Gestión de activos

¿Qué es la visibilidad de los activos de TI?

Publicado el 11 de febrero de 2026
Hombre mirando fijamente una pizarra blanca
By Mesh Flinders , Ian Smalley

Definición de visibilidad de los activos de TI

La visibilidad de los activos de TI es la práctica de establecer una conciencia en tiempo real del estado operativo, la salud y la seguridad de los activos de TI físicos y virtuales.

Para las empresas digitales modernas, la monitorización continua y en tiempo real de estos activos es crucial para mantener una posición sólida de ciberseguridad y controlar la gestión de riesgos.

La visibilidad de los activos de TI puede aplicarse a una amplia gama de activos empresariales, desde equipos sencillos como ordenadores portátiles y dispositivos móviles hasta sensores de Internet de las cosas (IoT) de última generación. Empresas de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores dependen de la visibilidad de los activos para gestionar sus entornos de TI más complejos y establecer programas exitosos de gestión de activos de TI (ITAM).

Con el auge del cloud computing, el software como servicio (SaaS) y el teletrabajo, la visibilidad de los activos de TI es esencial para gestionar los recursos, optimizar el rendimiento de los activos y proteger la infraestructura de TI de las costosas vulneraciones de datos. Según un informe reciente de IBM, el coste medio de una vulneración de datos en EE. UU. aumentó un 9 % en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico de 10 millones de dólares.

Como parte de sus esfuerzos de transformación digital, muchas organizaciones modernas están integrando herramientas digitales de forma más profunda en su enfoque de asset performance management (APM).

Una visibilidad eficaz de los activos informáticos ayuda a los equipos de seguridad a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real y a evolucionar desde los anticuados enfoques de mantenimiento reactivo a otros más modernos, proactivos y predictivos.

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El papel de la visibilidad de los activos en los entornos de TI modernos

La visibilidad del estado y el rendimiento de los activos es una piedra angular de los entornos de TI modernos, ya que permite compartir datos a través de redes complejas compuestas por miles de dispositivos y endpoints. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) han tenido un efecto transformador en la manera en que los equipos de seguridad y mantenimiento supervisan sus activos.

En el pasado, la infraestructura informática estaba centralizada, y los activos físicos solían mantenerse en el mismo espacio físico. Sin embargo, las organizaciones modernas dependen de tecnologías y equipos más nuevos y menos estáticos, como plataformas SaaS, sensores IoT, dispositivos móviles y servicios basados en la nube, muchos de los cuales están virtualizados. Las soluciones virtualizadas tienen superficies de ataque mucho mayores, lo que las hace más complejas de gestionar.

La visibilidad de los activos informáticos ayuda a las organizaciones a mejorar los procesos básicos que mantienen y aseguran los activos físicos y virtuales, garantizando que rindan a un alto nivel durante todo su ciclo de vida.

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Cómo funciona la visibilidad de los activos de TI

Mediante la integración de nuevas tecnologías como los sensores de IoT, la automatización de la IA y el análisis en los principales procesos empresariales, la visibilidad moderna de los activos de TI ayuda a las empresas a lograr una visibilidad total de sus activos y procesos.

A continuación le mostramos cómo estas tecnologías ayudan a crear visibilidad en los cuatro componentes básicos de la infraestructura de TI moderna.

Activos físicos

La visibilidad de los activos físicos de TI, como servidores, ordenadores portátiles, dispositivos móviles y sensores IoT, se logra mediante una combinación de monitorización de endpoint y descubrimiento de activos.

Gracias a los datos en tiempo real y a las potentes herramientas de visualización, los responsables de TI pueden llevar a cabo un seguimiento de la ubicación, el rendimiento y el estado de los activos en tiempo real, realizar actualizaciones del sistema a distancia y asignar tareas de mantenimiento.

Activos de software y SaaS

Para monitorizar aspectos de componentes de software y SaaS como máquinas virtuales (VM), licencias de software y vulnerabilidades, los responsables de TI dependen de potentes herramientas automatizadas de monitorización y plataformas de observabilidad equipadas con las últimas tecnologías.

La visibilidad de los componentes y dispositivos SaaS ayuda a garantizar que los servicios basados en suscripción funcionen de la forma en que están diseñados.

Nube y activos virtualizados

Los entornos de TI modernos se alimentan cada vez más de activos virtuales altamente escalables como máquinas virtuales, contenedores y microservicios. Establecer y mantener la visibilidad de este tipo de activos es crítico para optimizar la asignación de recursos y establecer una posición de seguridad de red fiable a nivel empresarial.

Herramientas de identidad

Las herramientas de gestión de identidades y acceso (IAM) equipadas con visibilidad de activos ayudan a los equipos de seguridad informática a validar la identidad de los usuarios (tanto humanos como máquinas) que buscan acceder a las aplicaciones y recursos de la empresa.

La visibilidad de la identidad es crítica para aspectos de la ciberseguridad como la detección de amenazas, la respuesta a incidentes y la aplicación de políticas de seguridad sólidas.

Medir el éxito de un programa de visibilidad de los activos de TI

Para crear un programa eficaz de visibilidad de activos de TI, los equipos deben establecer métricas cuantificables para medir el éxito. Estos son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de uso común para la visibilidad de los activos:

  • Tasa de descubrimiento de activos: el porcentaje de activos monitorizados que se han identificado en una red frente al número total estimado de activos no monitorizados.
  • Reducción de activos no vigilados: disminución porcentual del número de activos no supervisados.
  • Cobertura de vulnerabilidades: el porcentaje de activos que se han escaneado en busca de vulnerabilidades frente al número total de activos monitorizados.
  • Tiempo de corrección: el tiempo medio que tarda un equipo informático en resolver una amenaza para la seguridad.

Principales beneficios de la visibilidad de activos de TI

Aquí tiene un análisis más detallado de algunos de los beneficios más populares de la visibilidad moderna de activos de TI:

  • Mejor ciberseguridad: la ciberseguridad (la práctica de proteger a las personas, los sistemas y los datos de las costosas ciberamenazas) es fundamental para el éxito de las organizaciones. La disponibilidad moderna de activos informáticos desempeña un papel importante en el apoyo a las personas, procesos y sistemas que sustentan una ciberseguridad sólida. Según el informe Cost of a Data Breach de IBM de 2025, las nuevas tecnologías, como los programas y sistemas de visibilidad de activos de vanguardia, ayudaron a reducir el coste total de una vulneración de datos en EE. UU. en un 9 % el año pasado, hasta los 4,4 millones de dólares.
  • Mayor eficacia operativa: los paneles de control centralizados con datos en tiempo real sobre el estado de los activos ayudan a los responsables de seguridad y mantenimiento a detectar oportunidades para mejorar el rendimiento de los activos. Al obtener visibilidad sobre el uso y las dependencias de los activos de TI, la visibilidad de los activos ayuda a los equipos de TI a optimizar los flujos de trabajo, los procedimientos de compras, a mejorar la seguridad de endpoints y reducir el tiempo de inactividad de los activos.
  • Gestión de recursos más eficaz: la supervisión y la visibilidad de los activos en tiempo real ayudan a los equipos de TI a utilizar mejor los recursos de los que son responsables. La visibilidad moderna de los activos informáticos mejora la gestión de inventario y permite a los equipos alinear mejor sus compras con una necesidad empresarial específica.
  • Mayor cumplimiento: la visibilidad de los activos de TI ayuda a las empresas a cumplir con los exigentes requisitos normativos, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA). Un sólido programa de visibilidad de activos ayuda a las empresas en entornos altamente regulados como sanidad y finanzas a establecer y mantener políticas de seguridad y control de activos durante auditorías.
  • Mejora de la toma de decisiones: una de las formas más convincentes en que la visibilidad de los activos de TI ayuda a las organizaciones a mejorar su actividad principal es proporcionando a las partes interesadas datos de activos muy precisos y en tiempo real. La información en tiempo real sobre el estado de los activos ayuda a transformar la gestión de activos de TI (ITAM) de una simple función de mantenimiento a una más estratégica.

Principales retos para la visibilidad de los activos

Establecer una visibilidad completa sobre el estado, seguridad y rendimiento de los activos puede ser un reto. Estos son algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas:

  • Silos de datos: los silos de datos son colecciones aisladas de datos de activos que impiden el intercambio de datos entre usuarios, sistemas y unidades de negocio. Cuando los datos se aíslan, la calidad de los datos puede verse comprometida y puede ser más difícil para las partes interesadas tomar decisiones informadas y basadas en datos.
  • Gestión de inventario obsoleta: la gestión de inventario obsoleta (o manual) es la gestión de activos, componentes y piezas a través de hojas de cálculo y otras herramientas y procesos ineficientes. Confiar en enfoques manuales y anticuados para gestionar los datos de los activos puede hacer que los programas de visibilidad de los activos sean ineficaces.
  • Integración con sistemas heredados: una transformación digital eficaz requiere que los activos y sistemas informáticos heredados se integren plenamente con las plataformas modernas de gestión de activos de TI (ITAM). La incompatibilidad de datos, la falta de compatibilidad con API y la ausencia de herramientas de autenticación modernas son obstáculos comunes a los que se enfrentan los equipos de seguridad cuando intentan integrar la TI heredada.
  • Restricciones de cumplimiento: la recopilación de datos completos sobre los activos a menudo plantea problemas de privacidad y cumplimiento, especialmente en sectores muy regulados, como la sanidad y la banca. Los ejemplos de marcos de cumplimiento que pueden resultar difíciles de cumplir para las herramientas modernas de visibilidad de los activos de TI incluyen la HIPAA y el RGPD.

Cinco pasos para crear un programa exitoso de visibilidad de activos de TI

A pesar de los desafíos, implementar un programa exitoso de visibilidad de activos de TI sigue estando al alcance de las empresas dispuestas a invertir tiempo y recursos. Aquí tiene un método probado de cinco pasos para construir uno.

1. Crear un inventario de activos preciso

Antes de poder monitorizar los activos, las empresas necesitan saber cuántos tienen y dónde se encuentran. El primer paso para crear un programa eficaz de visibilidad de activos es hacer una lista de los activos de hardware, software y red que deben supervisarse.

Durante esta etapa, las empresas suelen confiar en herramientas automatizadas de descubrimiento de activos que pueden escanear redes y recopilar información sobre endpoints, dispositivos IoT y recursos virtuales para la monitorización.

2. Integrar fuentes de datos

Para establecer una visibilidad completa del estado y el rendimiento de los activos, los sistemas de gestión de vulnerabilidades y de seguridad de los endpoints deben compartir datos.

Las plataformas ITAM modernas suelen estar equipadas con un panel de control centralizado que puede consolidar la información y mostrarla en tiempo real, lo que ayuda a los gestores a identificar oportunidades de mantenimiento y optimización de recursos.

3. Automatizar la monitorización

La automatización de la IA ayuda a garantizar que recopila y analiza constantemente datos en tiempo real de activos críticos. Automatizar los flujos de trabajo con las últimas herramientas y tecnologías ayuda a detectar dispositivos no autorizados, vulnerabilidades y ciberamenazas antes de que resulten en una vulneración de datos.

Las herramientas de automatización son un aspecto clave de la visibilidad moderna de los activos de TI, ya que hacen que la gestión del ciclo de vida de los activos sea más dinámica y eficaz.

4. Definir y hacer cumplir las políticas de seguridad

Los programas exitosos de visibilidad de activos de TI definen de manera integral sus políticas de seguridad y cuentan con procesos claros para aplicarlas.

Los gestores de activos de TI establecen reglas claras sobre la propiedad, operación y recogida de datos, elaborando marcos políticos que garanticen el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y privacidad en todos los territorios relevantes.

5. Empoderar a los equipos de TI

Con el predominio de las herramientas de automatización de IA, puede ser fácil pasar por alto la importancia del elemento humano a la hora de crear un programa de visibilidad de activos de TI. Cuando los equipos de TI no están formados en las herramientas y sistemas que se les confían, incluso los programas de visibilidad de activos mejor planificados fracasan.

Los directivos y los técnicos deben recibir formación sobre cómo interpretar los paneles de control, extraer perspectivas de los datos e integrar la visibilidad de los activos en sus procesos de toma de decisiones y compras desde el principio.

Casos de uso para la visibilidad de activos de TI

Establecer la visibilidad de los activos de TI es un componente clave para gestionar un programa ITAM exitoso y se utiliza ampliamente en muchos sectores. Aquí tiene algunos de los casos de uso más comunes.  

Gestión de vulnerabilidades

Los equipos de TI gestionan las vulnerabilidades de los activos monitorizando y analizando de cerca los datos de los activos para identificar qué sistemas y dispositivos corren mayor riesgo que otros. Cuando se identifican estos activos y sus posibles vulnerabilidades, se pueden priorizar para la aplicación de parches y mantenimiento en función del potencial impacto empresarial de posibles fallos o tiempo de inactividad.
Respuesta a incidencias

Una fuerte visibilidad de los activos de TI ayuda significativamente a la respuesta a incidentes, una medida de lo bien que los procesos y sistemas de una organización detectan y repelen los ciberataques. La supervisión de activos ayuda a los equipos a aislar los endpoints afectados, evaluar la posición de seguridad y aplicar corrección en respuesta a un ataque en tiempo real, lo que aumenta la probabilidad de una recuperación rápida y satisfactoria.
Informes

Durante una auditoría, la visibilidad automatizada ayuda a simplificar el proceso de recopilación y verificación de los informes de inventario de activos para demostrar el cumplimiento. Una visibilidad automatizada y sólida de los activos puede transformar un enfoque manual y propenso a errores para la respuesta a auditorías en uno automatizado, continuo y altamente preciso, ayudando a las organizaciones a evitar costosas multas.
Gobierno

Una sólida visibilidad de los activos ayuda a garantizar que las suscripciones SaaS estén actualizadas, autorizadas y con las licencias adecuadas. Los programas de visibilidad de los activos de TI pueden supervisar las aplicaciones en la nube en tiempo real, lo que reduce los riesgos de seguridad, controla los costes y ayuda a los equipos a identificar el uso sin licencia de las aplicaciones.
Seguridad de endpoints

La visibilidad de los activos mejora drásticamente la seguridad de los endpoints de una red al proporcionar un inventario preciso y exhaustivo de todos los dispositivos y aplicaciones. Este proceso incluye dispositivos y aplicaciones no gestionados, conocidos como "TI invisible", que los atacantes podrían explotar potencialmente en un ciberataque. Unas sólidas herramientas de visibilidad de los activos informáticos ayudan a los equipos de TI a detectar usuarios no autorizados y a cerrar las amenazas a la seguridad antes de que se propaguen por la red.

Preguntas frecuentes sobre la visibilidad de los activos de TI

¿Cuál es la diferencia entre el descubrimiento activo y el pasivo?

El descubrimiento activo ocurre cuando una red se escanea en busca de dispositivos y endpoints con consultas o sondas para identificar activos en activo. La detección pasiva observa el tráfico de la red e identifica los activos físicos y virtuales detectando su actividad. 

Normalmente, los programas sólidos de visibilidad de activos de TI combinan ambos métodos.

¿Cuál es la diferencia entre ITAM y CSAM?

La ITAM (gestión de activos de TI) se concentra en los aspectos contractuales y operativos de los ciclos de vida de los activos, desde la compra de activos hasta su operación, optimización y retirada.

La CSAM (gestión de activos de ciberseguridad) se centra más en los aspectos de la gestión de activos que afectan directamente a los resultados de seguridad, como las vulnerabilidades, el cumplimiento y la posición de seguridad.

Aunque ambas prácticas implican la recopilación, el análisis y el intercambio de datos de activos, la ITAM se concentra en los resultados empresariales, mientras que la CSAM se preocupa más por la seguridad.

¿Qué debe incluirse en un inventario de activos de TI?

Estos activos y recursos deben incluirse en un inventario completo de activos:

  • Activos físicos (ordenadores portátiles, dispositivos móviles e IoT)
  • Activos de software (aplicaciones, versiones y licencias)
  • Activos de red (enrutadores, conmutadores y firewalls)
  • Recursos en la nube (máquinas virtuales, contenedores y suscripciones SaaS)
  • Registros de propiedad (nombres de usuario, departamentos y permisos)
  • Registros de seguridad (parches, vulnerabilidades y configuraciones)

¿Cuáles son los cinco pilares de la gestión de activos de TI?

Hay cinco pilares comúnmente reconocidos de la ITAM:

  • Descubrimiento de activos
  • Gestión del ciclo de vida
  • Gestión financiera
  • Gestión de riesgos de cumplimiento
  • Optimización

Autores

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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