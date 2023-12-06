A medida que la adopción de la IA y otras tecnologías continúe expandiéndose, transformará la forma en que realizamos el trabajo con el potencial de interrumpir 83 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y crear 69 millones de nuevos puestos de trabajo para 2025, según el Foro Económico Mundial. Al igual que otras tecnologías innovadoras anteriores, la evolución de la IA creará oportunidades para nuevos sectores, nuevos puestos de trabajo y nuevos enfoques para los existentes. Para preparar a su personal y a sus empresas, las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados estén equipados con las habilidades necesarias para el mañana sin interrumpir el negocio de hoy.
Los empleadores se enfrentan a dos desafíos críticos en RR. HH. al mismo tiempo: atraer y retener al talento adecuado y abordar la creciente brecha de habilidades. Puede parecer una carrera contrarreloj contratar a personas con las habilidades adecuadas para los trabajos actuales y asegurar que ellos, así como los empleados existentes, estén desarrollando las habilidades críticas necesarias para el futuro a medida que la IA generativa y la automatización se aplican a más y más áreas de trabajo.
Los ejecutivos son muy conscientes del desafío que se avecina, ya que un estudio reciente del IBM Institute for Business Value reveló que 4 de cada 5 ejecutivos encuestados creen que la IA generativa cambiará las funciones y habilidades de los empleados. Esto afectará a los empleados de todos los niveles. Aunque los empleados de nivel inicial sentirán estos cambios antes a medida que se automaticen las actividades transaccionales, los ejecutivos y los empleados de alta dirección no están exentos. Por lo tanto, los líderes de RR. HH. deben ser proactivos para ayudar a los empleados a actualizar las habilidades existentes, adaptarse al trabajo cambiante y cultivar nuevas habilidades:
Los responsables de RR. HH. deben identificar y proporcionar a los empleados las habilidades y herramientas que necesitan para realizar tareas y describir cómo trabajarán con las herramientas de IA. Como tal, los RR. HH. no solo deben estar en el centro de cómo la organización rediseña los procesos, sino también de cómo recualifica y mejora las habilidades de los empleados y evoluciona su nueva cultura habilitada para la IA.
Para agravar los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, los métodos de formación tradicionales pueden no estar a la altura de la tarea que nos ocupa. Esto crea una gran oportunidad para que RR. HH. se replantee las metodologías y enfoques de formación utilizados para adaptarse al panorama actual, que cambia rápidamente.
Irónicamente, lo que está alterando el lugar de trabajo y generando la necesidad de reciclarse es precisamente lo que puede ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades necesarias para realizar un trabajo de mayor valor. El futuro del desarrollo profesional, la formación y el talento utiliza la inteligencia artificial para ofrecer a los empleados cursos menos prescriptivos, teniendo en cuenta su experiencia, su función y sus habilidades actuales, con el fin de proporcionarles una trayectoria de aprendizaje verdaderamente personalizada y relevante, única para cada uno de ellos, junto con una mayor formación en el día a día de su trabajo. Incluso puede ayudar a simplificar su capacidad para obtener las respuestas necesarias para que puedan aprender mientras resuelven problemas del mundo real.
La IA generativa también puede ayudar a los responsables de RR. HH. a descifrar el código del aprendizaje personalizado a escala, un enfoque que antes era imposible con las herramientas existentes. La IA puede utilizar un mayor conocimiento de los datos para ofrecer un programa de desarrollo a medida. Los empleados ya no tendrían que realizar una formación genérica "única para todos", sino que accederán a programas personalizados, y cada módulo se adaptará a las necesidades individuales.
Para aprovechar realmente el poder de la IA, necesita más que las herramientas adecuadas. Debe comprender las habilidades que tiene dentro de su organización, identificar y priorizar las habilidades que necesita para el futuro y crear oportunidades para que los empleados las desarrollen. El dominio de los datos y la alfabetización digital son vitales para que los empleados comprendan cómo interactúan con las herramientas de IA. Tendrán que entender que la IA generativa no es una fuente de verdad, sino que utiliza datos para proporcionar posibles respuestas y soluciones que los empleados deben aplicar a su experiencia, conocimientos y habilidades de pensamiento crítico existentes para tomar la mejor decisión.
Aunque la perspicacia y las habilidades técnicas en materia de IA seguirán siendo importantes, las habilidades sociales de los empleados serán fundamentales para crear valor empresarial e integrar con éxito la IA en el lugar de trabajo. La creatividad y la colaboración se convertirán en habilidades cada vez más valiosas a medida que las personas se enfrenten a los cambios. A medida que las herramientas de IA y automatización realizan tareas rutinarias, las personas tendrán que apoyarse en su creatividad para trabajar tanto con colegas humanos como con IA. Al mismo tiempo, el auge de nuevas tecnologías, procesos y sistemas también escribirá y reescribirá nuevas reglas dentro de las organizaciones. De este modo, los empleados que pueden seguir siendo adaptables y flexibles a las dinámicas cambiantes pueden prosperar.
Preparar a su personal para la nueva era de la IA requiere que invierta realmente en sus empleados y en su desarrollo. Por lo tanto, los líderes de recursos humanos deben entender las necesidades, las experiencias y los objetivos de los empleados para crear programas que les permitan crecer. Esto comienza con la evaluación y priorización de las habilidades técnicas y no técnicas de los empleados y el suministro de recursos para que los empleados vuelvan a capacitarse, practicar y perfeccionar.
La inminente transformación masiva del personal y las habilidades se acerca rápidamente y las organizaciones deberían preparar de forma proactiva a sus empresas y a sus empleados para el futuro del trabajo. Equipados con la estrategia, las herramientas y las nuevas formas de trabajar adecuadas utilizando la IA y la automatización, los profesionales de RR. HH. tienen la capacidad de guiar a las organizaciones hacia el futuro y prepararse para lo que pueda venir.
