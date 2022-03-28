¿Qué es una notificación push?

Una notificación push es un mensaje corto que aparece como una ventana emergente en el navegador de su ordenador, en la pantalla de inicio del móvil o en el centro de notificaciones de su dispositivo desde una aplicación móvil.
Las notificaciones push suelen ser alertas opcionales que muestran texto y elementos multimedia interactivos, como imágenes o botones, que permiten al usuario realizar una acción específica.
Las organizaciones utilizan las notificaciones push como canal de marketing o comunicación, pero también pueden utilizarse como mecanismo de seguridad.
Las notificaciones push se asociaron primero con “Danger”, pero no en el sentido típico de la palabra (peligro en inglés). Mientras trabajaba como director de diseño de Danger, el precursor de Android, Matías Duarte y su equipo de diseño desarrollaron las notificaciones push en 2008.
En 2009, Apple lanzó sus mensajes push, o notificaciones, a través de su servicio de mensajería en la nube, APNS (servicio de notificaciones de Apple). El servicio diseñado por Apple está ahora presente en todos los dispositivos iOS, desde iPads a iPhones, en forma de notificaciones push móviles para los usuarios de móviles.
La modernización estratégica de las aplicaciones es una de las claves del éxito de la transformación que puede aumentar los ingresos anuales y reducir los costes de mantenimiento y funcionamiento.
Una notificación push es un tipo de canal que funciona para aprovechar la comunicación. El marketing es la principal forma en que los desarrolladores y las organizaciones crean y utilizan las notificaciones push. Sin embargo, las notificaciones push también se utilizan regularmente para la comunicación cívica y, con menos frecuencia, para la autenticación de seguridad.
El uso de notificaciones push presenta varios beneficios. Sin embargo, estos están estrechamente ligados a lo bien que una organización planifique y ejecute su uso. Las tasas de clics de las notificaciones push rondan entre el 2 % y el 3 % como media estándar en todos los sectores. Para conseguir un alto grado de interacción y satisfacción de los usuarios, la sincronización estratégica, la personalización y la segmentación son los pilares fundamentales de unas notificaciones push eficaces.
Hay muchas razones por las que las organizaciones se benefician del uso de las notificaciones push. Entre ellas se incluyen:
El beneficio más significativo para los destinatarios de las notificaciones push es que el canal es un medio centrado en el usuario. Los destinatarios pueden recibir la información en sus condiciones y en el espacio que prefieran. También pueden cambiar los ajustes de las notificaciones del dispositivo o darse de baja de las mismas. Esta amplitud de opciones contrarresta la fatiga de las notificaciones, pero también obliga a los editores de aplicaciones y a las organizaciones a crear el contenido más relevante para un destinatario.
Además, la automatización sigue siendo un beneficio clave para las organizaciones, en particular cuando existe una necesidad de inmediatez, como en la difusión de noticias, información de servicio público para casos de uso como la actualización de un acontecimiento deportivo o una alerta inmobiliaria altamente personalizados.
Si ha recibido una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización del tráfico, esa alerta procede de un servidor push que la hace posible.
Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones y están diseñadas para funcionar con un servidor que proporciona la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push desde servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y establece el mensaje para que se entregue.
Llega una notificación push a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el icono de su aplicación, o en la pantalla de inicio de su ordenador cuando inicie el navegador y también mientras lo esté utilizando.
Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, lo que es más habitual, con elementos multimedia interactivos como los emojis. Algunas, pero no todas, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.
Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de forma democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Aunque los navegadores móviles y para ordenador más populares admiten las notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son dispares entre estos navegadores.
Para los usuarios de Android en particular, algunos elementos multimedia interactivos no están disponibles para los usuarios menos propensos a realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, la exclusión voluntaria en los dispositivos Android difiere de la de los dispositivos iOS en que el usuario debe excluirse con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.
La comprensión de las diferencias en las limitaciones y los permisos de los dispositivos, los navegadores y los sistemas operativos es importante para las organizaciones que desean ejecutar las notificaciones push con éxito.
Hay muchas formas de aplicar las notificaciones push, pero estas son independientes de las estrategias de marketing y son convencionales para el canal en general.
Entre ellas figuran:
Para las campañas de marketing, la clave de una buena campaña de notificaciones push incluye una segmentación y una personalización bien ejecutadas. Las organizaciones pueden reducir la fatiga y la tolerancia del usuario a los mensajes controlando la frecuencia y el tipo de notificación, así como el modo en que se ha personalizado para el usuario.
Además, las organizaciones obtienen mejores resultados cuando las notificaciones se segmentan en función de los patrones de comportamiento y los intereses de los usuarios. A modo de ejemplo, una notificación de telemedicina para cada paciente que deba someterse a revisiones dentales, enviada desde una plataforma de seguros médicos, es una forma valiosa de respaldar la salud de un paciente y facilitarle la reserva de una cita.
La personalización va más allá de la segmentación e incluye contenidos y plazos exclusivos para un usuario concreto. Una notificación que revele una bajada de precio en un artículo visto y guardado en un sitio web es una forma de aumentar las ventas para el comercio electrónico.
Casi todas los sectores e industrias han adoptado notificaciones push adaptadas a sus clientes y público. Sin embargo, se encuentran CTR más altos en ámbitos basados en necesidades, como las finanzas, la salud, el tiempo, el tráfico y también en la hostelería.
Lo que es más revelador en una campaña de éxito es lo bien que una notificación push satisface una necesidad muy específica, y lo inmediatamente que se produce. Estos son factores importantes para aumentar las tasas de conversión. Es más difícil lograr mayores tasas de interacción en la venta minorista y en las redes sociales, donde el 81 % de los usuarios de smartphones desactivan estas notificaciones3.
Además, las organizaciones que crean notificaciones push con un contexto emotivo, representado con emojis, a menudo obtienen tasas de interacción más altas que cuando envían notificaciones de texto sin formato con titulares, incluso cuando en ambas se incluye información relevante.
Por último, aunque se ha escrito mucho sobre la estrategia de las notificaciones push y las campañas de marketing, la autenticación de la seguridad ocupa un lugar igualmente destacado en su aplicación. Organizaciones como la banca y la sanidad utilizan las notificaciones push para autenticar la identidad, entregadas a través de una aplicación segura.
IBM watsonx Assistant ayuda a las organizaciones a ofrecer mejores experiencias del cliente con un chatbot de IA que entiende el lenguaje de la empresa, se conecta a los sistemas de atención al cliente existentes y se implementa en cualquier lugar con seguridad y escalabilidad empresariales. watsonx Assistant automatiza las tareas repetitivas y utiliza el machine learning para resolver los problemas de atención al cliente de forma rápida y eficaz.
