Cómo mejorar la experiencia de los empleados

En pocas palabras, la experiencia del empleado se refiere a la totalidad de las interacciones que este tiene con su organización. Comienza en el momento en que un potencial empleado ve la lista de una empresa para un puesto vacante y termina con la jubilación o partida de un empleado. Incluye todos los aspectos de la vida profesional de un empleado, desde la cultura del lugar de trabajo, la misión de la empresa, el cargo, las responsabilidades diarias y los compañeros de trabajo hasta los espacios de trabajo, los sistemas, las políticas de la empresa y las interacciones con los recursos humanos. Las experiencias significativas y consistentes de los empleados, tanto positivas como negativas, moldean la cultura general de una organización.

La experiencia del cliente, por otra parte, incluye cada interacción y punto de contacto entre un cliente y una empresa. Esta experiencia incluye todo, desde las interacciones en la tienda y en línea hasta la búsqueda de asistencia de los empleados durante todo el proceso de compra o servicio de atención al cliente. Y al igual que la cultura del lugar de trabajo, la experiencia del cliente mejora o empeora con una experiencia positiva o negativa del empleado.

Glassdoor realizó un estudio a lo largo de 10 años sobre la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente. El estudio reveló que cada aumento de una estrella en la calificación de Glassdoor de una empresa se traducía en 2,05 puntos más de satisfacción del cliente en una escala del 0 al 100, lo que demuestra que un personal más feliz y comprometido se traduce en una mayor satisfacción del cliente.

Una experiencia positiva para los empleados también puede aportar muchos otros beneficios. Cuando se trata de que una organización atraiga y retenga a los mejores talentos, el 77 % de los posibles empleados afirma que la cultura y la misión de la empresa son factores decisivos. Una experiencia laboral satisfactoria y positiva también significa que los trabajadores se sentirán más apreciados y gozarán de un mayor bienestar general. Esta sensación de satisfacción y aprecio puede reducir la rotación de empleados, elevar la moral en el entorno laboral y aumentar la productividad.

Un reciente metaanálisis de Gallup de más de 450 estudios de investigación comparó el rendimiento empresarial de las empresas con experiencias positivas de los empleados con las negativas. El análisis observó que las empresas con experiencias positivas de los empleados observaron lo siguiente: