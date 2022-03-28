¿Qué es una notificación push?

Si ha recibido una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización del tráfico, esa alerta procede de un servidor push que la hace posible.

Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones y están diseñadas para funcionar con un servidor que proporciona la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push desde servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y establece el mensaje para que se entregue.

Llega una notificación push a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el icono de su aplicación, o en la pantalla de inicio de su ordenador cuando inicie el navegador y también mientras lo esté utilizando.

Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, lo que es más habitual, con elementos multimedia interactivos como los emojis. Algunas, pero no todas, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.

Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de forma democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Aunque los navegadores móviles y para ordenador más populares admiten las notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son dispares entre estos navegadores.

Para los usuarios de Android en particular, algunos elementos multimedia interactivos no están disponibles para los usuarios menos propensos a realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, la exclusión voluntaria en los dispositivos Android difiere de la de los dispositivos iOS en que el usuario debe excluirse con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.

La comprensión de las diferencias en las limitaciones y los permisos de los dispositivos, los navegadores y los sistemas operativos es importante para las organizaciones que desean ejecutar las notificaciones push con éxito.