¿Qué es una notificación push?

Una notificación push es un mensaje corto que aparece como una ventana emergente en el navegador de su ordenador, en la pantalla de inicio del móvil o en el centro de notificaciones de su dispositivo desde una aplicación móvil.

Las notificaciones push suelen ser alertas opcionales que muestran texto y elementos multimedia interactivos, como imágenes o botones, que permiten al usuario realizar una acción específica.

Las organizaciones utilizan las notificaciones push como canal de marketing o comunicación, pero también pueden utilizarse como mecanismo de seguridad.

 El origen de las notificaciones push

Las notificaciones push se asociaron primero con “Danger”, pero no en el sentido típico de la palabra (peligro en inglés). Mientras trabajaba como director de diseño de Danger, el precursor de Android, Matías Duarte y su equipo de diseño desarrollaron las notificaciones push en 2008.

En 2009, Apple lanzó sus mensajes push, o notificaciones, a través de su servicio de mensajería en la nube, APNS (servicio de notificaciones de Apple). El servicio diseñado por Apple está ahora presente en todos los dispositivos iOS, desde iPads a iPhones, en forma de notificaciones push móviles para los usuarios de móviles.
Existen dos tipos de notificaciones push: las basadas en la web y las basadas en aplicaciones
  1. Las notificaciones basadas en la web, también denominadas notificaciones push web, pueden aparecer en su ordenador o dispositivo móvil. Cualquier sitio puede enviar una notificación push a través de sistemas operativos (SO) y navegadores compatibles. Las notificaciones pueden abrirse en diferentes áreas de una pantalla o vista, dependiendo de su navegador o tipo de sistema operativo. 

  2. Las notificaciones basadas en aplicaciones son lo que la mayoría de los usuarios consideran una notificación push (aunque las notificaciones push web son igual de comunes). Este tipo de notificación se crea en la aplicación. Desde el dispositivo de un usuario, ya sea móvil o un ordenador, normalmente el destinatario debe optar primero por recibirlas. Estas notificaciones o alertas suelen ser ventanas emergentes en dispositivos móviles. Las aplicaciones ofrecen estas opciones como una forma de crear una mayor interacción con el usuario dentro de la aplicación y tasas de apertura, o para obligar a un cliente potencial a realizar una acción específica.
Cómo se utilizan las notificaciones push

Una notificación push es un tipo de canal que funciona para aprovechar la comunicación. El marketing es la principal forma en que los desarrolladores y las organizaciones crean y utilizan las notificaciones push. Sin embargo, las notificaciones push también se utilizan regularmente para la comunicación cívica y, con menos frecuencia, para la autenticación de seguridad.

  • Marketing: una notificación push en marketing puede ser un poderoso canal para aumentar las ventas y la fidelización de clientes y proporcionar datos para obtener métricas de marketing más detalladas. Como estrategia de marketing, una notificación es un canal en el que los usuarios pueden realizar una acción en el embudo de ventas. Los mensajes pueden ayudar a un cliente a volver a un carrito abandonado con un mensaje de texto emergente o un mensaje integrado en la aplicación. También puede servir para volver a captar a un cliente. En el marketing móvil, una notificación puede crear conciencia de marca con mensajes segmentados y oportunos. Los datos muestran que los consumidores son menos propensos a optar por recibir notificaciones en las redes sociales y en la venta minorista, con solo un 6 % de respuestas afirmativas1. Sin embargo, cuando se realizan con una preparación meditada y basada en datos, las notificaciones push de marketing pueden reducir la rotación de clientes y aumentar la proporción de clics (CTR) en un sitio web o una aplicación.

  • Comunicación cívica: en los últimos años, los destinatarios interactuaron con las notificaciones push de servicios más que con cualquier otro tipo. Aunque los destinatarios pueden desinstalar o rechazar otros tipos de notificaciones, este tipo tiene el mayor número de interacciones, con un 37 %2. Las administraciones locales y los organismos de servicios utilizan las notificaciones push como alertas de seguridad en caso de condiciones meteorológicas adversas, cortes de suministro, alertas de tráfico, avisos a la comunidad (como alertas de personas desaparecidas) y actualizaciones de la administración local.

  • Autenticación de seguridad:  por último, las notificaciones push son también un tipo de autenticación de seguridad. Se utilizan como factor de autenticación de la identidad para acceder a datos o a un sitio. Las aplicaciones y los sitios con información más sensible, como la banca en línea o los sitios de atención sanitaria, pueden utilizar las notificaciones push como autenticador de identidad.
Beneficios de las notificaciones push

El uso de notificaciones push presenta varios beneficios. Sin embargo, estos están estrechamente ligados a lo bien que una organización planifique y ejecute su uso. Las tasas de clics de las notificaciones push rondan entre el 2 % y el 3 % como media estándar en todos los sectores. Para conseguir un alto grado de interacción y satisfacción de los usuarios, la sincronización estratégica, la personalización y la segmentación son los pilares fundamentales de unas notificaciones push eficaces. 

Hay muchas razones por las que las organizaciones se benefician del uso de las notificaciones push. Entre ellas se incluyen:

  • Dan como resultado tasas de apertura más altas que el correo electrónico

  • Automatizan las campañas de marketing y la comunicación

  • Son similares a los mensajes SMS (servicio de mensajes cortos), no es necesario que un dispositivo, navegador o aplicación esté encendido para enviar una notificación

  • Generan una mayor satisfacción del usuario y mejoran su experiencia

  • Crean oportunidades para más interacciones con los usuarios y ventas

  • Logran capacidad de respuesta en tiempo real

  • Posibilitan la personalización centrada en el usuario para las altas y bajas

  • Proporcionan análisis de comportamiento que pueden informar la estrategia de contenidos

El beneficio más significativo para los destinatarios de las notificaciones push es que el canal es un medio centrado en el usuario. Los destinatarios pueden recibir la información en sus condiciones y en el espacio que prefieran. También pueden cambiar los ajustes de las notificaciones del dispositivo o darse de baja de las mismas. Esta amplitud de opciones contrarresta la fatiga de las notificaciones, pero también obliga a los editores de aplicaciones y a las organizaciones a crear el contenido más relevante para un destinatario.

Además, la automatización sigue siendo un beneficio clave para las organizaciones, en particular cuando existe una necesidad de inmediatez, como en la difusión de noticias, información de servicio público para casos de uso como la actualización de un acontecimiento deportivo o una alerta inmobiliaria altamente personalizados.
Cómo funcionan las notificaciones push

Si ha recibido una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización del tráfico, esa alerta procede de un servidor push que la hace posible.

Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones y están diseñadas para funcionar con un servidor que proporciona la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push desde servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y establece el mensaje para que se entregue. 

Llega una notificación push a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el icono de su aplicación, o en la pantalla de inicio de su ordenador cuando inicie el navegador y también mientras lo esté utilizando.  

Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, lo que es más habitual, con elementos multimedia interactivos como los emojis. Algunas, pero no todas, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.

Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de forma democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Aunque los navegadores móviles y para ordenador más populares admiten las notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son dispares entre estos navegadores.

Para los usuarios de Android en particular, algunos elementos multimedia interactivos no están disponibles para los usuarios menos propensos a realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, la exclusión voluntaria en los dispositivos Android difiere de la de los dispositivos iOS en que el usuario debe excluirse con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.

La comprensión de las diferencias en las limitaciones y los permisos de los dispositivos, los navegadores y los sistemas operativos es importante para las organizaciones que desean ejecutar las notificaciones push con éxito.  
Tipos de notificaciones push

Hay muchas formas de aplicar las notificaciones push, pero estas son independientes de las estrategias de marketing y son convencionales para el canal en general.

Entre ellas figuran: 

  1. Recordatorios como acciones en el carrito, inicios de sesión y acciones del siguiente paso

  2. Actualizaciones, incluida información relacionada con noticias o información relevante sobre la marca

  3. Ofertas como llamadas a la acción (CTA) para rebajas, ofertas especiales o suscripciones

  4. Autenticaciones como los códigos de acceso de un solo uso basados en la seguridad

  5. Notificaciones PSA como información cívica y alertas meteorológicas

Para las campañas de marketing, la clave de una buena campaña de notificaciones push incluye una segmentación y una personalización bien ejecutadas. Las organizaciones pueden reducir la fatiga y la tolerancia del usuario a los mensajes controlando la frecuencia y el tipo de notificación, así como el modo en que se ha personalizado para el usuario.

Además, las organizaciones obtienen mejores resultados cuando las notificaciones se segmentan en función de los patrones de comportamiento y los intereses de los usuarios. A modo de ejemplo, una notificación de telemedicina para cada paciente que deba someterse a revisiones dentales, enviada desde una plataforma de seguros médicos, es una forma valiosa de respaldar la salud de un paciente y facilitarle la reserva de una cita.

La personalización va más allá de la segmentación e incluye contenidos y plazos exclusivos para un usuario concreto. Una notificación que revele una bajada de precio en un artículo visto y guardado en un sitio web es una forma de aumentar las ventas para el comercio electrónico. 
Aplicaciones de notificaciones push

Casi todas los sectores e industrias han adoptado notificaciones push adaptadas a sus clientes y público. Sin embargo, se encuentran CTR más altos en ámbitos basados en necesidades, como las finanzas, la salud, el tiempo, el tráfico y también en la hostelería.

Lo que es más revelador en una campaña de éxito es lo bien que una notificación push satisface una necesidad muy específica, y lo inmediatamente que se produce. Estos son factores importantes para aumentar las tasas de conversión. Es más difícil lograr mayores tasas de interacción en la venta minorista y en las redes sociales, donde el 81 % de los usuarios de smartphones desactivan estas notificaciones3.

Además, las organizaciones que crean notificaciones push con un contexto emotivo, representado con emojis, a menudo obtienen tasas de interacción más altas que cuando envían notificaciones de texto sin formato con titulares, incluso cuando en ambas se incluye información relevante.

Por último, aunque se ha escrito mucho sobre la estrategia de las notificaciones push y las campañas de marketing, la autenticación de la seguridad ocupa un lugar igualmente destacado en su aplicación. Organizaciones como la banca y la sanidad utilizan las notificaciones push para autenticar la identidad, entregadas a través de una aplicación segura.
