¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)?

Las organizaciones que dependen de los empleados para lograr sus objetivos asignan recursos para desarrollar las habilidades básicas que su personal necesita para obtener resultados. La gestión del capital humano ayuda a identificar las brechas en las capacidades de los empleados y a centrar los esfuerzos de reclutamiento en satisfacer esas necesidades.

El uso de prácticas de HCM puede ayudar a crear una cultura organizacional sólida que promueva el desarrollo de los empleados y el compromiso con los objetivos de la empresa. Los empleados tienen más control sobre sus carreras profesionales y se les anima a dedicar sus habilidades y talento al empleador a largo plazo.