de sensores en esta categoría: el acelerómetro y el dispositivo piezoeléctrico.

Puede leer más de lo que nunca quiso saber sobre la tecnología de vibración en la wiki de sensores.

7. Puerta de garaje inteligente

La puerta de garaje inteligente conectada a wifi le proporciona una mayor tranquilidad. El concepto es sencillo, pero puede resultar muy útil: nunca más se preguntará si ha dejado la puerta del garaje abierta. Puede abrir y cerrar la puerta de su garaje desde su teléfono, desde cualquier lugar.

8. Intercomunicador/hub

Ha instalado sensores para crear su hogar inteligente y ahora necesita gestionarlo todo desde un solo lugar. El hub para hogar inteligente y el sistema de intercomunicación le permiten acceder a todos los sensores de su hogar inteligente, a un sistema de comunicación en toda la casa y le permiten solicitar servicios (de emergencia o reparación) con solo pulsar un botón. Con un sistema de intercomunicación, puede ver a través de las paredes y mantener conversaciones de vídeo y voz entre las habitaciones de la casa. También puede utilizar su teléfono inteligente para llamar a una habitación de la casa mientras está en el trabajo, lo que puede resultar útil para ver cómo están sus padres mayores mientras está fuera.

Como puede ver, hay varios sensores en el mercado que pueden ayudarle a crear un hogar seguro e inteligente que esté protegido incluso cuando no está allí. La adopción de este tipo de tecnología se está popularizando rápidamente e incluso se está convirtiendo en un incentivo para los seguros. Las compañías de seguros quieren que usted y su hogar estén seguros, y muchas están empezando a ofrecer servicios para ayudarle a convertir su hogar en inteligente y proactivo a la hora de protegerle a usted y a su bolsillo.

Lo siguiente: hacer que sus operaciones, edificios, instalaciones y activos sean también más seguros y productivos.

Sin duda, la tecnología nos ha ayudado a crear hogares más inteligentes y seguros. Fuera de sus hogares, las organizaciones con visión de futuro están encontrando nuevas formas de utilizar los datos del IoT, la IA y los flujos de trabajo automatizados para modernizar el trabajo, automatizar para obtener una mayor productividad y ampliar el valor de los datos.