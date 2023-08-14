Un nuevo estudio de IBM revela cómo la IA está cambiando el trabajo y qué deben hacer los responsables de RR. HH. al respecto

El auge de la IA generativa ha planteado muchas preguntas nuevas sobre cómo afectará esta tecnología al personal. Aunque la IA está cada vez más presente en las empresas, las personas siguen siendo una ventaja competitiva fundamental. Sin embargo, los líderes empresariales se enfrentan a una serie de retos relacionados con el talento, como revela un nuevo estudio global del IBM® Institute for Business Value (IBV), desde la falta de competencias hasta el cambio en las expectativas de los empleados y la necesidad de nuevos modelos operativos.
La brecha de habilidades a nivel mundial es real y está en aumento. Los ejecutivos encuestados estiman que el 40 % de su personal necesitará reciclarse como resultado de la implementación de la IA y la automatización en los próximos tres años. Según las estadísticas del Banco Mundial, eso podría traducirse en 1400 millones de los 3400 millones de personas que componen el personal mundial. Los encuestados también señalan que el desarrollo de nuevas habilidades para los empleados actuales es una cuestión prioritaria en materia de talento.
El impacto de la IA variará entre los distintos grupos de empleados. Los trabajadores de todos los niveles podrían sentir los efectos de la IA generativa, pero se espera que los empleados de nivel inicial sean los que experimenten el mayor cambio. El 77 % de los ejecutivos encuestados afirma que los puestos de nivel inicial ya están viendo los efectos de la IA generativa y que estos se intensificarán en los próximos años. Solo el 22 % de los encuestados afirma lo mismo para los puestos ejecutivos o sénior.
La IA puede abrir más posibilidades a los empleados al mejorar sus capacidades. De hecho, el 87 % de los ejecutivos encuestados cree que es más probable que los empleados se vean reforzados que sustituidos por la IA generativa. Esto varía según las funciones: el 97 % de los ejecutivos cree que los empleados del departamento de compras son más propensos a verse reforzados que sustituidos, en comparación con el 93 % de los empleados del departamento de riesgos y cumplimiento, el 93 % del departamento financiero, el 77 % del servicio de atención al cliente y el 73 % del departamento de marketing.
A los empleados les importa más realizar un trabajo significativo que la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento, pero los líderes no siempre están en sintonía con sus necesidades. Con la IA preparada para asumir más tareas manuales y repetitivas, los empleados encuestados afirman que realizar un trabajo significativo es el factor más importante para ellos, por encima de la remuneración y la seguridad laboral, y más importante que la flexibilidad laboral, las oportunidades de crecimiento y la equidad. Además, casi la mitad de los empleados encuestados cree que el trabajo que realizan es mucho más importante que para quién trabajan o con quién trabajan habitualmente.
Sin embargo, los empleadores parecen haber pasado por alto lo que realmente importa. Los ejecutivos encuestados afirmaron que el trabajo significativo era el factor menos importante para sus empleados, y señalaron que la flexibilidad laboral era el atributo más importante, por encima de la remuneración y la seguridad laboral.
El mundo laboral ha cambiado en comparación con hace tan solo seis meses. Los líderes están empezando a creer que la empresa del mañana quizá no pueda funcionar con el talento de ayer, y que el talento del mañana quizá no pueda basarse en las formas de trabajar de ayer.
Los líderes de RR. HH. pueden desempeñar un papel crítico en la forma en que las organizaciones se adaptan a los cambios impulsados por la IA generativa. Estos líderes pueden estar al frente de la navegación por estos retos, rediseñando los modelos de trabajo y operativos para guiar a sus organizaciones hacia el futuro. A continuación se presentan algunas medidas a tener en cuenta.
Nos encontramos en un momento crucial en el mundo laboral y los responsables de RR. HH. tienen ante sí una gran oportunidad, pero también existen riesgos. A medida que las empresas adoptan cada vez más la IA, el cambio solo tendrá éxito si las organizaciones, a través de los líderes de RR. HH., dan prioridad a un nuevo enfoque del talento y a modelos operativos en los que las personas y la tecnología se unen para impulsar la productividad y el valor empresarial.
