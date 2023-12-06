Para aprovechar realmente el poder de la IA, necesita más que las herramientas adecuadas. Debe comprender las habilidades que tiene dentro de su organización, identificar y priorizar las habilidades que necesita para el futuro y crear oportunidades para que los empleados las desarrollen. El dominio de los datos y la alfabetización digital son vitales para que los empleados comprendan cómo interactúan con las herramientas de IA. Tendrán que entender que la IA generativa no es una fuente de verdad, sino que utiliza datos para proporcionar posibles respuestas y soluciones que los empleados deben aplicar a su experiencia, conocimientos y habilidades de pensamiento crítico existentes para tomar la mejor decisión.

Aunque la perspicacia y las habilidades técnicas en materia de IA seguirán siendo importantes, las habilidades sociales de los empleados serán fundamentales para crear valor empresarial e integrar con éxito la IA en el lugar de trabajo. La creatividad y la colaboración se convertirán en habilidades cada vez más valiosas a medida que las personas se enfrenten a los cambios. A medida que las herramientas de IA y automatización realizan tareas rutinarias, las personas tendrán que apoyarse en su creatividad para trabajar tanto con colegas humanos como con IA. Al mismo tiempo, el auge de nuevas tecnologías, procesos y sistemas también escribirá y reescribirá nuevas reglas dentro de las organizaciones. De este modo, los empleados que pueden seguir siendo adaptables y flexibles a las dinámicas cambiantes pueden prosperar.

Preparar a su personal para la nueva era de la IA requiere que invierta realmente en sus empleados y en su desarrollo. Por lo tanto, los líderes de recursos humanos deben entender las necesidades, las experiencias y los objetivos de los empleados para crear programas que les permitan crecer. Esto comienza con la evaluación y priorización de las habilidades técnicas y no técnicas de los empleados y el suministro de recursos para que los empleados vuelvan a capacitarse, practicar y perfeccionar.