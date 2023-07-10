Cómo mejorar la experiencia de los empleados

En pocas palabras, la experiencia del empleado se refiere a la totalidad de las interacciones que este tiene con su organización. Comienza en el momento en que un potencial empleado ve la lista de una empresa para un puesto vacante y termina con la jubilación o partida de un empleado. Incluye todos los aspectos de la vida profesional de un empleado, desde la cultura del lugar de trabajo, la misión de la empresa, el cargo, las responsabilidades diarias y los compañeros de trabajo hasta los espacios de trabajo, los sistemas, las políticas de la empresa y las interacciones con los recursos humanos. Las experiencias significativas y consistentes de los empleados, tanto positivas como negativas, moldean la cultura general de una organización.
La experiencia del cliente, por otra parte, incluye cada interacción y punto de contacto entre un cliente y una empresa. Esta experiencia incluye todo, desde las interacciones en la tienda y en línea hasta la búsqueda de asistencia de los empleados durante todo el proceso de compra o servicio de atención al cliente. Y al igual que la cultura del lugar de trabajo, la experiencia del cliente mejora o empeora con una experiencia positiva o negativa del empleado.
Glassdoor realizó un estudio a lo largo de 10 años sobre la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente. El estudio reveló que cada aumento de una estrella en la calificación de Glassdoor de una empresa se traducía en 2,05 puntos más de satisfacción del cliente en una escala del 0 al 100, lo que demuestra que un personal más feliz y comprometido se traduce en una mayor satisfacción del cliente.
Una experiencia positiva para los empleados también puede aportar muchos otros beneficios. Cuando se trata de que una organización atraiga y retenga a los mejores talentos, el 77 % de los posibles empleados afirma que la cultura y la misión de la empresa son factores decisivos. Una experiencia laboral satisfactoria y positiva también significa que los trabajadores se sentirán más apreciados y gozarán de un mayor bienestar general. Esta sensación de satisfacción y aprecio puede reducir la rotación de empleados, elevar la moral en el entorno laboral y aumentar la productividad.
Un reciente metaanálisis de Gallup de más de 450 estudios de investigación comparó el rendimiento empresarial de las empresas con experiencias positivas de los empleados con las negativas. El análisis observó que las empresas con experiencias positivas de los empleados observaron lo siguiente:
Las empresas que fomentan una experiencia positiva de los empleados pueden obtener una clara ventaja competitiva sobre las que no lo hacen. Para mejorar la experiencia de los empleados en su propia empresa, primero debe enmarcarla en las siete etapas del recorrido del empleado, también conocido como ciclo de vida del empleado:
El reclutamiento es el proceso mediante el cual los posibles candidatos descubren las vacantes de su empresa, ya sea a través de una oferta de empleo publicada en LinkedIn o de un reclutador. Es la forma en que los candidatos potenciales pueden informarse sobre las responsabilidades del puesto, las ventajas y la cultura empresarial.
En este momento, usted y el posible empleado han acordado las condiciones de contratación. En este momento, el candidato se ha convertido en un nuevo empleado.
La experiencia de incorporación de un nuevo empleado se produce durante su formación, que incluye enseñarle a utilizar todos los procesos y herramientas necesarios. El empleado también conoce la cultura de su empresa durante esta etapa.
Su empleado ha terminado de incorporarse y ahora está contribuyendo a los esfuerzos de la empresa. Esta etapa requiere un esfuerzo continuo para asegurarse de que el empleado se sienta valorado y apoyado mientras realiza sus tareas diarias. Como se mencionó anteriormente, los empleados comprometidos son más productivos y menos propensos a irse.
Para ayudar al empleado a mejorar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas, las reseñas periódicas de rendimiento ofrecen la oportunidad de comunicar qué funciona, qué necesita mejorar y cómo la empresa puede ayudar al empleado a tener éxito.
Esta etapa consiste en ayudar al empleado a explorar otros intereses y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.
Esta etapa completa el ciclo de vida de la experiencia del empleado y se produce cuando el empleado se jubila o abandona la empresa.
Cada etapa del ciclo de vida de la experiencia del empleado ofrece oportunidades para reforzar una experiencia positiva o aprender formas de mejorar. Una vez que comprenda el rendimiento de su experiencia actual en estas siete etapas, podrá desarrollar una estrategia de experiencia del empleado. Este es un método que su empresa puede utilizar para evaluar y mejorar la experiencia de sus empleados en cada etapa del ciclo de vida.
El primer paso para desarrollar una estrategia de experiencia del empleado es evaluar su experiencia actual. El objetivo de esta evaluación inicial es identificar los puntos de fricción, así como cualquier elemento positivo. Una forma de evaluar el ciclo de vida de los empleados es pedirles que completen encuestas de experiencia de los empleados. Anime a sus empleados a dar feedback de forma abierta y sincera sobre la cultura empresarial, las adaptaciones, los beneficios, las oportunidades de crecimiento, el equilibrio entre la vida laboral y personal y cualquier otro aspecto de su experiencia.
Una vez completada la evaluación, el equipo de RR. HH., los responsables empresariales y otros stakeholders pueden trabajar juntos para elaborar un plan destinado a mejorar aquellas áreas que afectan negativamente a la productividad, la retención de empleados, el compromiso y la satisfacción laboral general.
Estos son algunos pasos que se deben incluir al redactar este plan (la estrategia de experiencia del empleado):
Existen varias estrategias que puede utilizar para crear una gran experiencia para los empleados, como las siguientes:
Como se ha destacado anteriormente en este post, las empresas que fomentan una experiencia positiva para los empleados (de principio a fin) pueden lograr una clara ventaja competitiva sobre las que no lo hacen.
La entrada de blog "Rethinking Recruitment" parafrasea el consejo de Angela Hood, CEO y fundadora de ThisWay Global, que proporciona una buena dirección para cualquier empresa que busque ofrecer una mejor experiencia a los empleados que vaya más allá de la contratación. A la hora de intentar atraer (y retener) a los mejores talentos, Hood insta a las empresas a poder decir dos cosas a los candidatos a un puesto de trabajo:
La inteligencia artificial (IA) y la automatización son dos de los mejores tipos de tecnología para ayudar a crear experiencias de los empleados que aumenten la satisfacción y la productividad, especialmente en lo que respecta a dos de las siete estrategias mencionadas anteriormente:
Las soluciones IBM watsonx pueden ayudar a mejorar la experiencia de los empleados al proporcionar un acceso fácil y conversacional a la información y automatizaciones de tareas que sus empleados necesitan para atender mejor a los clientes y hacer las cosas.