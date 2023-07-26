Tradicionalmente, muchos procesos, aplicaciones y tecnologías de recursos humanos, desde el análisis de currículos hasta la comparación de habilidades de los candidatos, se han beneficiado de las capacidades de automatización e IA. Sin embargo, en esta nueva era, la IA generativa puede ofrecer mucho más gracias a los asesores especializados, y los casos de uso que se benefician de ella seguirán expandiéndose. La labor de los empleados en procesos como la creación de descripciones de puestos y la búsqueda inteligente puede complementarse ahora con conocimientos basados en datos e IA generativa. Esto puede no solo transformar los procesos de RR. HH. y mejorar las operaciones empresariales, sino que también permite a los profesionales de RR. HH. innovar y centrarse en trabajos de mayor valor.

Por ejemplo, la función de RR. HH. de IBM ha trabajado para desarrollar las capacidades de su asistente digital interno impulsado por IA, AskHR, en los últimos seis años para automatizar más de cien procesos y gestionar más de un millón y medio de conversaciones de empleados al año. AskHR proporciona a los usuarios información relevante y recientemente ha comenzado a enviar empujones a los empleados que se preparan para viajar, enviar alertas meteorológicas y ayudar con otros procesos rutinarios. A medida que AskHR continúa aprendiendo y ampliando sus capacidades, los empleados humanos pueden ahorrar tiempo en tareas repetitivas y centrarse en trabajos más complejos.

La evolución de las capacidades de la IA en casos de uso como la contratación y la adquisición se ha vuelto cada vez más sofisticada, gestionando el coste y el tiempo asociados a la contratación de nuevos empleados. Con la capacidad de segmentar las solicitudes en función de los requisitos del puesto, la disponibilidad de talento y otros criterios obligatorios, los reclutadores pueden mejorar potencialmente la adecuación de las habilidades de los candidatos, atraer talento más diverso y aumentar su productividad.