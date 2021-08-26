¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)?

La gestión del capital humano (HCM) es un conjunto de prácticas y herramientas utilizadas para atraer, reclutar, capacitar, desarrollar, gestionar y retener a los empleados para lograr los objetivos comerciales.
Las organizaciones que dependen de los empleados para lograr sus objetivos asignan recursos para desarrollar las habilidades básicas que su personal necesita para obtener resultados. La gestión del capital humano ayuda a identificar las brechas en las capacidades de los empleados y a centrar los esfuerzos de reclutamiento en satisfacer esas necesidades.
El uso de prácticas de HCM puede ayudar a crear una cultura organizacional sólida que promueva el desarrollo de los empleados y el compromiso con los objetivos de la empresa. Los empleados tienen más control sobre sus carreras profesionales y se les anima a dedicar sus habilidades y talento al empleador a largo plazo.
La gestión del capital humano se centra en agregar valor a los empleados de una organización para que puedan ofrecer los mejores resultados. Abarca las funciones de recursos humanos, la remuneración y otras áreas clave vitales para la visión y la misión de una empresa. La HCM proporciona un proceso para optimizar el rendimiento y la eficiencia del personal de una empresa, ofreciendo una estrategia global para guiar la atracción de talento, el reclutamiento, la incorporación y la formación, la administración de beneficios y la elaboración de informes.
La gestión del talento ayuda a los empleados a desarrollar nuevas competencias y a mejorar su rendimiento laboral. Comienza cuando un candidato interactúa por primera vez con una empresa y nunca termina realmente.
Uno de los aspectos más importantes de la gestión del capital humano es atraer y contratar talento que ayude a la organización a alcanzar sus objetivos. Proporciona las herramientas que el departamento de recursos humanos necesita para posicionar a la organización como un lugar de trabajo ideal para los empleados y agilizar el proceso de contratación.
La gestión del capital humano requiere la incorporación efectiva de nuevos empleados. Les introduce en la cultura de la empresa, los requisitos y las expectativas del puesto y crea un entorno que les ayuda a encajar en sus funciones. Otra función de la HCM es formar a los empleados para que ofrezcan su mejor rendimiento a la organización.
La HCM puede ayudarle a simplificar la compleja tarea de gestionar las prestaciones del personal y facilitar a sus empleados la planificación y la toma de decisiones. Configure sus planes de prestaciones una sola vez, impulsando la inscripción y las deducciones en todo el sistema.
La gestión de los horarios, las horas trabajadas y el tiempo libre es fundamental para la precisión y el cumplimiento de la nómina. El proceso de HCM adecuado puede facilitar el seguimiento y la gestión de las horas de trabajo, las solicitudes de permisos y los requisitos de seguridad, así como la automatización de las nóminas.
La HCM puede ofrecer aplicaciones de autoservicio y sistemas de seguimiento de horarios y asistencia, prestación de servicios que incluyen centros de servicio de RR. HH., portales de intranet, autoservicio para empleados y autoservicio para gerentes.
La gestión del capital humano ofrece una base de datos de conocimientos procesable para ayudar a las organizaciones a agregar valor a sus empleados. Los datos de las valoraciones del rendimiento, las solicitudes de prestaciones de los empleados, las habilidades, la tasa de rotación y otras estadísticas pueden ayudarles a ajustar sus prácticas para mejorar el entorno laboral y alcanzar los objetivos.
El mayor beneficio de la gestión del capital humano es que permite a las organizaciones obtener el máximo valor de sus empleados. El HCM simplifica las tareas de recursos humanos y ofrece otros beneficios, como la adecuación del empleado adecuado al puesto de trabajo correcto, el aumento de la productividad del personal, la reducción de los costes y el aumento del ROI y el impulso del desarrollo de los empleados.
Las organizaciones pueden asignar a los empleados puestos en los que puedan utilizar sus habilidades y talentos. La HCM proporciona procesos que pueden identificar los puntos fuertes y las competencias individuales de los empleados y asignarles el mejor puesto.
Al invertir en una formación que desarrolle capacidades específicas, la organización necesita cumplir sus objetivos. La gestión del capital humano ayuda a impulsar la productividad. También mejora la eficiencia porque el sistema coloca a los empleados en puestos en los que pueden rendir al máximo.
La HCM puede acelerar los procesos de recursos humanos mediante la consolidación de sistemas de RR. HH. dispares, el uso de análisis para tomar decisiones más inteligentes sobre el personal y la automatización de procesos manuales a nivel global y local.
Un sistema eficiente de gestión del capital humano puede mejorar la gestión del rendimiento para simplificar los procesos, reducir los costes, impulsar los ingresos y aumentar el retorno de la inversión (ROI).
Otra función de la gestión del capital humano es proporcionar una formación adecuada para ayudar a los empleados a ofrecer su mejor rendimiento y planificar su futuro. Identifica las carencias de capacidades mediante la formación, las encuestas, las evaluaciones de rendimiento y otras fuentes de comentarios.
El software de HCM, a veces denominado sistema de información de recursos humanos (SIRH) o sistema de gestión de recursos humanos (SGRH), es una aplicación tecnológica que puede ayudar a los empresarios a gestionar y cuidar a sus empleados. El software puede reunir la planificación, la gestión y el análisis del talento en un único sistema.
El software de HCM se ocupa de los procesos de recursos humanos de toda la empresa, cuyo objetivo es aumentar el ROI del capital humano. Un SIRH se centra en los datos y los procesos de los miembros individuales en vez de en todo el personal, mientras que un SGRH puede proporcionar un conjunto completo de características de software de RR. HH. Este conjunto puede incluir un SIRH completo junto con capacidades de HCM, gestión de horarios y nóminas, con la opción de integrar todos los procesos de RR. HH. y HCM en el SGRH.
El software de HCM proporciona potentes capacidades organizacionales y otras herramientas que mejoran la eficiencia de la organización. La implementación de una solución de HCM sólida puede ayudarle a racionalizar las tareas de RR. HH., acceder a datos en tiempo real, evitar sanciones por incumplimiento, mejorar la seguridad y mejorar la elaboración de informes.
El software adecuado permite a una empresa racionalizar las tareas, mejorar la eficiencia general, proporcionar acceso bajo demanda a la información relacionada con los RR. HH., aumentar los beneficios para los empleados y reducir los errores humanos en el mantenimiento de registros cruciales.
El software de HCM puede integrarse en todas las funciones y proporcionar acceso en tiempo real a los datos. Utiliza la nube para ofrecer eficiencia y movilidad, permitiéndole acceder al análisis de datos adecuado para su uso en la toma de decisiones.
Es importante cumplir las normas de conformidad para evitar sanciones y multas cuantiosas. El software de cumplimiento de HCM automatiza los flujos de trabajo, las listas de comprobación, la elaboración de informes, el archivo y la documentación necesarios para ayudar a su empresa a seguir cumpliendo la normativa.
Las soluciones de HCM pueden mejorar la seguridad de su empresa al reducir la cantidad de papeleo y los riesgos de seguridad relacionados. Estos sistemas pueden incluir protocolos de seguridad estrictos con derechos de acceso cuidadosamente adaptados a las necesidades de su organización.
Con una solución integrada, puede realizar un seguimiento de la información de los empleados y crear informes que proporcionen información procesable para la toma de decisiones. A menudo, los informes pueden exportarse en varias opciones de tipo de archivo.
