La IA es una tecnología disruptiva que conlleva algunos retos que las organizaciones podrían tener en cuenta.

Cambio cultural: los profesionales de RR. HH. desempeñan un papel crucial en el establecimiento de pipelines de talento y la formación de empleados para puestos de valor añadido, lo que permite a las empresas seguir siendo competitivas en medio de las disrupciones tecnológicas. Sin embargo, si los equipos de TI aprovechan la oportunidad para supervisar las iniciativas de automatización de RR. HH., existe el riesgo de que los profesionales de RR. HH. pierdan sus puestos de trabajo debido a la automatización.

La Society for Human Resources Management hace hincapié en que comprender y utilizar el poder de la automatización puede determinar el avance o la marginación de los profesionales de RR. HH.1. Al utilizar software de automatización para reducir el tiempo dedicado a la introducción de datos rutinaria, los profesionales de RR. HH. pueden centrarse en abordar estos cambios externos significativos.

Ciberseguridad: la IA es susceptible a la piratería, especialmente durante la fase de entrenamiento, cuando se crean los algoritmos de machine learning. Los ataques de envenenamiento de datos siembran código malicioso o información en los conjuntos de entrenamiento, infectando potencialmente innumerables ejecuciones de modelos de machine learning y, en última instancia, la red de la empresa. Los líderes empresariales pueden trabajar junto con los centros de operaciones de TI y seguridad (SOC) para crear planes que mantengan seguros los proyectos de IA durante todo su ciclo de vida.



Privacidad de los empleados: el uso de la IA para optimizar los procesos y evaluar el rendimiento puede plantear preocupaciones. Las organizaciones pueden tomarse en serio la privacidad de los empleados y abordar la privacidad en una estrategia de gestión de datos antes de utilizar los sistemas de IA para recopilar y analizar datos personales. RR. HH. puede alertar a los empleados sobre qué datos se están recopilando y utilizando para los sistemas de IA. Crear o utilizar un sistema de IA basado en la transparencia es un primer paso para ayudar a abordar los problemas de privacidad.



Integración: algunos programas de RR. HH. independientes pueden ser difíciles de integrar en la infraestructura de TI existente. Por el contrario, si los datos capturados no están totalmente integrados, podría dar lugar a múltiples valores de datos que no concuerdan.

Reciclaje profesional: la IA y la automatización pueden eliminar ciertos tipos de trabajo que tradicionalmente realizan las personas y pueden afectar a las funciones de algunos empleados. Haga frente a este desafío con un plan para reciclar el talento y reestructurar las funciones laborales.



Tiempo de implementación: la automatización de cualquier proceso de RR. HH. requiere una inversión inicial de tiempo para configurar un sistema de automatización, migrar los datos, analizar los procesos y rediseñarlos para mejorar la automatización. Antes de la implementación en toda la empresa, un equipo de RR. HH. que implemente la automatización puede formarse y familiarizarse con las nuevas herramientas y, a continuación, realizar pruebas y solucionar problemas para asegurarse de que la automatización funciona de forma óptima. Sin embargo, si todo funciona bien, los equipos que se automatizan han sentado las bases para ahorrar tiempo a largo plazo.