Serverlos oder Serverlos Computing ist ein Ansatz für die Softwareentwicklung, der es Entwicklern ermöglicht, Anwendungscode zu erstellen und auszuführen, ohne sich um Wartung wie die Installation von Software-Updates, Sicherheit, Überwachung und mehr kümmern zu müssen. Mit dem Aufkommen von Cloud Computing ist Serverlos zu einem beliebten Tool für Unternehmen geworden, die Entwicklern mehr Zeit zum Schreiben und Bereitstellen von Code geben wollen.

Trotz seines Namens bedeutet ein serverloses Framework nicht, dass Computer ohne Server arbeiten. In einer serverlosen Architektur übernimmt ein Cloud-Service-Provider (CSP) Aufgaben wie Serververwaltung, Back-End-Infrastruktur, Bereitstellung von Servern, Erstellen von Backups und vieles mehr. Ein weiterer Vorteil serverloser Technologien besteht darin, dass Cloud-Provider Ressourcen nach einem On-Demand-Modell bereitstellen können. Bei Serverlos beginnt die Abrechnung erst mit dem Start der Codeausführung und endet mit deren Beendigung.