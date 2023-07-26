La aparición de la IA generativa y los modelos fundacionales ha revolucionado la forma en que las empresas, en todos los sectores, operan en este punto de inflexión actual. Esto es especialmente cierto en la función de RR. HH., que ha pasado a la vanguardia de la nueva era de la IA. En un estudio reciente del Institute for Business Value (IBV) de IBM, “CEO decision-making in the age of AI” (“La toma de decisiones de los CEO en la era de la IA”) , el 36 % de los CEO encuestados identificaron el personal y las habilidades como el factor más importante que afecta a su empresa. La ampliación del uso de las capacidades de la IA para aumentar el trabajo humano en los procesos básicos de RR. HH. en la contratación, retención y desarrollo de habilidades y talentos promete ofrecer una transformación empresarial y permitir a las organizaciones competir en un mercado global.
Tradicionalmente, muchos procesos, aplicaciones y tecnologías de recursos humanos, desde el análisis de currículos hasta la comparación de habilidades de los candidatos, se han beneficiado de las capacidades de automatización e IA. Sin embargo, en esta nueva era, la IA generativa puede ofrecer mucho más gracias a los asesores especializados, y los casos de uso que se benefician de ella seguirán expandiéndose. La labor de los empleados en procesos como la creación de descripciones de puestos y la búsqueda inteligente puede complementarse ahora con conocimientos basados en datos e IA generativa. Esto puede no solo transformar los procesos de RR. HH. y mejorar las operaciones empresariales, sino que también permite a los profesionales de RR. HH. innovar y centrarse en trabajos de mayor valor.
Por ejemplo, la función de RR. HH. de IBM ha trabajado para desarrollar las capacidades de su asistente digital interno impulsado por IA, AskHR, en los últimos seis años para automatizar más de cien procesos y gestionar más de un millón y medio de conversaciones de empleados al año. AskHR proporciona a los usuarios información relevante y recientemente ha comenzado a enviar empujones a los empleados que se preparan para viajar, enviar alertas meteorológicas y ayudar con otros procesos rutinarios. A medida que AskHR continúa aprendiendo y ampliando sus capacidades, los empleados humanos pueden ahorrar tiempo en tareas repetitivas y centrarse en trabajos más complejos.
La evolución de las capacidades de la IA en casos de uso como la contratación y la adquisición se ha vuelto cada vez más sofisticada, gestionando el coste y el tiempo asociados a la contratación de nuevos empleados. Con la capacidad de segmentar las solicitudes en función de los requisitos del puesto, la disponibilidad de talento y otros criterios obligatorios, los reclutadores pueden mejorar potencialmente la adecuación de las habilidades de los candidatos, atraer talento más diverso y aumentar su productividad.
Si bien las posibilidades son infinitas, la explosión de casos de uso que emplean la IA generativa en RR. HH. también plantea preguntas sobre el uso indebido y el potencial de sesgo. La adopción y el uso generalizados de la IA en las aplicaciones de RR. HH. pueden plantear preocupaciones sobre las implicaciones éticas y el impacto en los datos y la privacidad de los empleados. Antes de adoptar la IA en sus procesos, las organizaciones deben desarrollar intenciones claras sobre lo que significa la IA responsable para ellas, individualmente, e identificar no solo lo que están dispuestas a hacer, sino también lo que no están dispuestas a hacer. No adoptar una estrategia organizativa que apoye el uso responsable de la IA puede tener un mayor impacto reputacional, normativo, legal e incluso financiero.
Por lo tanto, el uso de IA responsable es esencial para el éxito en todo el ciclo de vida de los empleados y debe tenerse en cuenta en la estrategia de IA generativa. Como tal, los responsables de RR. HH. no pueden simplemente confiar en la IA para tomar decisiones por sí sola. Debe involucrar a los empleados en el uso responsable de la IA para ayudar a ganarse la confianza y la aceptación de la organización.
Para ayudar a integrar el uso responsable de la IA en la cultura empresarial, IBM recomienda a las organizaciones que sigan estos cinco principios éticos de la IA.
Aunque no sabemos hacia dónde evolucionará el siguiente nivel de IA generativa, animamos a las organizaciones a hacer de estos pilares éticos una parte fundamental de la cultura. Los responsables de RR. HH. marcan la pauta. Deben plantear al resto de la empresa las implicaciones éticas de la IA y la protección de datos. También deben poder explicar a su organización cómo planean lograr el uso de la IA de manera ética y confiable.
Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de introducir la IA en los procesos de RR. HH., lo que deja a los líderes empresariales ante una sobrecarga de decisiones sobre cómo, cuándo y dónde utilizarla en beneficio de su personal. Desde decidir por dónde empezar hasta confirmar que se cuenta con las habilidades y tecnologías necesarias y utilizar datos de calidad, el proceso de toma de decisiones puede resultar complejo, abrumador y confuso. Además, hay mucha presión para integrar la IA en cada vez más casos de uso, mejorar los niveles de productividad y crear nuevos modelos de negocio.
Para simplificar y determinar el mejor curso de acción, sin embargo, debe volver a lo básico y centrarse en su estrategia, su modelo operativo y su personal para ayudar a evaluar la preparación de su organización para la IA.
Los retos pueden dejar de ser un problema si primero se alinea la estrategia empresarial general de la organización con la estrategia de IA generativa, si se definen los procesos y flujos de trabajo de principio a fin y si se forma al personal y se educan las tecnologías sobre cómo funcionará todo en conjunto. No importa dónde se encuentre en este proceso, IBM Consulting puede ayudarle a responder a las preguntas difíciles, implementar aplicaciones de IA en sus sistemas de RR. HH. existentes, acelerar la transformación digital y desbloquear el potencial del personal.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como núcleo para ofrecer mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.