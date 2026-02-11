¿Qué es la visibilidad de los activos de TI?

La visibilidad de los activos de TI es la práctica de establecer una conciencia en tiempo real del estado operativo, la salud y la seguridad de los activos de TI físicos y virtuales.
Para las empresas digitales modernas, la monitorización continua y en tiempo real de estos activos es crucial para mantener una posición sólida de ciberseguridad y controlar la gestión de riesgos.
La visibilidad de los activos de TI puede aplicarse a una amplia gama de activos empresariales, desde equipos sencillos como ordenadores portátiles y dispositivos móviles hasta sensores de Internet de las cosas (IoT) de última generación. Empresas de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores dependen de la visibilidad de los activos para gestionar sus entornos de TI más complejos y establecer programas exitosos de gestión de activos de TI (ITAM).
Con el auge del cloud computing, el software como servicio (SaaS) y el teletrabajo, la visibilidad de los activos de TI es esencial para gestionar los recursos, optimizar el rendimiento de los activos y proteger la infraestructura de TI de las costosas vulneraciones de datos. Según un informe reciente de IBM, el coste medio de una vulneración de datos en EE. UU. aumentó un 9 % en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico de 10 millones de dólares.
Como parte de sus esfuerzos de transformación digital, muchas organizaciones modernas están integrando herramientas digitales de forma más profunda en su enfoque de asset performance management (APM).
Una visibilidad eficaz de los activos informáticos ayuda a los equipos de seguridad a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real y a evolucionar desde los anticuados enfoques de mantenimiento reactivo a otros más modernos, proactivos y predictivos.
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La visibilidad del estado y el rendimiento de los activos es una piedra angular de los entornos de TI modernos, ya que permite compartir datos a través de redes complejas compuestas por miles de dispositivos y endpoints. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) han tenido un efecto transformador en la manera en que los equipos de seguridad y mantenimiento supervisan sus activos.
En el pasado, la infraestructura informática estaba centralizada, y los activos físicos solían mantenerse en el mismo espacio físico. Sin embargo, las organizaciones modernas dependen de tecnologías y equipos más nuevos y menos estáticos, como plataformas SaaS, sensores IoT, dispositivos móviles y servicios basados en la nube, muchos de los cuales están virtualizados. Las soluciones virtualizadas tienen superficies de ataque mucho mayores, lo que las hace más complejas de gestionar.
La visibilidad de los activos informáticos ayuda a las organizaciones a mejorar los procesos básicos que mantienen y aseguran los activos físicos y virtuales, garantizando que rindan a un alto nivel durante todo su ciclo de vida.
Mediante la integración de nuevas tecnologías como los sensores de IoT, la automatización de la IA y el análisis en los principales procesos empresariales, la visibilidad moderna de los activos de TI ayuda a las empresas a lograr una visibilidad total de sus activos y procesos.
A continuación le mostramos cómo estas tecnologías ayudan a crear visibilidad en los cuatro componentes básicos de la infraestructura de TI moderna.
La visibilidad de los activos físicos de TI, como servidores, ordenadores portátiles, dispositivos móviles y sensores IoT, se logra mediante una combinación de monitorización de endpoint y descubrimiento de activos.
Gracias a los datos en tiempo real y a las potentes herramientas de visualización, los responsables de TI pueden llevar a cabo un seguimiento de la ubicación, el rendimiento y el estado de los activos en tiempo real, realizar actualizaciones del sistema a distancia y asignar tareas de mantenimiento.
Para monitorizar aspectos de componentes de software y SaaS como máquinas virtuales (VM), licencias de software y vulnerabilidades, los responsables de TI dependen de potentes herramientas automatizadas de monitorización y plataformas de observabilidad equipadas con las últimas tecnologías.
La visibilidad de los componentes y dispositivos SaaS ayuda a garantizar que los servicios basados en suscripción funcionen de la forma en que están diseñados.
Los entornos de TI modernos se alimentan cada vez más de activos virtuales altamente escalables como máquinas virtuales, contenedores y microservicios. Establecer y mantener la visibilidad de este tipo de activos es crítico para optimizar la asignación de recursos y establecer una posición de seguridad de red fiable a nivel empresarial.
Las herramientas de gestión de identidades y acceso (IAM) equipadas con visibilidad de activos ayudan a los equipos de seguridad informática a validar la identidad de los usuarios (tanto humanos como máquinas) que buscan acceder a las aplicaciones y recursos de la empresa.
La visibilidad de la identidad es crítica para aspectos de la ciberseguridad como la detección de amenazas, la respuesta a incidentes y la aplicación de políticas de seguridad sólidas.
Para crear un programa eficaz de visibilidad de activos de TI, los equipos deben establecer métricas cuantificables para medir el éxito. Estos son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de uso común para la visibilidad de los activos:
Aquí tiene un análisis más detallado de algunos de los beneficios más populares de la visibilidad moderna de activos de TI:
Establecer una visibilidad completa sobre el estado, seguridad y rendimiento de los activos puede ser un reto. Estos son algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas:
A pesar de los desafíos, implementar un programa exitoso de visibilidad de activos de TI sigue estando al alcance de las empresas dispuestas a invertir tiempo y recursos. Aquí tiene un método probado de cinco pasos para construir uno.
Antes de poder monitorizar los activos, las empresas necesitan saber cuántos tienen y dónde se encuentran. El primer paso para crear un programa eficaz de visibilidad de activos es hacer una lista de los activos de hardware, software y red que deben supervisarse.
Durante esta etapa, las empresas suelen confiar en herramientas automatizadas de descubrimiento de activos que pueden escanear redes y recopilar información sobre endpoints, dispositivos IoT y recursos virtuales para la monitorización.
Para establecer una visibilidad completa del estado y el rendimiento de los activos, los sistemas de gestión de vulnerabilidades y de seguridad de los endpoints deben compartir datos.
Las plataformas ITAM modernas suelen estar equipadas con un panel de control centralizado que puede consolidar la información y mostrarla en tiempo real, lo que ayuda a los gestores a identificar oportunidades de mantenimiento y optimización de recursos.
La automatización de la IA ayuda a garantizar que recopila y analiza constantemente datos en tiempo real de activos críticos. Automatizar los flujos de trabajo con las últimas herramientas y tecnologías ayuda a detectar dispositivos no autorizados, vulnerabilidades y ciberamenazas antes de que resulten en una vulneración de datos.
Las herramientas de automatización son un aspecto clave de la visibilidad moderna de los activos de TI, ya que hacen que la gestión del ciclo de vida de los activos sea más dinámica y eficaz.
Los programas exitosos de visibilidad de activos de TI definen de manera integral sus políticas de seguridad y cuentan con procesos claros para aplicarlas.
Los gestores de activos de TI establecen reglas claras sobre la propiedad, operación y recogida de datos, elaborando marcos políticos que garanticen el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y privacidad en todos los territorios relevantes.
Con el predominio de las herramientas de automatización de IA, puede ser fácil pasar por alto la importancia del elemento humano a la hora de crear un programa de visibilidad de activos de TI. Cuando los equipos de TI no están formados en las herramientas y sistemas que se les confían, incluso los programas de visibilidad de activos mejor planificados fracasan.
Los directivos y los técnicos deben recibir formación sobre cómo interpretar los paneles de control, extraer perspectivas de los datos e integrar la visibilidad de los activos en sus procesos de toma de decisiones y compras desde el principio.
Establecer la visibilidad de los activos de TI es un componente clave para gestionar un programa ITAM exitoso y se utiliza ampliamente en muchos sectores. Aquí tiene algunos de los casos de uso más comunes.
Los equipos de TI gestionan las vulnerabilidades de los activos monitorizando y analizando de cerca los datos de los activos para identificar qué sistemas y dispositivos corren mayor riesgo que otros. Cuando se identifican estos activos y sus posibles vulnerabilidades, se pueden priorizar para la aplicación de parches y mantenimiento en función del potencial impacto empresarial de posibles fallos o tiempo de inactividad.
Una fuerte visibilidad de los activos de TI ayuda significativamente a la respuesta a incidentes, una medida de lo bien que los procesos y sistemas de una organización detectan y repelen los ciberataques. La supervisión de activos ayuda a los equipos a aislar los endpoints afectados, evaluar la posición de seguridad y aplicar corrección en respuesta a un ataque en tiempo real, lo que aumenta la probabilidad de una recuperación rápida y satisfactoria.
Durante una auditoría, la visibilidad automatizada ayuda a simplificar el proceso de recopilación y verificación de los informes de inventario de activos para demostrar el cumplimiento. Una visibilidad automatizada y sólida de los activos puede transformar un enfoque manual y propenso a errores para la respuesta a auditorías en uno automatizado, continuo y altamente preciso, ayudando a las organizaciones a evitar costosas multas.
Una sólida visibilidad de los activos ayuda a garantizar que las suscripciones SaaS estén actualizadas, autorizadas y con las licencias adecuadas. Los programas de visibilidad de los activos de TI pueden supervisar las aplicaciones en la nube en tiempo real, lo que reduce los riesgos de seguridad, controla los costes y ayuda a los equipos a identificar el uso sin licencia de las aplicaciones.
La visibilidad de los activos mejora drásticamente la seguridad de los endpoints de una red al proporcionar un inventario preciso y exhaustivo de todos los dispositivos y aplicaciones. Este proceso incluye dispositivos y aplicaciones no gestionados, conocidos como "TI invisible", que los atacantes podrían explotar potencialmente en un ciberataque. Unas sólidas herramientas de visibilidad de los activos informáticos ayudan a los equipos de TI a detectar usuarios no autorizados y a cerrar las amenazas a la seguridad antes de que se propaguen por la red.
¿Cuál es la diferencia entre el descubrimiento activo y el pasivo?
El descubrimiento activo ocurre cuando una red se escanea en busca de dispositivos y endpoints con consultas o sondas para identificar activos en activo. La detección pasiva observa el tráfico de la red e identifica los activos físicos y virtuales detectando su actividad.
Normalmente, los programas sólidos de visibilidad de activos de TI combinan ambos métodos.
¿Cuál es la diferencia entre ITAM y CSAM?
La ITAM (gestión de activos de TI) se concentra en los aspectos contractuales y operativos de los ciclos de vida de los activos, desde la compra de activos hasta su operación, optimización y retirada.
La CSAM (gestión de activos de ciberseguridad) se centra más en los aspectos de la gestión de activos que afectan directamente a los resultados de seguridad, como las vulnerabilidades, el cumplimiento y la posición de seguridad.
Aunque ambas prácticas implican la recopilación, el análisis y el intercambio de datos de activos, la ITAM se concentra en los resultados empresariales, mientras que la CSAM se preocupa más por la seguridad.
¿Qué debe incluirse en un inventario de activos de TI?
Estos activos y recursos deben incluirse en un inventario completo de activos:
¿Cuáles son los cinco pilares de la gestión de activos de TI?
Hay cinco pilares comúnmente reconocidos de la ITAM:
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