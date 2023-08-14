Un nuevo estudio de IBM revela cómo la IA está cambiando el trabajo y qué deben hacer los responsables de RR. HH. al respecto

El auge de la IA generativa ha planteado muchas preguntas nuevas sobre cómo afectará esta tecnología al personal. Aunque la IA está cada vez más presente en las empresas, las personas siguen siendo una ventaja competitiva fundamental. Sin embargo, los líderes empresariales se enfrentan a una serie de retos relacionados con el talento, como revela un nuevo estudio global del IBM® Institute for Business Value (IBV), desde la falta de competencias hasta el cambio en las expectativas de los empleados y la necesidad de nuevos modelos operativos.

La brecha de habilidades a nivel mundial es real y está en aumento. Los ejecutivos encuestados estiman que el 40 % de su personal necesitará reciclarse como resultado de la implementación de la IA y la automatización en los próximos tres años. Según las estadísticas del Banco Mundial, eso podría traducirse en 1400 millones de los 3400 millones de personas que componen el personal mundial. Los encuestados también señalan que el desarrollo de nuevas habilidades para los empleados actuales es una cuestión prioritaria en materia de talento.

El impacto de la IA variará entre los distintos grupos de empleados. Los trabajadores de todos los niveles podrían sentir los efectos de la IA generativa, pero se espera que los empleados de nivel inicial sean los que experimenten el mayor cambio. El 77 % de los ejecutivos encuestados afirma que los puestos de nivel inicial ya están viendo los efectos de la IA generativa y que estos se intensificarán en los próximos años. Solo el 22 % de los encuestados afirma lo mismo para los puestos ejecutivos o sénior.

La IA puede abrir más posibilidades a los empleados al mejorar sus capacidades. De hecho, el 87 % de los ejecutivos encuestados cree que es más probable que los empleados se vean reforzados que sustituidos por la IA generativa. Esto varía según las funciones: el 97 % de los ejecutivos cree que los empleados del departamento de compras son más propensos a verse reforzados que sustituidos, en comparación con el 93 % de los empleados del departamento de riesgos y cumplimiento, el 93 % del departamento financiero, el 77 % del servicio de atención al cliente y el 73 % del departamento de marketing.

A los empleados les importa más realizar un trabajo significativo que la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento, pero los líderes no siempre están en sintonía con sus necesidades. Con la IA preparada para asumir más tareas manuales y repetitivas, los empleados encuestados afirman que realizar un trabajo significativo es el factor más importante para ellos, por encima de la remuneración y la seguridad laboral, y más importante que la flexibilidad laboral, las oportunidades de crecimiento y la equidad. Además, casi la mitad de los empleados encuestados cree que el trabajo que realizan es mucho más importante que para quién trabajan o con quién trabajan habitualmente.

Sin embargo, los empleadores parecen haber pasado por alto lo que realmente importa. Los ejecutivos encuestados afirmaron que el trabajo significativo era el factor menos importante para sus empleados, y señalaron que la flexibilidad laboral era el atributo más importante, por encima de la remuneración y la seguridad laboral.

El mundo laboral ha cambiado en comparación con hace tan solo seis meses. Los líderes están empezando a creer que la empresa del mañana quizá no pueda funcionar con el talento de ayer, y que el talento del mañana quizá no pueda basarse en las formas de trabajar de ayer.

Los líderes de RR. HH. pueden desempeñar un papel crítico en la forma en que las organizaciones se adaptan a los cambios impulsados por la IA generativa. Estos líderes pueden estar al frente de la navegación por estos retos, rediseñando los modelos de trabajo y operativos para guiar a sus organizaciones hacia el futuro. A continuación se presentan algunas medidas a tener en cuenta.

Rediseñar el trabajo, liderando con el modelo operativo. La automatización de los procesos deficientes no los mejorará. En lugar de automatizar las mismas actividades que siempre ha realizado, vuelva a la mesa de diseño para encontrar una mejor manera de avanzar. La minería de procesos puede analizar cómo se realiza el trabajo y dónde existen cuellos de botella u otras ineficiencias. A partir de ahí, puede replantearse y rediseñar la forma en que se realiza el trabajo, identificando las tareas en las que se puede aplicar la IA o la automatización para liberar tiempo a los empleados y que puedan dedicarse a tareas de mayor valor en las que su toque es crítico. Por ejemplo, el equipo de RR. HH. de IBM reexaminó el proceso de promociones trimestrales, muy manual y con un uso intensivo de datos, y aplicó una solución personalizada de watsonx Orchestrate para automatizar la recopilación de datos y, de este modo, permitir al personal humano dedicar más tiempo a tareas de alto valor.

Invertir en talento tanto como en tecnología, preparando al personal para la IA y otras disrupciones tecnológicas. Este es un momento crucial para que los líderes de RR. HH. den un paso al frente y ayuden a definir la estrategia de transformación de la organización y cómo las personas (y la IA) se combinarán para llevarla a cabo. Los líderes de RR. HH. impulsarán la planificación, el diseño y la estrategia del personal, como la definición de trabajos de mayor valor, la identificación de las funciones y habilidades críticas del futuro y la gestión de la contratación, el cambio de personas a nuevas funciones, la retención y mucho más. Esto puede incluir la revisión de funciones, la identificación y eliminación de tareas repetitivas que pueden ser realizadas por la IA, la fusión de funciones para crear otras nuevas, la ampliación de funciones para incluir tareas como la aplicación o la gestión de herramientas de IA, y la creación de un desarrollo de habilidades específico para las tareas de mayor nivel impulsadas por las personas.

Poner las habilidades en el centro de la estrategia de personal, tanto para hoy como para mañana. Los líderes deben pensar en cómo aumentar la perspicacia técnica general del personal. Esto puede servir como una base amplia sobre la que los empleados desarrollen nuevas habilidades, como la forma de trabajar de manera creativa y responsable con la IA. Esto no significa que todos los empleados tengan que aprender a programar, pero la mayoría tendrá que familiarizarse con las nuevas soluciones de IA. Es muy importante que los empleados tengan un conocimiento básico de la IA y sus capacidades para que puedan ser tanto pensadores críticos como usuarios de la tecnología. Todo el mundo debería estar capacitado para hacer preguntas sobre los datos de entrenamiento de los modelos, cómo se llegaron a sus predicciones, los posibles sesgos y mucho más. La tecnología también puede ayudar al desarrollo de habilidades y carreras profesionales. Las hojas de ruta profesionales interactivas con instrucciones dinámicas pueden ayudar a los empleados a ver lo que se espera de ellos para progresar. En Delta Airlines, IBM Consulting implementó una base de habilidades y una plataforma de talento que permitió a su personal de TI mejorar sus habilidades en nuevas tecnologías críticas. La futura cantera de talento también es una consideración importante. La brecha global de habilidades en IA es una necesidad urgente a la que se enfrentan hoy en día muchas empresas de todos los sectores, y esto requerirá inversiones estratégicas.

Dar más significado a los puestos de trabajo poniendo a los empleados al mando. La IA tiene el potencial de transformar la experiencia de los empleados. Puede automatizar tareas repetitivas, lo que permite a las personas centrarse en lo que les apasiona, liberando su tiempo para el desarrollo de habilidades o el equilibrio entre la vida laboral y personal, y potencialmente creando nuevos y emocionantes puestos de trabajo y trayectorias profesionales. Es importante involucrar a los empleados en este proceso. Por ejemplo, ofrezca a los equipos un foro para recomendar tareas que podrían automatizarse para que su trabajo sea más fácil y satisfactorio, aprovechando los canales digitales para crear un ciclo de feedback continuo y abierto. Este tipo de apertura al feedback y la mentalidad de crecimiento en toda la empresa también pueden ayudar a desarrollar su próxima generación de líderes. Cultive un entorno en el que se anime a los líderes de todos los niveles a aportar nuevas ideas y aplicar la tecnología de forma creativa en sus funciones.

Nos encontramos en un momento crucial en el mundo laboral y los responsables de RR. HH. tienen ante sí una gran oportunidad, pero también existen riesgos. A medida que las empresas adoptan cada vez más la IA, el cambio solo tendrá éxito si las organizaciones, a través de los líderes de RR. HH., dan prioridad a un nuevo enfoque del talento y a modelos operativos en los que las personas y la tecnología se unen para impulsar la productividad y el valor empresarial.