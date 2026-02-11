¿Qué es la visibilidad de los activos de TI?

Para las empresas digitales modernas, la monitorización continua y en tiempo real de estos activos es crucial para mantener una posición sólida de ciberseguridad y controlar la gestión de riesgos.

La visibilidad de los activos de TI puede aplicarse a una amplia gama de activos empresariales, desde equipos sencillos como ordenadores portátiles y dispositivos móviles hasta sensores de Internet de las cosas (IoT) de última generación. Empresas de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores dependen de la visibilidad de los activos para gestionar sus entornos de TI más complejos y establecer programas exitosos de gestión de activos de TI (ITAM).

Con el auge del cloud computing, el software como servicio (SaaS) y el teletrabajo, la visibilidad de los activos de TI es esencial para gestionar los recursos, optimizar el rendimiento de los activos y proteger la infraestructura de TI de las costosas vulneraciones de datos. Según un informe reciente de IBM, el coste medio de una vulneración de datos en EE. UU. aumentó un 9 % en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico de 10 millones de dólares.

Como parte de sus esfuerzos de transformación digital, muchas organizaciones modernas están integrando herramientas digitales de forma más profunda en su enfoque de asset performance management (APM).

Una visibilidad eficaz de los activos informáticos ayuda a los equipos de seguridad a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real y a evolucionar desde los anticuados enfoques de mantenimiento reactivo a otros más modernos, proactivos y predictivos.