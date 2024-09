¿Qué es la formación y el desarrollo?

Artículos recientes y encuestas del sector sugieren que gran parte de la formación corporativa puede resultar ineficaz. La mayor parte de la formación no será totalmente retenida por los estudiantes. Las empresas deben crear una cultura de aprendizaje continuo autodirigido y automotivado con programas de aprendizaje a distancia focalizados y formación móvil "just in time".

Las organizaciones también deben replantearse cuál será el amplio marco de competencias que se necesitarán en un futuro próximo. Un reciente metaestudio de IBM predice que más de 120 millones de trabajadores de las doce mayores economías del mundo podrían requerir reciclaje profesional en los próximos tres años debido a la automatización posibilitada por la IA.





Del estudio se desprenden varias conclusiones:

Los personas cualificadas impulsan la economía global: las habilidades digitales siguen siendo vitales, pero el conjunto de habilidades sociales conocido como soft skills se han vuelto más importantes.





Tanto la disponibilidad como la calidad de estas habilidades están en peligro: La vida media de las habilidades o skills sigue reduciéndose, mientras que el tiempo que se tarda en cerrar una brecha de habilidades se ha disparado, lo que obliga a las organizaciones a encontrar formas de adelantarse a la relevancia de las habilidades.





La automatización inteligente es un punto de inflexión económico: es probable que millones de trabajadores necesiten volver a capacitarse y aprender nuevas habilidades, y la mayoría de las empresas y los países no están preparados para esta tarea.





La cultura de las empresas está cambiando: La era digital ha introducido la necesidad de un nuevo modelo de negocio, nuevas formas de trabajar y una cultura flexible que fomente el desarrollo de nuevas competencias o skills cruciales.





El estudio concluye que la contratación y la formación tradicionales ya no son tan eficaces, y que diferentes estrategias y tácticas pueden tener un fuerte impacto en la reducción de la brecha de habilidades, el llamado skills gap. Varias estrategias y tácticas incluyen: