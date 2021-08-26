¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)?

Evolución de los RR. HH. con IBM Consulting Obtenga actualizaciones sobre la experiencia del cliente y del empleado
Ilustración de mano moviendo piezas de ajedrez con icono de nube de fondo
¿Qué es la HCM?

La gestión del capital humano (HCM) es un conjunto de prácticas y herramientas utilizadas para atraer, reclutar, capacitar, desarrollar, gestionar y retener a los empleados para lograr los objetivos comerciales.  

Las organizaciones que dependen de los empleados para lograr sus objetivos asignan recursos para desarrollar las habilidades básicas que su personal necesita para obtener resultados. La gestión del capital humano ayuda a identificar las brechas en las capacidades de los empleados y a centrar los esfuerzos de reclutamiento en satisfacer esas necesidades.

El uso de prácticas de HCM puede ayudar a crear una cultura organizacional sólida que promueva el desarrollo de los empleados y el compromiso con los objetivos de la empresa. Los empleados tienen más control sobre sus carreras profesionales y se les anima a dedicar sus habilidades y talento al empleador a largo plazo.
Componentes de la gestión del capital humano

La gestión del capital humano se centra en agregar valor a los empleados de una organización para que puedan ofrecer los mejores resultados. Abarca las funciones de recursos humanos, la remuneración y otras áreas clave vitales para la visión y la misión de una empresa. La HCM proporciona un proceso para optimizar el rendimiento y la eficiencia del personal de una empresa, ofreciendo una estrategia global para guiar la atracción de talento, el reclutamiento, la incorporación y la formación, la administración de beneficios y la elaboración de informes.
¿Cuáles son los componentes de la HCM?
Gestión del talento

La gestión del talento ayuda a los empleados a desarrollar nuevas competencias y a mejorar su rendimiento laboral. Comienza cuando un candidato interactúa por primera vez con una empresa y nunca termina realmente.
Reclutamiento y contratación

Uno de los aspectos más importantes de la gestión del capital humano es atraer y contratar talento que ayude a la organización a alcanzar sus objetivos. Proporciona las herramientas que el departamento de recursos humanos necesita para posicionar a la organización como un lugar de trabajo ideal para los empleados y agilizar el proceso de contratación.
Incorporación y formación

La gestión del capital humano requiere la incorporación efectiva de nuevos empleados. Les introduce en la cultura de la empresa, los requisitos y las expectativas del puesto y crea un entorno que les ayuda a encajar en sus funciones. Otra función de la HCM es formar a los empleados para que ofrezcan su mejor rendimiento a la organización.
Administración de las prestaciones

La HCM puede ayudarle a simplificar la compleja tarea de gestionar las prestaciones del personal y facilitar a sus empleados la planificación y la toma de decisiones. Configure sus planes de prestaciones una sola vez, impulsando la inscripción y las deducciones en todo el sistema.
Horarios, asistencia y nóminas

La gestión de los horarios, las horas trabajadas y el tiempo libre es fundamental para la precisión y el cumplimiento de la nómina. El proceso de HCM adecuado puede facilitar el seguimiento y la gestión de las horas de trabajo, las solicitudes de permisos y los requisitos de seguridad, así como la automatización de las nóminas.
Servicio al empleado y autoservicio

La HCM puede ofrecer aplicaciones de autoservicio y sistemas de seguimiento de horarios y asistencia, prestación de servicios que incluyen centros de servicio de RR. HH., portales de intranet, autoservicio para empleados y autoservicio para gerentes.
Elaboración de informes y análisis

La gestión del capital humano ofrece una base de datos de conocimientos procesable para ayudar a las organizaciones a agregar valor a sus empleados. Los datos de las valoraciones del rendimiento, las solicitudes de prestaciones de los empleados, las habilidades, la tasa de rotación y otras estadísticas pueden ayudarles a ajustar sus prácticas para mejorar el entorno laboral y alcanzar los objetivos.
Beneficios de la gestión del capital humano

El mayor beneficio de la gestión del capital humano es que permite a las organizaciones obtener el máximo valor de sus empleados. El HCM simplifica las tareas de recursos humanos y ofrece otros beneficios, como la adecuación del empleado adecuado al puesto de trabajo correcto, el aumento de la productividad del personal, la reducción de los costes y el aumento del ROI y el impulso del desarrollo de los empleados.
¿Cómo beneficia la HCM a una organización?
Contrate a las personas adecuadas para el puesto correcto

Las organizaciones pueden asignar a los empleados puestos en los que puedan utilizar sus habilidades y talentos. La HCM proporciona procesos que pueden identificar los puntos fuertes y las competencias individuales de los empleados y asignarles el mejor puesto.
Aumente la productividad y la eficiencia del personal

Al invertir en una formación que desarrolle capacidades específicas, la organización necesita cumplir sus objetivos. La gestión del capital humano ayuda a impulsar la productividad. También mejora la eficiencia porque el sistema coloca a los empleados en puestos en los que pueden rendir al máximo.
Racionalice las funciones de RR. HH.

La HCM puede acelerar los procesos de recursos humanos mediante la consolidación de sistemas de RR. HH. dispares, el uso de análisis para tomar decisiones más inteligentes sobre el personal y la automatización de procesos manuales a nivel global y local.
Reduzca los costes y aumente el ROI

Un sistema eficiente de gestión del capital humano puede mejorar la gestión del rendimiento para simplificar los procesos, reducir los costes, impulsar los ingresos y aumentar el retorno de la inversión (ROI).

Refuerce el desarrollo y la planificación profesional de los empleados

Otra función de la gestión del capital humano es proporcionar una formación adecuada para ayudar a los empleados a ofrecer su mejor rendimiento y planificar su futuro. Identifica las carencias de capacidades mediante la formación, las encuestas, las evaluaciones de rendimiento y otras fuentes de comentarios.

¿Qué es el software de HCM?

El software de HCM, a veces denominado sistema de información de recursos humanos (SIRH) o sistema de gestión de recursos humanos (SGRH), es una aplicación tecnológica que puede ayudar a los empresarios a gestionar y cuidar a sus empleados. El software puede reunir la planificación, la gestión y el análisis del talento en un único sistema.


El software de HCM se ocupa de los procesos de recursos humanos de toda la empresa, cuyo objetivo es aumentar el ROI del capital humano. Un SIRH se centra en los datos y los procesos de los miembros individuales en vez de en todo el personal, mientras que un SGRH puede proporcionar un conjunto completo de características de software de RR. HH. Este conjunto puede incluir un SIRH completo junto con capacidades de HCM, gestión de horarios y nóminas, con la opción de integrar todos los procesos de RR. HH. y HCM en el SGRH.
Beneficios del software de HCM

El software de HCM proporciona potentes capacidades organizacionales y otras herramientas que mejoran la eficiencia de la organización. La implementación de una solución de HCM sólida puede ayudarle a racionalizar las tareas de RR. HH., acceder a datos en tiempo real, evitar sanciones por incumplimiento, mejorar la seguridad y mejorar la elaboración de informes.

¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar un software de HCM?
Sistemas integrados para las funciones de RR. HH.

El software adecuado permite a una empresa racionalizar las tareas, mejorar la eficiencia general, proporcionar acceso bajo demanda a la información relacionada con los RR. HH., aumentar los beneficios para los empleados y reducir los errores humanos en el mantenimiento de registros cruciales.

Toma de decisiones basada en datos

El software de HCM puede integrarse en todas las funciones y proporcionar acceso en tiempo real a los datos. Utiliza la nube para ofrecer eficiencia y movilidad, permitiéndole acceder al análisis de datos adecuado para su uso en la toma de decisiones.
Mejora del cumplimiento

Es importante cumplir las normas de conformidad para evitar sanciones y multas cuantiosas. El software de cumplimiento de HCM automatiza los flujos de trabajo, las listas de comprobación, la elaboración de informes, el archivo y la documentación necesarios para ayudar a su empresa a seguir cumpliendo la normativa.

seguridad y privacidad de los datos

Las soluciones de HCM pueden mejorar la seguridad de su empresa al reducir la cantidad de papeleo y los riesgos de seguridad relacionados. Estos sistemas pueden incluir protocolos de seguridad estrictos con derechos de acceso cuidadosamente adaptados a las necesidades de su organización.

Elaboración de informes mejorada

Con una solución integrada, puede realizar un seguimiento de la información de los empleados y crear informes que proporcionen información procesable para la toma de decisiones. A menudo, los informes pueden exportarse en varias opciones de tipo de archivo.

Soluciones relacionadas
Servicios de gestión del talento

Inspire a su plantilla con tecnologías innovadoras y un enfoque de gestión del talento centrado en las personas

 Explore los servicios de gestión del talento
Servicios de consultoría de Workday

Aplique el poder de las tecnologías en la nube y de IA a su implantación de Workday para transformar las finanzas y los RR. HH.

Explore los servicios de consultoría de Workday
Soluciones de planificación del personal

Capte y retenga el talento adecuado en el momento oportuno con potentes herramientas de análisis del personal y planificación de RR. HH. diseñadas para impulsar la eficiencia.

Explore las soluciones de planificación del personal
Servicios de consultoría de SuccessFactors

Mejore la experiencia de sus empleados y la eficacia operativa para ayudar a transformar los recursos humanos utilizando SAP SuccessFactors.

Explore los servicios de consultoría de SuccessFactors
Servicios de transformación de RR. HH.

Reinvente sus funciones de RR. HH. con un diseño centrado en el empleado, tecnologías innovadoras y un modelo operativo dinámico

Explorar los servicios de transformación de RR. HH.
Recursos
Persona mirando un código informático en un ordenador portátil mientras trabaja desde la oficina
¿En qué consiste la formación y el desarrollo de los empleados?
Los programas de formación y desarrollo ayudan a los empleados a aprender y adquirir nuevas habilidades, así como a adquirir los conocimientos profesionales necesarios para progresar en sus carreras.
Persona en una videollamada en una oficina
Contratación en un mundo pospandémico
Los responsables de la adquisición de talentos identifican los retos en materia de contratación en un mundo pospandémico.
Persona de pie trabajando con el ordenador
Descubra el valor de las personas con flujos de trabajo inteligentes
IBM entrevistó a 165 organizaciones para comprender cómo ven la gestión del talento dadas las disrupciones del mercado.
Dé el siguiente paso

Los socios de consultoría de RR. HH. y transformación del talento de IBM trabajan con nuestros clientes para abordar los objetivos y retos de talento exclusivos de cada empresa, profundizar en el conocimiento de la realidad de su personal y crear estrategias que desbloqueen nuevos niveles de rendimiento en su negocio. Juntos, reinventamos RR. HH. con la IA como núcleo.

 Explorar los servicios de transformación de RR. HH.