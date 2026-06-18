Supongamos que la empresa X desea implementar una política de “solo HTTPS”, según la cual todos los servicios web deben utilizar HTTPS, y no HTTP estándar. Para codificar la política, un ingeniero de plataforma escribe una regla sencilla que dice:

Si el protocolo de un servicio es HTTP, el cambio debe rechazarse.

Si el protocolo de un servicio es HTTPS, el cambio está permitido.

El ingeniero coloca este archivo de política en una carpeta denominada “políticas” dentro del mismo repositorio de código que la aplicación y abre una pull request para añadir la política. Dicha pull request activa una comprobación sintáctica automática del archivo de política y una revisión del código por parte de otro ingeniero. Solo después de que la política supere las pruebas necesarias se fusiona con la rama principal.

En la canalización de integración continua (CI), todos los archivos de políticas se cargan en el motor de políticas desde la carpeta “políticas”. El motor de políticas lee la política, la convierte en una representación interna y la compila en un formato compacto de bajo nivel. Este formato compacto permite al motor responder rápidamente a la pregunta “¿permitir o denegar?” para cada servicio que comprueba la canalización.

Independientemente del formato del archivo, una tarea de CI toma el archivo de configuración existente, extrae los campos importantes (nombre, protocolo, puerto) y crea una descripción sencilla en formato JSON de cada servicio.

El invocador solicita una decisión al motor de políticas enviando la descripción estandarizada del servicio como entrada e indicando que debe aplicarse el paquete de políticas para “solo HTTPS”.

A continuación, el motor de políticas evalúa la entrada en función de las reglas. Comprueba el campo de protocolo del servicio. Si el protocolo es HTTP, eso significa que la entrada cumple la condición de “denegación” de la política. El motor indica que el cambio debe denegarse y genera un mensaje en el que se informa al desarrollador de que el servicio debe utilizar HTTPS en lugar de HTTP. Si el servicio utiliza HTTPS, no se cumple ninguna de las condiciones de denegación, y el motor indica que el cambio está permitido.

A continuación, el motor de políticas resume las evaluaciones de las reglas en un único objeto de decisión para el servicio. Los objetos de decisión suelen especificar si la decisión general es “permitir” o “denegar” y cuál es la gravedad del problema (alta, media, baja). También incluyen una lista de mensajes que explican por qué se ha denegado la entrada, así como cualquier advertencia que el motor haya detectado durante el proceso de evaluación. Si todo cumple con los requisitos, el objeto de decisión indica que el cambio está permitido y solo incluye notas informativas (o ningún mensaje en absoluto).

Por último, las herramientas de CI aplican la decisión. Si la decisión es “denegar”, el cambio no se integra en la rama principal del código. El ingeniero ve un mensaje de error que indica que el servicio debe utilizar HTTPS y someterse a modificaciones específicas. Si la decisión es “permitir”, el artefacto se empaqueta y se implementa, y la canalización de CI continúa con normalidad.