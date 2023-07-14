La automatización de RR. HH. es la práctica de utilizar herramientas digitales para agilizar las tareas de RR. HH. que consumen mucho tiempo. La automatización de los departamentos de RR. HH. ayuda a los equipos a ahorrar tiempo y a aumentar su productividad al reducir el tedioso trabajo y centrarse en tareas más complejas, como la estrategia, la retención y el compromiso de los empleados.
La automatización de RR. HH. utiliza software y algoritmos para gestionar actividades que antes realizaban manualmente los profesionales de RR. HH. Estas actividades incluyen la entrada de datos para el seguimiento de candidatos, la redacción de solicitudes de empleo, la incorporación de nuevos empleados, los protocolos de baja y la gestión de solicitudes de tiempo libre. Permite un enfoque basado en datos para la adquisición de talento, el avance y la retención de los empleados que busca mitigar los sesgos y mejorar las experiencias de los solicitantes de empleo y los empleados.
Mediante la automatización, la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), las organizaciones pueden optimizar los procesos de RR. HH. con menos tareas manuales. La tecnología de IA más reciente que se utiliza en el contexto de la automatización de los RR. HH. son los asistentes de IA y los agentes de IA. Los asistentes de IA son modelos de IA avanzados capaces de crear nuevos contenidos basados en, y los agentes de IA están diseñados para actuar con más autonomía, en nombre del usuario, dentro de un ámbito definido.
Los agentes de IA agéntica pueden ayudar a mitigar la carga de trabajo administrativa del personal de RR. HH., lo que reduce los errores, mejora la eficiencia, garantiza la coherencia y mejora la experiencia general de los empleados. Estas funciones permiten a los profesionales de RR. HH. centrarse en los aspectos verdaderamente humanos de los recursos humanos, como conformar la cultura de la empresa, facilitar la movilidad de los empleados y tomar decisiones estratégicas de crecimiento.
Los avances en IA agéntica y generativa pueden mejorar significativamente la automatización de RR. HH., mejorando la capacidad de respuesta, reduciendo el esfuerzo manual y aumentando la precisión de los procesos de RR. HH. Sin embargo, estas herramientas conllevan la responsabilidad de implementarlas de forma ética y transparente, respetando la protección de datos y minimizando los sesgos.
La automatización de procesos de RR. HH. es algo más que ahorrar tiempo. El uso de la automatización de RR. HH., o incluso de la hiperautomatización que fusiona múltiples tecnologías y herramientas, proporciona a los profesionales de RR. HH. datos e información valiosos casi en tiempo real. Este método ayuda a los profesionales a tomar decisiones informadas en medio del cambiante panorama económico, tecnológico y laboral.
Con la creciente prevalencia de la inteligencia artificial (IA) y la automatización inteligente en diversos sectores y conjuntos de habilidades de los empleados, la necesidad de automatizar los recursos humanos se ha vuelto aún más crítica.
Los avances tecnológicos más recientes, como los asistentes y agentes de IA, siguen automatizando los procesos de RR. HH., completando tareas para un usuario y evaluando las necesidades del usuario en función de una instrucción inicial. Con la automatización, los equipos de RR. HH. ahora cuentan con flujos de trabajo automatizados y la información necesaria para una toma de decisiones basada en datos. Las herramientas de automatización pueden ofrecer paneles completos que almacenan y gestionan de forma segura la información de los empleados sin necesidad del trabajo manual que una vez se asocia a esos paneles de control.
Las organizaciones están experimentando continuamente cambios importantes. Según un estudio global del IBM Institute for Business Value (IBV), los ejecutivos estiman que el 40 % de su personal necesitará reciclarse como resultado de la implementación de la IA y la automatización. Se estima que este proceso de reciclaje se llevará a cabo en los próximos tres años. Este cambio se considera una expansión de las posibilidades de empleo.
El 87 % de los encuestados afirman que es más probable que las funciones de los empleados se amplíen en lugar de sustituirse por la IA generativa, y que los efectos varíen en función de la función laboral.
Los departamentos de RR. HH. están a la vanguardia a la hora de afrontar cambios significativos en el lugar de trabajo en la economía, el mercado laboral y la tecnología. La escasez de talento y el aumento de costes son prevalentes, y las herramientas de IA y otros avances tecnológicos prometen un cambio digital acelerado. Los equipos de RR. HH. se enfrentan al desafío de gestionar la movilidad profesional de los empleados y garantizar recursos adecuados en estos complejos contextos. Estas son algunas de las ventajas que el software de automatización de RR. HH. puede ofrecer para abordar los desafíos a los que se enfrentan los departamentos de RR. HH.
El software de automatización de RR. HH. minimiza el tiempo que los profesionales de RR. HH. tienen que dedicar a tareas rutinarias, como la entrada de datos, el seguimiento de los candidatos, el tiempo libre remunerado (PTO), la gestión de las horas extras y la inscripción de las prestaciones de nueva contratación. Permite a los equipos de RR. HH. abordar desafíos complejos relacionados con las personas y proporcionar la interacción cara a cara deseada.
La tecnología de RR. HH., como la automatización, ayuda a garantizar la eficiencia, la precisión y la coherencia, mejorando las experiencias de los empleados, la satisfacción y las tasas de retención. La automatización de RR. HH. también ayuda a una empresa a gestionar la creciente demanda de rápido crecimiento.
Los agentes de IA agéntica pueden acelerar las revisiones al profundizar en los datos y ayudar al personal de RR. HH. a tomar decisiones más informadas o agilizar el trabajo. Por ejemplo, los agentes pueden ayudar a analizar los resultados de los esfuerzos de contratación, lo que permite a los responsables y gestores de contratación identificar y perfeccionar sus estrategias de divulgación más exitosas.
Otra herramienta que permite ahorrar tiempo es el uso de la inteligencia artificial para seleccionar, a partir de un catálogo predefinido de habilidades, las tareas específicas de recursos humanos y su integración con las aplicaciones que ya utiliza el departamento de RR. HH. El procesamiento del lenguaje natural se puede utilizar para crear herramientas que aceleren las interacciones y la captura de datos.
Los equipos de RR. HH. utilizan la automatización de RR. HH. para alinear su trabajo con la estrategia corporativa más amplia. Al generar datos, información y análisis, la automatización de RR. HH. permite a los profesionales de RR. HH. identificar tendencias, tomar decisiones basadas en datos y formular estrategias de RR. HH. eficaces. Los agentes de IA pueden automatizar el proceso de selección inicial evaluando los currículums según los criterios del puesto, clasificando e identificando a los candidatos que mejor se ajusten a los requisitos.
Este enfoque podría incluir el desarrollo de hipótesis basadas en sistemas de escucha de los empleados y la recopilación de información sobre el trabajo a distancia mediante el uso de correlaciones de datos avanzadas que puedan impulsar las decisiones culturales. También implica el uso de análisis avanzados para diseñar y entregar productos internos para mejorar las experiencias de los empleados. Los productos basados en datos empíricos como estos, que son posibles gracias a los datos generados por la automatización, aportan valor empresarial y garantizan a los departamentos de RR. HH. un puesto en la mesa de estrategia corporativa.
La automatización de RR. HH. apoya el cambio que ya se está produciendo de las tradicionales evaluaciones anuales del rendimiento a la gestión del rendimiento. El feedback en tiempo real, el seguimiento de objetivos y las conversaciones ágiles sobre el rendimiento ayudan a los equipos de RR. HH. a través de herramientas de automatización, fomentando la mejora continua del rendimiento y el desarrollo del talento.
El agotamiento y la pérdida de personal del equipo de RR. HH. se pueden reducir mediante la descarga de tareas tediosas para que los profesionales de RR. HH. puedan centrarse en el trabajo que desean hacer y para el que fueron formados. Esta mayor satisfacción puede fomentar operaciones de RR. HH. más solidarias y exitosas.
La IA es una tecnología disruptiva que conlleva algunos retos que las organizaciones podrían tener en cuenta.
Cambio cultural: los profesionales de RR. HH. desempeñan un papel crucial en el establecimiento de pipelines de talento y la formación de empleados para puestos de valor añadido, lo que permite a las empresas seguir siendo competitivas en medio de las disrupciones tecnológicas. Sin embargo, si los equipos de TI aprovechan la oportunidad para supervisar las iniciativas de automatización de RR. HH., existe el riesgo de que los profesionales de RR. HH. pierdan sus puestos de trabajo debido a la automatización.
La Society for Human Resources Management hace hincapié en que comprender y utilizar el poder de la automatización puede determinar el avance o la marginación de los profesionales de RR. HH.1. Al utilizar software de automatización para reducir el tiempo dedicado a la introducción de datos rutinaria, los profesionales de RR. HH. pueden centrarse en abordar estos cambios externos significativos.
Ciberseguridad: la IA es susceptible a la piratería, especialmente durante la fase de entrenamiento, cuando se crean los algoritmos de machine learning. Los ataques de envenenamiento de datos siembran código malicioso o información en los conjuntos de entrenamiento, infectando potencialmente innumerables ejecuciones de modelos de machine learning y, en última instancia, la red de la empresa. Los líderes empresariales pueden trabajar junto con los centros de operaciones de TI y seguridad (SOC) para crear planes que mantengan seguros los proyectos de IA durante todo su ciclo de vida.
Privacidad de los empleados: el uso de la IA para optimizar los procesos y evaluar el rendimiento puede plantear preocupaciones. Las organizaciones pueden tomarse en serio la privacidad de los empleados y abordar la privacidad en una estrategia de gestión de datos antes de utilizar los sistemas de IA para recopilar y analizar datos personales. RR. HH. puede alertar a los empleados sobre qué datos se están recopilando y utilizando para los sistemas de IA. Crear o utilizar un sistema de IA basado en la transparencia es un primer paso para ayudar a abordar los problemas de privacidad.
Integración: algunos programas de RR. HH. independientes pueden ser difíciles de integrar en la infraestructura de TI existente. Por el contrario, si los datos capturados no están totalmente integrados, podría dar lugar a múltiples valores de datos que no concuerdan.
Reciclaje profesional: la IA y la automatización pueden eliminar ciertos tipos de trabajo que tradicionalmente realizan las personas y pueden afectar a las funciones de algunos empleados. Haga frente a este desafío con un plan para reciclar el talento y reestructurar las funciones laborales.
Tiempo de implementación: la automatización de cualquier proceso de RR. HH. requiere una inversión inicial de tiempo para configurar un sistema de automatización, migrar los datos, analizar los procesos y rediseñarlos para mejorar la automatización. Antes de la implementación en toda la empresa, un equipo de RR. HH. que implemente la automatización puede formarse y familiarizarse con las nuevas herramientas y, a continuación, realizar pruebas y solucionar problemas para asegurarse de que la automatización funciona de forma óptima. Sin embargo, si todo funciona bien, los equipos que se automatizan han sentado las bases para ahorrar tiempo a largo plazo.
Los sistemas de automatización de RR. HH. incluyen funciones de seguimiento de los solicitantes, gestión del rendimiento, asistencia, nóminas y portales de autoservicio para los empleados. Sin embargo, los avances en inteligencia artificial pueden aumentar las capacidades de las herramientas de RR. HH. Algunos ejemplos de automatización de RR. HH. son:
Gestionar los beneficios y la elegibilidad de los empleados, incluidos el seguro médico, la pensión, la jubilación y el PTO, puede suponer una enorme carga administrativa para los equipos de recursos humanos. Las herramientas de administración de beneficios pueden centralizar los datos de los beneficios de los empleados en una única plataforma para la visibilidad de todos. Permitir que los empleados accedan a la información que necesitan cuando la necesitan minimiza el esfuerzo administrativo de RR. HH. Las empresas pueden utilizar los datos agregados por estas herramientas para gestionar mejor el gasto y los presupuestos de beneficios en el futuro. Algunas herramientas ofrecen incluso análisis sanitarios para ayudar a los empresarios a tomar decisiones y garantizar el cumplimiento de normativas como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Los portales de autoservicio para empleados son sitios o pasarelas en línea centralizados a través de los cuales los stakeholders de los empleados pueden acceder a la información y realizar transacciones. Los portales de autoservicio permiten a los empleados acceder y actualizar la información personal, ver los talones de pago, solicitar tiempo libre y acceder a las políticas y recursos de RR. HH., lo que reduce el tiempo administrativo de los profesionales de RR. HH. Según Forbes, “los portales de autoservicio son cada vez más comunes en algunas áreas, desde el servicio de atención al cliente hasta la atención médica y más. Los portales de autoservicio también han adquirido un papel destacado en el lugar de trabajo, aunque muchas empresas aún no han adoptado esta tecnología"2. Los portales de autoservicio son una forma de satisfacer las solicitudes de los empleados para facilitar el acceso y la transparencia.
Una queja común sobre el proceso de contratación es que es lento. Los agentes de IA y asistentes pueden ayudar a acelerar el ritmo ayudando a los gerentes a nutrir automáticamente a cada posible contratación. Esta técnica les permite recibir notificaciones, por ejemplo, cuando un candidato solicita un puesto vacante.
Un sistema de seguimiento de candidatos de nivel empresarial puede abarcar todas las partes del proceso de contratación. Desde ayudar a los empleadores a anunciar las vacantes, recopilar currículos, crear una lista de candidatos, programar entrevistas con los candidatos preseleccionados, gestionar el proceso de entrevistas y ampliar las ofertas a los candidatos seleccionados.
A lo largo de cada paso del proceso de selección, desde la contratación hasta la incorporación, la IA puede ayudar a los gestores a ahorrar tiempo y llegar mejor a los mejores talentos. Por ejemplo, los gestores pueden solicitar herramientas de IA generativa para crear mensajes personalizados que se enviarán automáticamente a cada candidato. Estos mensajes pueden fomentar el compromiso y hacer avanzar a los candidatos en el proceso de contratación.
La IA también puede ayudar a las organizaciones a cubrir rápidamente puestos temporales y de corta duración. Mediante el uso de capacidades de procesamiento del lenguaje natural, las herramientas de IA para RR. HH. pueden automatizar las tareas manuales de compras, lo que ahorra tiempo. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden ayudar a los gestores a compilar los requisitos de las partes interesadas. Y luego trabaje dentro de un sistema de sistema de gestión de proveedores (VMS) para abrir una solicitud con los proveedores para encontrar contratistas potenciales y programar entrevistas con los gerentes de contratación.
Las empresas pueden asegurarse de que operan de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales e internacionales. Este cumplimiento puede significar cualquier cosa, desde pagar los impuestos a tiempo, cumplir las leyes, los reglamentos laborales y la seguridad en el lugar de trabajo, hasta garantizar que todas las licencias, permisos y certificaciones estén al día.
Cuando se acercan los plazos o las fechas de caducidad, las empresas pueden tomar medidas inmediatas. Y, a medida que las empresas comienzan los procesos de transformación digital y se vuelven más dependientes de espacios legales ambiguos como la inteligencia artificial (IA), el cloud computing, 5G e Internet de las cosas (IoT), surgirán nuevas regulaciones y problemas de cumplimiento. Automatizar el cumplimiento siempre que sea posible alivia la carga de trabajo administrativa de un equipo de RR. HH. y disminuye en gran medida el error humano. Esta automatización no solo optimiza los flujos de trabajo de RR. HH., sino que también permite a los departamentos de RR. HH. realizar un seguimiento y analizar los datos para optimizarlos.
La incorporación de nuevos empleados requiere el envío y la recepción de documentos firmados, la concesión de acceso al software, la realización de solicitudes de dispositivos, el envío de documentos fiscales y la configuración de herramientas. Y presentar a los recién contratados a su equipo y darles todo lo que necesitan para empezar con confianza su nueva función. Un sistema para la automatización de la incorporación puede configurar el acceso a los recursos de TI y los flujos de trabajo para la notificación automática o, por ejemplo, las notificaciones push y la aprobación. Puede recopilar formularios firmados electrónicamente y generar documentos PDF oficiales. Puede ofrecer dispositivos a los empleados sin tener que esperar al soporte de TI y garantizar una inscripción perfecta en los planes de beneficios.
La IA puede hacer que el proceso de recopilación de información sea más fluido y personalizado. Los chatbots con IA pueden guiar a los nuevos empleados a través del proceso de incorporación, responder preguntas, proporcionar información y enviar recordatorios sobre documentos clave, lo que reduce las tareas que consumen mucho tiempo y mejora la experiencia de los nuevos empleados.
Además, la automatización de RR. HH. puede ayudar con la desvinculación al retirar automáticamente el acceso a TI y programar entrevistas de salida de los empleados.
Responder a las necesidades de los empleados es clave para mejorar el compromiso y la productividad. Pero navegar a través de políticas corporativas complejas y procesos de soporte de RR. HH. y TI a veces puede hacer que a los empleados les cueste encontrar respuestas, lo que provoca frustración y pérdida de tiempo. Los chatbots de RR. HH. con IA pueden ayudar a capacitar a los empleados con respuestas rápidas y soporte de autoservicio.
Un chatbot de RR. HH. que utiliza el procesamiento del lenguaje natural y el machine learning puede comprender, comunicar e incluso automatizar acciones para ayudar a candidatos y empleados. Por ejemplo, un bot inteligente de RR. HH. puede responder a preguntas frecuentes, sugerir recursos de aprendizaje y ayudar a los empleados a solicitar días libres o comprobar el saldo restante de sus vacaciones. Las plataformas de chatbots también pueden proporcionar recordatorios, realizar encuestas y recopilar comentarios para mejorar las experiencias de los empleados.
Al recopilar datos de productividad de individuos, equipos y organizaciones, una herramienta de gestión del rendimiento puede presentar estos datos en plantillas fáciles de revisar en una ubicación central. Estos datos ofrecen a los departamentos de RR. HH. y a los directivos información sobre la carga de trabajo de los empleados y les permiten tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos, la delegación, la formación, el apoyo y los ascensos de los empleados que supervisan.
Cuando RR. HH. incorpora a un nuevo empleado, implementa una nueva política de la empresa o inicia una formación para que los empleados cumplan con las normativas, los sistemas de gestión del aprendizaje pueden ayudar. Estas plataformas de software de automatización automatizan la entrega de cursos en línea y el seguimiento del progreso de los empleados.
La IA puede recomendar módulos de entrenamiento personalizados. Al analizar datos de cada empleado, como sus habilidades y preferencias, la IA puede adaptar la capacitación según los objetivos personales. La IA también tiene el potencial de ayudar a los responsables de recursos humanos a identificar talentos ocultos o identificar empleados listos para un ascenso.
Algunas herramientas de automatización de RR. HH. realizan un seguimiento del tiempo y la asistencia de los empleados para ayudar a las empresas a funcionar a su capacidad óptima y garantizar que dispongan de suficientes recursos humanos para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Mientras que en el pasado los equipos de RR. HH. podían introducir manualmente el PTO y la asistencia en hojas de cálculo, el nuevo software de seguimiento de la asistencia permite a los equipos revisar y aprobar las hojas de horas y las solicitudes de permisos o tiempo libre. Ahora pueden verificar rápidamente el PTO disponible, notificar a los miembros del equipo cuando un compañero de equipo va a estar fuera de la oficina y analizar las tendencias de tiempo libre de los empleados para evitar el agotamiento.
Dados los rápidos y continuos cambios en la tecnología, en particular la IA, saber cuándo pasar a la automatización de RR. HH. o a un sistema más potente puede ser un reto. Otras actualizaciones o nuevas soluciones de TI también pueden requerir una planificación detallada para la integración. Teniendo todo esto en cuenta, estos son hay algunos factores desencadenantes potenciales para comenzar a pasar a la automatización de RR. HH. o a una automatización de RR. HH. más sofisticada.
RR. HH. tiene un rendimiento inferior: una vez que se acuerden y entiendan las funciones más importantes de los recursos humanos, ¿hasta qué punto está cumpliendo su cometido el equipo? Los retrasos o ineficiencias en la contratación, la incorporación, la elaboración de informes o el procesamiento de nóminas serían señales de alerta de que se necesita un cambio.
Rápido crecimiento de la organización: si las nuevas contrataciones llegan más rápido de lo que RR. HH. puede gestionar, demasiadas solicitudes ralentizan la eficacia de la organización o la formación se retrasa. Entonces, el departamento de RR. HH. podría recurrir a la automatización de RR. HH. para ayudar a acelerar el ritmo.
Los presupuestos son limitados: cuando las nuevas contrataciones son limitadas, delegar el esfuerzo manual en la automatización de los recursos humanos puede ayudar a mantenerse al día con las exigencias laborales con un personal limitado. Mantener al personal de RR. HH. en el ámbito de las relaciones humanas no solo ayuda a prevenir el agotamiento, sino que también puede contribuir a preservar el presupuesto disponible.
Riesgo de incumplimiento de las auditorías: si las prácticas obligatorias de mantenimiento de registros no se gestionan adecuadamente, la organización podría estar en riesgo, y un sistema más automatizado y fiable podría ser la respuesta.
Un enfoque sistemático de la automatización de RR. HH. suele incluir estos pasos.
En primer lugar, el equipo de RR. HH. identifica las tareas administrativas manuales y otros procesos de RR. HH. que se pueden automatizar. Pueden detectar cualquier tarea engorrosa y repetitiva en la contratación, la incorporación, la gestión del talento, el seguimiento del tiempo y la asistencia, la administración de las prestaciones, el procesamiento de nóminas y más. La automatización de procesos robóticos (RPA) puede ayudar a descargar tareas repetitivas.
Lo siguiente es la investigación. El equipo de revisión puede comparar paquetes de software de automatización de RR. HH. y decidir un gasto. O pedir a la dirección de la empresa que apruebe el presupuesto. Las herramientas de automatización de RR. HH. que se eligen pueden abarcar desde software especializado en RR. HH. para tareas y casos de uso específicos. A sistemas integrados de gestión del capital humano (HCM) que abarcan múltiples funciones de RR. HH., incluida la automatización de la contratación de empleados, la formación y la planificación de la gestión.
Tras seleccionar la herramienta de automatización, el equipo puede lanzar el nuevo software e integrarlo en los sistemas de recursos humanos existentes. Como un sistema de información de recursos humanos (HRIS), sistema de nómina, sistemas de inscripción de beneficios o sistemas de seguimiento de candidatos, para garantizar un flujo de datos y una sincronización fluidos.
Una vez implementada la nueva herramienta de automatización, el equipo de RR. HH. ya no es responsable de la introducción manual de datos. Ahora pueden recopilar y almacenar automáticamente datos relevantes de los empleados, como información personal, métricas de rendimiento, registros de asistencia e historial de formación. Para hacer esto bien, los equipos de RR. HH. deben garantizar el cumplimiento, la ética y la protección de estos datos, lo que también servirá de base para futuras decisiones de análisis predictivo, elaboración de informes y optimización.
Después de ejecutar una automatización, el equipo puede revisarla para ayudar a garantizar que la nueva herramienta o automatización de procesos ofrezca el máximo valor a los empleados. Una auditoría de la automatización implementada revela áreas de expansión, optimización u otras mejoras.
Cuando los datos empiezan a fluir, los conocimientos no se quedan atrás. El análisis de automatización podría utilizarse para tomar decisiones basadas en datos y hacer recomendaciones al liderazgo corporativo. Los análisis pueden ayudar a los profesionales de RR. HH. a monitorizar el rendimiento de los empleados y evaluar la eficacia de los programas y políticas de RR. HH. E identificar tendencias con implicaciones empresariales significativas, que luego pueden señalarse a la atención del equipo directivo para que invierta.
La automatización de RR. HH. requiere mantenimiento regular, actualizaciones y comprobaciones del sistema para garantizar la precisión de los datos, la seguridad y un rendimiento óptimo. Este proceso puede implicar la monitorización de las integraciones de datos, la aplicación de parches de software de gestión y la resolución de cualquier problema que surja.
Puede resultar engorroso para los equipos y empleados de RR. HH. trabajar con la larga lista de software de automatización de RR. HH. del mercado, cada uno de los cuales aborda una sola tarea o acción de RR. HH. Un avance en el horizonte es la integración de estas herramientas en una única plataforma.
En el futuro, las soluciones de automatización de RR. HH., incluida watsonx Orchestrate, ofrecerán una solución integral de recursos humanos para automatizar todas las funciones de recursos humanos. Estas soluciones podrían abarcar la contratación, la incorporación, la gestión del rendimiento, la nómina, los beneficios y el análisis, un recurso integral para toda la automatización de RR. HH. Esto puede permitir un flujo fluido de datos para el análisis predictivo.
Los recientes avances en inteligencia artificial y machine learning permiten que los equipos de RR. HH. descarguen aún más tareas manuales, al mismo tiempo que ofrecen una mayor personalización desde la perspectiva del empleado. Por ejemplo, mientras que los chatbots con IA ya pueden proporcionar a los empleados asistencia de RR. HH. las 24 horas del día, los asistentes virtuales ya pueden automatizar las tareas rutinarias. Los nuevos avances en el análisis de sentimientos pueden permitir a los bots medir la satisfacción de los empleados en todas las comunicaciones.
Los análisis avanzados y los modelos predictivos pueden ayudar a los equipos de RR. HH. a predecir mejor el abandono e identificar a los empleados con mayor potencial. Los avances en el procesamiento del lenguaje natural podrían hacer que la participación de los empleados con estas herramientas sea aún más fluida.
Con el auge del teletrabajo, el trabajo híbrido y las fuerzas de trabajo móviles, la automatización de RR. HH. satisface las necesidades de los equipos distribuidos. Las aplicaciones móviles y las plataformas basadas en la nube proporcionarán un acceso fluido a los sistemas de RR. HH., portales de autoservicio y herramientas de colaboración, lo que garantiza una experiencia de RR. HH. coherente independientemente de su ubicación.
A medida que la automatización de RR. HH. depende más de la IA, los profesionales de RR. HH. pueden garantizar el uso ético de la IA y proteger los datos de los empleados. Los departamentos de RR. HH. deben establecer prácticas sólidas de gobierno de datos, garantizar la equidad y la transparencia en los algoritmos de IA y cumplir con las regulaciones de protección de datos.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de que las empresas aborden el bienestar y la salud mental de los empleados de forma significativa, y esto se ha convertido en una alta prioridad para los empleados y los candidatos. Los chatbots y los asistentes virtuales pueden proporcionar recursos, guías de autoayuda y acceso a servicios de apoyo a la salud mental, promoviendo el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
